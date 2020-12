Lionel Messi, en familia; la exposición pública es uno de los temas que abordará en la entrevista que será emitida el domingo. Fuente: LA NACION - Crédito: @antonelaroccuzzo

Por estas horas se conoció otro anticipo de la entrevista que Lionel Messi mantuvo en su casa de Barcelona con Jordi Évole para un programa especial en La Sexta, que será emitido el domingo próximo y cuya duración será de 70 minutos. Trascendió que la primera parte de la charla es más personal y luego el rosarino habla sobre su futuro.

"Soy un privilegiado con todo lo que me tocó vivir. A veces me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de ir a un mercadillo, de ir al cine o a un restaurante con mis hijos", sostiene Leo en parte de ese nuevo avance que hizo el canal, que iba a emitir la grabación la semana anterior y la pospuso por pedido del propio futbolista. Se precisó que el motivo fue el de no interferir ni quitarle protagonismo a la celebración de La Marató de TV3, un tradicional evento solidario de 15 horas en directo diseñado para recaudar fondos para distintas causas: la de este año está plenamente volcada a las consecuencias del coronavirus.

Ese evento televisivo es un proyecto que se desarrolla desde 1992 impulsado por Televisió de Catalunya y la Fundació La Marató de TV3, con el objetivo de obtener "recursos económicos para la investigación científica de enfermedades que, hoy por hoy, no tienen cura". Messi está radicado en Barcelona desde 2000, en aquellos años en los que ese programa benéfico ya estaba consolidado y cobrando mayor identidad.

Lionel Messi junto a sus hijos en la intimidad; al astro le gustaría disfrutar más salidas con ellos pasando inadvertido Fuente: LA NACION - Crédito: @antonelaroccuzzo

"Hoy por hoy estoy bien. Pero es verdad que lo pasé muy mal en el verano. Venía mal de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso... Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada", se había escuchado de boca de Messi en el primer anticipo de la entrevista hace tres días, con el jugador aceptando que sus conflictos en la relación con la dirigencia y los momentos de extrema tensión afectaron su rendimiento en la cancha.

Como se recordará, el argentino presionó al club para convertirse en un futbolista libre y negociar su traspaso a algún equipo de la Premier League. "Siempre soy un agradecido porque el cariño que recibo en todo el mundo es espectacular. Pero hay momentos, sobre todo cuando estoy con mis hijos, que me gustaría pasar desapercibido", sostiene Leo, el caballito de batalla de los candidatos a presidente del club culé para el 24 de enero próximo.

Los Messi llegaron desde Barcelona a Rosario para celebrar las fiestas en familia Fuente: LA NACION - Crédito: @antonelaroccuzzo

Joan Laporta y Víctor Font serán los que encabecen esas listas que no sólo aspiran a tomar las riendas de la entidad, sino también a retener al astro rosarino, tras su conocido descontento y los rumores de acercamiento a Manchester City, con Pep Guardiola como DT, y al PSG, donde juega Neymar, según trascendidos en medios europeos en diferentes momentos de los últimos meses.

La entrevista promete reflejar parte del pensamiento del jugador sobre cómo se siente actualmente y qué planes tiene para lo que vendrá.

