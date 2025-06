Lionel Messi hace goles en Inter Miami, pero también le hace ganar dólares a toda la MLS

MIAMI (De un enviado especial).– Esta ciudad no es una plaza futbolera. Al menos, no todavía. Miami está dominada por el fútbol americano, el básquet y el béisbol, el Mundial de Clubes organizado por la FIFA pasa desapercibido para la mayoría. Si se pregunta en un café o en una tienda por el torneo, la respuesta es casi siempre la misma: “¿Mundial de qué?”. Pero si mencionás a Lionel Messi, la historia cambia. En Wynwood, un barrio artístico ubicado en el corazón de Miami, los locales repiten con una sonrisa: “¿Argentina? Messi”. Reconocen su nombre, su voz, su leyenda, aunque quizá todavía no terminan de entender la magnitud de su impacto en el fútbol local.

Fuera de Estados Unidos, el partido que está en boca de todos es justamente el de Inter Miami contra PSG previsto para este domingo: el equipo de Messi frente al campeón de la Champions League y, además, su ex club antes de llegar a la ciudad. Pero en Miami, la conversación aún no termina de instalarse. Casi no hay carteles publicitarios referidos al torneo, y en las redes sociales se habla más de otros temas, como la consagración de Oklahoma City Thunder en las Finales de NBA, las consecuencias del conflicto con Irán y el estreno de nuevas series. Para muchos, el Mundial de Clubes sigue siendo un torneo lejano, pese a que ya entró en zona de definición, de los duelos mano a mano, que empezarán a verse hoy por los octavos de final.

Messi, en un entrenamiento de Inter Miami en el Mundial de Clubes

Sin embargo, detrás de ese bajo perfil mediático, se esconde una realidad mucho más contundente: Lionel Messi no solo es el futbolista mejor pago de la MLS por segundo año consecutivo, sino también la fuente de recursos más importante que tiene Inter Miami y, en buena medida, la liga en su conjunto. Según el informe anual de la Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA), Messi percibe una compensación total de 20,4 millones de dólares en 2025, superando el salario combinado de muchos equipos de la liga. A pesar de esa inversión enorme, los números muestran que su llegada a la competencia norteamericana ha sido un negocio redondo. O, como se dice aquí, a win-win deal, un acuerdo donde todas las partes ganan.

Desde su arribo en 2023, el efecto en las finanzas del club fue notorio. Los ingresos pasaron de 60 millones de dólares en 2022 –previo al desembarco de Messi– a 130 millones un año después, y 224 millones en 2024. Para 2025, y más ahora que el equipo logró meterse en los octavos de final del Mundial de Clubes, se prevé duplicar esa cifra y alcanzar, al menos, los 450 millones. En paralelo, la valuación de Inter Miami también creció de forma notable: aumentó un 72% en el primer año desde la firma de contrato de Messi, pasando de 500 millones a 1003 millones de dólares. En 2024, registró otro avance del 17%, y para 2025 se espera un nuevo salto del 25%.

Messi dejó en el camino a Richard Rios, de Palmeiras, en el empate 2-2 de Inter Miami por el Grupo A del Mundial de Clubes PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Por Messi, la MLS atrajo a su vez importantes sponsors como Apple y Adidas, que firmaron contratos millonarios: Apple, por 2500 millones de dólares entre 2023 y 2033, y Adidas, por 830 millones entre 2025 y 2030. En ese sentido, el valor de mercado conjunto de los clubes de la MLS pasó de 678 millones en 2023 a 721 millones en 2025.

En las calles, la camiseta rosa

Caminando por las calles de Miami, la marca Messi empieza a vislumbrarse cada vez más. No falta la camiseta rosa con el número 10 y el apellido Messi en tiendas de ropa deportiva, algunos supermercados, shoppings y también en locales pequeños. En Wynwood y North Miami, los murales retratan al rosarino junto a palmeras, cactus y flamencos, otros íconos locales, como si la ciudad adoptara un poco de esa pasión que Messi despierta entre los argentinos.

Hinchas de Inter Miami con la camiseta de Lionel Messi en el Hard Rock Stadium, en la previa de un partido por el Grupo A ante Al Ahly Rebecca Blackwell - AP

Pero el peso de Messi no se limita a la ciudad ni al club. Los rivales también han sabido aprovechar su llegada: los equipos que enfrentaron a Inter Miami ganaron 84 millones de dólares extra en ventas de entradas, y los precios para ver a Messi aumentaron un 1700%. Para muchas franquicias, esto significó estadios llenos y ganancias récord, una situación inédita desde la llegada de David Beckham a Los Angeles Galaxy, en 2013, hoy presidente y accionista de Inter Miami.

Gracias a la potencia económica y mediática de Messi, la liga, la ciudad y el club ya se preparan para un futuro aún más prometedor. El Miami Freedom Park, un nuevo estadio de 25.000 asientos que incluirá zonas comerciales y el parque público más grande del sur de la Florida, será inaugurado en 2026. Levará el nombre del propietario del club, Jorge Mas, e incluirá campos deportivos comunitarios, zonas comerciales, gastronómicas, oficinas, hoteles y espacios de entretenimiento. Todo, en parte, gracias al efecto transformador de Messi.

A nivel comercial, la MLS también experimenta un desarrollo sin precedentes. Desde 2023, los ingresos de la liga aumentaron un 27%, mientras que la audiencia televisiva creció un 40%, batiendo récords en cada partido. En la temporada pasada, 11,4 millones de espectadores fueron a los estadios, un número nunca antes alcanzado en el fútbol profesional del país.

Lionel Messi genera un impacto dentro del equipo y fuera también: Inter Miami lo disfruta de manera global MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ahora, con el Mundial de Clubes y el partido contra PSG que atraerá toda la atención, Miami y su equipo más representativo están listos para demostrar que el fútbol, gracias a Messi, es mucho más que un deporte: es un fenómeno cultural, social y económico que tiene todo para seguir creciendo, aunque el público estadounidense aún no muestra un interés real por el deporte, al menos no como en Sudamérica y Europa. Esto, pese a que Estados Unidos organizó la Copa América 2024 y será sede del Mundial de selecciones en 2026, en sociedad con México y Canadá.

Messi tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre. El astro recibió un sondeo del Al Hilal de Arabia Saudita y también es pretendido por Newell’s, aunque recién tomará una decisión cuando se acerque la fecha límite. Tanto el club como la liga quieren seguir contando con él, no solo por su influencia dentro del campo de juego, que es fundamental, sino también por todo lo que genera afuera.