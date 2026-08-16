LA NACION
en vivo

Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami, en vivo: el minuto a minuto del partido

En el Geodis Park, el argentino vuelve a ser titular junto a Luis Suárez, en un partido de la serie regular de la MLS

Maxwell Woledzi controla la pelota bajo la presión de Lionel Messi, que volvió a ser titular con Inter Miami
Maxwell Woledzi controla la pelota bajo la presión de Lionel Messi, que volvió a ser titular con Inter MiamiCARLY MACKLER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi falló el penal

Lionel Messi buscó el primer palo con un remate de zurda, a pie abierto, pero Brian Schwake respondió con el pie y le atajó el penal. En el rebote convirtió Sergio Reguilón, aunque había invadido el área antes de la ejecución y el gol no fue válido. Nashville sigue 1-0 arriba.

Penal para Inter Miami

Un pase largo encontró a Luis Suárez, que en primera instancia parecía estar en posición adelantada, pero el VAR confirmó que estaba habilitado. El delantero enganchó dentro del área y fue derribado por la defensa de Nashville: penal para Inter Miami.

Gol de Nashville

Nashville volvió a exigir a Rocco Ríos Novo después de una recuperación de Elias Saad y un pase atrás para Hany Mukhtar, cuyo remate tapó el arquero. Sin embargo, en la acción siguiente, Saad envió un centro que encontró a Andy Najar solo por el segundo palo: el lateral dejó picar la pelota y cabeceó para el 1-0. El local es superior y ya lo refleja en el marcador.

Inter Miami se salvó en la primera clara

Cristian Espinoza sacó un remate peligroso, pero Rocco Ríos Novo respondió con una gran atajada, enviando la pelota al córner, y evitó el gol de Nashville.

Luis Suárez regresa al equipo de Inter Miami, como titular
Luis Suárez regresa al equipo de Inter Miami, como titularCARLY MACKLER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Comenzó el partido

Nashville e Inter Miami ya juegan en Geodis Park por la fecha 19 de la MLS, en un duelo directo por la cima de la Conferencia Este. Lionel Messi vuelve a ser titular y capitán de las Garzas, después de haber regresado ante León tras la muerte de su padre. Como gesto de respeto, el rival luce una cinta negra por el fallecimiento de Jorge Messi.

La formación confirmada de Nashville

El entrenador estadounidense B. J. Callaghan eligió este equipo para enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi.

El 11 de Nashville: Brian Schwake; Andy Najar, Jeison Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting; Elias Saad, Edvard Tagseth, Matthew Corcoran; Hany Mukhtar (c), Sam Surridge y Cristian Espinoza.

Formación confirmada de Inter Miami

Lionel Messi vuelve a ser titular en el equipo de Guillermo Hoyos, después de haber ingresado en el segundo tiempo ante León, en su regreso tras la muerte de su padre.

El 11 de Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Ian Fray, Sergio Reguilón; Yannick Bright, Casemiro, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Lionel Messi (c) y Luis Suárez.

La situación de Messi

La presencia de Messi vuelve a concentrar la atención en la previa. El argentino disputó 45 minutos frente a León después de varios días sin entrenarse con el plantel, debido a la muerte de su padre, Jorge Messi.

Messi fue al banco en el último encuentro y hoy será titular y capitán
Messi fue al banco en el último encuentro y hoy será titular y capitánRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Inter Miami, después del golpe en la Leagues Cup

Las Garzas vuelven a la MLS después de quedar eliminadas de la Leagues Cup. Inter Miami perdió 3-2 ante León el miércoles, en un encuentro en el que Messi ingresó para disputar el segundo tiempo tras regresar a Estados Unidos luego de la muerte de su padre, Jorge Messi. El equipo de Guillermo Hoyos afronta ahora otro compromiso exigente, el cuarto en apenas nueve días.

Lionel Messi controla la pelota, en su vuelta con Inter Miami por la Leagues Cup
Lionel Messi controla la pelota, en su vuelta con Inter Miami por la Leagues CupRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La cima, frente a frente

El encuentro enfrenta a los dos primeros de la Conferencia Este: Nashville lidera con 40 puntos e Inter Miami lo sigue con 38, por lo que las Garzas tienen la posibilidad de superarlo en un cruce directo.

Bienvenidos al vivo del partido de Nashville vs. Inter Miami

Inter Miami visita a Nashville desde las 21.30 en Geodis Park, por la fecha 19 de la MLS. Dirige el canadiense Drew Fischer. Transmite Apple TV+. Para seguir el minuto a minuto, nada que mejor que esta transmisión de LA NACION.

Por Augusto Sanz
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Dybala casi llega a Boca, pero ahora está listo para una gran temporada en Roma: un golazo con la zurda intacta
    1

    Dybala casi llega a Boca, pero ahora está listo para una gran temporada en Roma

  2. Por dónde pasan Boca vs. Platense y qué canal lo transmite en vivo
    2

    Por dónde pasan Boca vs. Platense y qué canal lo transmite en vivo

  3. River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    3

    River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

  4. Estudiantes goleó a Gimnasia 4-0 con una figura diferente: iba a entrenar en bicicleta y sufrió una lesión rara
    4

    Estudiantes goleó a Gimnasia por el empuje de todos, las dos expulsiones y la figura de Tobio Burgos