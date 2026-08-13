Video: el abrazo de un rival a Messi en plena jugada que hizo sonreír hasta al propio Leo

Lionel Messi volvió a jugar al fútbol tras la muerte de su papá Jorge. Lo hizo en la derrota de Inter Miami por 3-2 ante León y la eliminación de la Leagues Cup. Sin embargo, el foco estuvo puesto en cómo estaba anímicamente el capitán de la selección argentina y del Inter tras el difícil momento personal que atraviesa. En medio del partido, hubo un gesto de un rival que emocionó a todos y se viralizó en las redes sociales.

Messi volvió a jugar; ingresó desde el banco de suplentes GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el inicio del segundo tiempo, ya con Messi en cancha (empezó como suplente), el defensor colombiano Jhohan Romaña, con pasado en San Lorenzo y actualmente en el León mexicano, fue a disputar una pelota con el Diez y terminó en un abrazo tan fuerte que lo levantó del suelo.

Ambos sonrieron antes de seguir con el partido. Messi se dirigió hacia la esquina para ejecutar el córner y, durante la caminata, se lo vio observar el área con una sonrisa.

Tras el partido, el club mexicano compartió una foto del momento y escribió: “Este abrazo es de León, de todos, del fútbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y cariño”.

El abrazo que dio la vuelta al mundo tras la vuelta al fútbol de Lionel Messi

En X y otras redes sociales, los usuarios y fanáticos de Messi compartieron ese momento tan especial del partido y se sumaron a los comentarios de apoyo y cariño. “Jhohan Romaña le dio el abrazo que todos quisiéramos darle a Messi”; “Romaña es cualquiera de nosotros”; “Romaña hizo con Messi lo que todos quisiéramos”; “El abrazo que todo el mundo le quisiera dar a Leo”; “Somos todos”, fueron solo algunos de los comentarios.

Lionel Messi junto a Romaña Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La carta de Lionel Messi a su papá que conmovió al mundo

Ese mismo día, unas horas antes del partido ante León, Messi decidió compartir una profunda y conmovedora carta de despedida que emocionó a todos, en la que habló del Mundial, sus últimos momentos juntos y hasta puso en duda su continuidad en el fútbol.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió Messi al inicio del texto.

El posteo de Lionel Messi para su padre (Foto: Instagram @leomessi)

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”, siguió y de esta manera reveló lo que le sucedió a nivel personal y familiar durante la Copa del Mundo.

“Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, continuó.

La carta de Leo Messi para su papá, Jorge (Foto: Instagram/@leomessi)

En esta misma línea, el futbolista se sinceró sobre cómo fueron los últimos momentos que compartió con su padre. Tras la final, viajó a Rosario para verlo y pasar tiempo con su familia: “Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”.

Además de compartir intimidades sobre cómo fue el Mundial, el futbolista puso en duda su continuidad en el deporte: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“.

La carta de Leo Messi para su papá, Jorge (Foto: Instagram/@leomessi)

“Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí... Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando”, sostuvo y agregó: “Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”, expresó. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, sentenció.