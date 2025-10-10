Lionel Messi está concentrado con la selección argentina, pero podría jugar por Inter Miami

Una situación insólita rodea la convocatoria de Lionel Messi a la selección argentina en esta doble fecha FIFA. El rosarino está concentrado con el plantel que dirige Lionel Scaloni, que este viernes jugará un amistoso con Venezuela en Miami, pero su entrenador en el Inter de esa ciudad, Javier Mascherano, eludió la sentencia sobre si el capitán se quedará con el conjunto nacional para el resto de la gira o será parte de su equipo el sábado cuando juegue con Atlanta United por la última fecha de la MLS. Por lo pronto, a través de las redes sociales, se informó que el 10 no estará ni en el banco esta noche.

Argentina se fue reuniendo en la semana, completó el grupo y el DT campeón del mundo está aprovechando para trabajar con la mayoría de los habituales convocados y algunos citados para probar variantes. En ese contexto, la formación ante los venezolanos está guardada bajo cuatro llaves por Scaloni, aunque con dos anuncios en la tarde de este viernes: el crack no sumará minutos y Franco Mastantuono quedó desafectado por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo.

Pero Mascherano, quien no cuenta ni con Messi ni con Rodrigo De Paul, alimentó sospechas sobre si Leo seguirá con la selección o dejará la concentración para unirse a las Garzas. Lejos de ser tajante, el Jefe abrió una ventana...

Lionel Messi y Javier Mascherano, capitán y DT de Inter Miami, en medio de la incertidumbre sobre si el rosarino jugará con la selección o con su equipo

“Messi puede jugar en cualquier momento. No puedo hablar de algo que es contrafáctico porque no está con nosotros y la verdad no he hablado con Leo. Veremos esta noche qué pasa. Escuché a la prensa en la Argentina y se rumorea de que puede haber algunos cambios, pero Leo no estuvo con nosotros y los jugadores que se fueron a la selección están con su selección”, describió Mascherano, luego del último entrenamiento de Inter Miami, que el sábado, como local ante el eliminado Atlanta United, definirá si concluye segundo o tercero en su grupo, de cara a los playoffs. No demasiado en juego.

“Me encantaría tenerlo”

Javier Mascherano no reveló mayores detalles sobre la posible reincorporación de Messi, considerando que la selección jugaría el martes próximo ante Puerto Rico en la misma ciudad. “Con Scaloni no tuve la posibilidad de hablar más allá de que vinieron a entrenar acá. Nosotros estuvimos entrenando en la mañana para no estar molestándonos y no hablamos. No puedo interpretar de lo que ellos hayan hablado. Si no juega hoy me encantaría tenerlo. Yo encantado. Imaginate tenerlo... Pero Leo no está con nosotros y hasta lo que yo sé juegan esta noche con Venezuela y está convocado”, sumó incertidumbre el entrenador de Inter Miami. Nunca se escuchó a ningún entrenador de un club ni siquiera especular con la posibilidad de contar con un futbolista de la selección en medio de una fecha FIFA... Ya eso fue muy raro.

La tarde previa, Scaloni no había apelado a ninguna sentencia para despejar los rumores, tras la última práctica de la selección antes de medirse con Venezuela. Sobre la disponibilidad del capitán para los dos partidos de la selección, el técnico se limitó a decir: “Hemos hablado con él. Todavía no hemos decidido el equipo. Son partidos para probar y ver, pero con Messi hablaremos y decidiremos. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso”. Otra ventana abierta, más grande, a esa ola de rumores.

Y sobre la posibilidad de que deje la concentración y juegue el sábado para Inter Miami, en medio de la ventana internacional y en una situación completamente atípica, no cerró ninguna puerta: “Voy a hablar con él y después se verá. No tengo mucho más que decir. Ya veremos todas las hipótesis”.

En lo previo a Argentina vs. Venezuela, en el Hard Rock Stadium en Miami, no hay certezas de cómo formará el campeón del mundo o si algunos de los otros citados puede volver con su equipo. Tampoco, la confirmación de que Messi se quedará con el grupo hasta que todos sean liberados. Aunque se sabe, al menos, que no jugará esta noche.