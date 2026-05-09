Toronto vs. Inter Miami con Lionel Messi, en vivo, por la MLS

Inter Miami, con Lionel Messi como titular, está jugando como visitante ante Toronto este sábado en el BMO Field por la fecha 12 de la temporada regular de la MLS, la liga norteamericana. El encuentro es arbitrado por Víctor Manuel Rivas y lo transmite en vivo Apple TV. En el comienzo del partido están 0-0.

Con el rosarino como capitán y Rodrigo De Paul en el mediocampo, las Garzas buscan regresar al triunfo ante un rival contra el que no perdieron en ninguno de los seis encuentros que disputaron en el historial.

Lionel Messi viajó con Inter Miami a Ontario para jugar con Toronto por la MLS afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El conjunto de Florida venía obteniendo resultados positivos desde la asunción como DT de Guillermo Hoyos, pero el sábado pasado cayó por 4-3 en el clásico contra Orlando City como local. La Garzas, que igualan la segunda posición de la Conferencia Este con 19 puntos, goleaban por 3-0, pero los Leones lo dieron vuelta. En once jornadas acumula 5 triunfos, 4 empates y 2 caídas y es uno de los equipos que más goles recibió: 19.

“He visto a un equipo muy unido. El grupo está excelente, realmente entusiasmado, y eso hace que pasemos rápidamente la última derrota para tratar de buscar los objetivos que tenemos planteados. Tenemos un equipo de gente top a nivel mundial y eso marca un camino”, describió el DT Guillermo Hoyos antes de viajar a Toronto.

Por su parte, Toronto está octavo en la misma tabla que Inter Miami, con 14 unidades, luego de tres éxitos, cinco empates y tres reveses, y acumula seis partidos sin ganar en el torneo. La última vez que se impuso fue a principios de abril: 3-2 a Colorado Rapids en su estadio. Recibió tres goles en tres de los últimos cinco partidos.