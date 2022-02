Lionel Messi en PSG, en vivo

PT 21′: PSG sufre atrás, empató Lille, 1-1

Donnarumma ya había evitado el gol en más de una oportunidad. Esta vez sus reflejos y elasticidad no pudieron con la definición frente al arco de Sven Botman. El arquero italiano igual llegó a tocar la pelota. El empate se gestó en una gran jugada por la izquierda de Ben Arfa, ex PSG, que desbordó a Di María.

PT 19′: el turno de Di María

Sobre la derecha, ubicación que también ocupa en el seleccionado, Di María buscó hacia adentro para sacar el zurdazo. Se le fue por poco.

PT 17′: probó Messi, cerca

Messi se debe una buena actuación en la Ligue 1, en la que solo convirtió un gol en 12 partidos. Lo buscó con un remate desde fuera del área que salió junto a un palo. Gesto de lamento de Leo.

PT 15′: de ida y vuelta

El partido tiene buen ritmo, la pelota circula rápido por el medio. PSG amenaza cuando tiene espacios y Lille se vuelca en ataque, forzado por la desventaja. Donnarumma ya tuvo dos atajadas de mérito.

PT 10′: Goooooool de PSG!!!

Paris Saint Germain se puso en ventaja sin necesidad de intervención de su afamada delantera. Se proyectó el lateral Nuno y envió un centro que el arquero Grbic no supo controlar; le dejó la pelota servida en bandeja a Danilo Pereira, el volante de contención que llegó desde atrás y tocó al gol. Se le facilitan las cosas al líder antes del cuarto de hora.

PT 7′: llega Lille

En una rápida transición de izquierda a derecha, Lille creó peligro con un remate dentro del área de Ben Arfa que interceptó Kimpembe. Lille transfirió a varios jugadores que obtuvieron el título, pero tiene a Jonathan David, autor de 12 goles y figura de Canadá, que está cerca de volver clasificarse a un Mundial después de 36 años.

PT 3’ : Messi, de falso N° 9

Con el regreso de Di María y Mbappé a la titularidad, Messi ocupa el centro del ataque, en posición más retrasada. Mbappé arranca desde la izquierda hacia el centro. Ya hubo una conexión entre ambos, mal resuelta por el lateral Nuno con un tiro cruzado.

16.35 Semana difícil para Pochettino

Tras la eliminación ante Niza por la Copa de Francia, el director técnico argentino quedó muy cuestionado. El diario Le Parisien, que tiene línea directa con las autoridades qataríes del club, informó que PSG quiso despedirlo en enero, pero que finalmente no lo hizo porque Zinedine Zidane no aceptó asumir en ese momento, con una inminente eliminatoria ante Real Madrid por la Champions League. Lo que sería irreversible es no que no continúe tras el final de la temporada, si bien tiene contrato hasta 2023. La decisión ya se la habrían comunicado a Pochettino. ¿Se salvará Poch si consigue para PSG la primera Champions de su historia?

16.20 La formación de Lille, el vigente campeón

La composition lilloise pour ce choc du dimanche soir 😤#LOSCPSG pic.twitter.com/9tgSyE8s90 — LOSC (@losclive) February 6, 2022

16.15. Las posiciones de Le Championnat

Aunque todavía quedan 15 fechas por delante, el torneo lo tiene a PSG como cómodo líder en las posiciones, con 10 puntos de ventaja sobre su seguidor, Olympique de Marsella, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli. Las siguientes son las posiciones de Le Championnat.

16.10. La formación de PSG confirmada

Mauricio Pochettino dio a conocer los titulares de PSG para el encuentro de esta tarde con Lille. El líder del certamen francés no podrá contar con los senegaleses Abdou Diallo e Idrissa Gana Gueye, que se encuentran en Camerún, donde esta misma tarde disputarán la final de la Copa África, frente a Egipto. La formación parisina contará con Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos y Nuno Mendes; Danilo, Paredes y Verratti; Messi, Mbappé y Di María. Mauro Icardi quedó esta vez fuera de la convocatoria. Según informó el club su ausencia se debe a una lesión, al igual que Ander Herrera, Sergio Ramos, Neymar y Georginio Wijnaldum.

Los once de PSG para jugar contra Lille

16.05. Cómo ver online Lille vs. PSG

El encuentro entre Lille y PSG, por la 23ra fecha de la Liga de Francia, con el argentino Lionel Messi, se jugará esta tarde desde las 16.45, en el estadio Pierre-Mauroy. Podrá verse en directo por ESPN o a través de la plataforma de streaming de Star+ (exclusiva para aboandos). El turco Burak Yilmaz, principal figura de Lille, el campeón francés vigente, no podrá actuar por una molestia en el pubis.