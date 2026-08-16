Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami, en vivo: el minuto a minuto del partido
En el Geodis Park, el argentino vuelve a ser titular junto a Luis Suárez, en un partido de la serie regular de la MLS
Messi falló el penal
Lionel Messi buscó el primer palo con un remate de zurda, a pie abierto, pero Brian Schwake respondió con el pie y le atajó el penal. En el rebote convirtió Sergio Reguilón, aunque había invadido el área antes de la ejecución y el gol no fue válido. Nashville sigue 1-0 arriba.
Penal para Inter Miami
Un pase largo encontró a Luis Suárez, que en primera instancia parecía estar en posición adelantada, pero el VAR confirmó que estaba habilitado. El delantero enganchó dentro del área y fue derribado por la defensa de Nashville: penal para Inter Miami.
Gol de Nashville
Nashville volvió a exigir a Rocco Ríos Novo después de una recuperación de Elias Saad y un pase atrás para Hany Mukhtar, cuyo remate tapó el arquero. Sin embargo, en la acción siguiente, Saad envió un centro que encontró a Andy Najar solo por el segundo palo: el lateral dejó picar la pelota y cabeceó para el 1-0. El local es superior y ya lo refleja en el marcador.
What a pass 😱— Major League Soccer (@MLS) August 16, 2026
What a goal 💪
Elias Saad drops a sick dime to Andy Nájar to give @NashvilleSC the lead over Miami. pic.twitter.com/YhkTegG245
Inter Miami se salvó en la primera clara
Cristian Espinoza sacó un remate peligroso, pero Rocco Ríos Novo respondió con una gran atajada, enviando la pelota al córner, y evitó el gol de Nashville.
Comenzó el partido
Nashville e Inter Miami ya juegan en Geodis Park por la fecha 19 de la MLS, en un duelo directo por la cima de la Conferencia Este. Lionel Messi vuelve a ser titular y capitán de las Garzas, después de haber regresado ante León tras la muerte de su padre. Como gesto de respeto, el rival luce una cinta negra por el fallecimiento de Jorge Messi.
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Who will lead the league after tonight? 🤔
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La formación confirmada de Nashville
El entrenador estadounidense B. J. Callaghan eligió este equipo para enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi.
El 11 de Nashville: Brian Schwake; Andy Najar, Jeison Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting; Elias Saad, Edvard Tagseth, Matthew Corcoran; Hany Mukhtar (c), Sam Surridge y Cristian Espinoza.
LEAGUE LEADERS LOCKED IN 🔒— Nashville SC (@NashvilleSC) August 15, 2026
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Formación confirmada de Inter Miami
Lionel Messi vuelve a ser titular en el equipo de Guillermo Hoyos, después de haber ingresado en el segundo tiempo ante León, en su regreso tras la muerte de su padre.
El 11 de Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Ian Fray, Sergio Reguilón; Yannick Bright, Casemiro, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Lionel Messi (c) y Luis Suárez.
The XI for Nashville 📋⚡️ pic.twitter.com/hgpAMRIPWU— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2026
La situación de Messi
La presencia de Messi vuelve a concentrar la atención en la previa. El argentino disputó 45 minutos frente a León después de varios días sin entrenarse con el plantel, debido a la muerte de su padre, Jorge Messi.
Inter Miami, después del golpe en la Leagues Cup
Las Garzas vuelven a la MLS después de quedar eliminadas de la Leagues Cup. Inter Miami perdió 3-2 ante León el miércoles, en un encuentro en el que Messi ingresó para disputar el segundo tiempo tras regresar a Estados Unidos luego de la muerte de su padre, Jorge Messi. El equipo de Guillermo Hoyos afronta ahora otro compromiso exigente, el cuarto en apenas nueve días.
La cima, frente a frente
El encuentro enfrenta a los dos primeros de la Conferencia Este: Nashville lidera con 40 puntos e Inter Miami lo sigue con 38, por lo que las Garzas tienen la posibilidad de superarlo en un cruce directo.
Bienvenidos al vivo del partido de Nashville vs. Inter Miami
Inter Miami visita a Nashville desde las 21.30 en Geodis Park, por la fecha 19 de la MLS. Dirige el canadiense Drew Fischer. Transmite Apple TV+. Para seguir el minuto a minuto, nada que mejor que esta transmisión de LA NACION.
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