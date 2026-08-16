Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami, en vivo: el minuto a minuto del partido

Lionel Messi vuelve a ser titular en el equipo de Guillermo Hoyos, después de haber ingresado en el segundo tiempo ante León, en su regreso tras la muerte de su padre.

El 11 de Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Ian Fray, Sergio Reguilón; Yannick Bright, Casemiro, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Lionel Messi (c) y Luis Suárez.