Chacho Coudet ya está en la Argentina y será presentado como nuevo DT de River

Eduardo Coudet llegó a la Argentina esta madrugada y cerca del mediodía será presentado oficialmente como nuevo entrenador de River Plate, en una jornada cargada de actividad en el estadio Monumental.

El Chacho arribó al país en el vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Madrid, y fue recibido por periodistas y algunos hinchas en Ezeiza. Con pocas horas de descanso por delante, el técnico afrontará su primer día formal al mando del club.

¡LOCURA POR EL CHACHO! Todos querían tener su foto con Coudet, el nuevo DT de River. Fiel a su estilo, bromeó: "Los hice madrugar". 😂 pic.twitter.com/Shqth7mfxK — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2026

Apenas pisó suelo argentino, Coudet habló brevemente con la prensa. “¡Los hice madrugar!”, disparó con su habitual simpatía. Y luego amplió: “Fue un viaje largo, contento con lo que se está dando y bueno, para agradecerle a la gente. Tengo que pasar por casa y voy para el Monumental”, expresó.

En el estadio del Millonario se reunirá con el presidente Stefano Di Carlo y su dirigencia para firmar el contrato hasta diciembre del 2027. Una vez hecho esto, se tomará las fotografías pertinentes e irá rumbo al Salón Auditorio, sitio donde brindará su primera conferencia de prensa a las 11.45.

Consultado sobre si aguardaba el llamado, fue sincero: “Sinceramente, tiempo atrás no me lo esperaba, pero se dio todo muy rápido. Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente”. Una frase que deja en claro que la negociación se aceleró en los últimos días.

Tras el almuerzo, Coudet se trasladará otra vez a Ezeiza, donde por primera vez como DT pisará el River Camp. Allí dirigirá su primer entrenamiento, previsto para las 17. Antes del inicio de la práctica, se espera una charla de presentación entre el nuevo cuerpo técnico y el plantel profesional.

Su cuerpo técnico todavía está por oficializarse, pero ya es un hecho que no continuará Patricio Graff, su mano derecha en los 55 partidos que dirigió en Alavés, y su reemplazo directo será Damián Musto, que tendrá su primera experiencia como ayudante de campo. Se trata de un ex dirigido suyo que se retiró el año pasado y con el que construyó un lazo de confianza absoluto. Quienes más lo conocen lo definen como un gran formador de grupos, al punto tal que tanto en Central como en Tijuana y en Inter, Musto siempre fue el director técnico en el campo de juego para Chacho.

Musto, nacido en Casilda en 1987, también tiene un vínculo desde su infancia con Franco Armani, otro casildense de la categoría 1986: a comienzos de 2000 integraron la sexta campeona del Club Atlético Alumni de su ciudad.

Coudet debutará como DT de River el jueves 12 de marzo, ante Huracán en Parque Patricios Eurasia Sport Images - Getty Images South America

En tanto, tal como ocurre desde 2018 cuando asumió en Racing, los preparadores físicos principales serán Octavio Manera y Guido Cretari, mientras que resta conocer si continuará Carlos Miguel Fernández, que también lo acompaña desde la Academia, primero como analista de videos y luego como asistente. En el ámbito de los arqueros, el español Javier Barbero no llegará a la Argentina y en ese rol en principio continuarán Alberto “Tato” Montes y Marcelo Barovero, ambos con contrato vigente en el club. No se descarta además la posibilidad de incorporar a Lucho González, excompañero, amigo y ayudante en su etapa en Inter en 2023/24. ¿Cuál es la traba? Desde julio del año pasado se desempeña como asistente del DT italiano Francesco Farioli en Porto. Si no logra destrabar ahora su salida de Portugal, lo podría hacer a partir de junio tras el final de la temporada europea.

El calendario le ofrecerá un margen importante para trabajar: la Asociación del Fútbol Argentino confirmó un paro que obligó a postergar la fecha 9 del Torneo Apertura, por lo que River tendrá varios días sin competencia oficial.

El debut de Coudet será el jueves 12 de marzo a las 21.30, cuando el equipo visite a Huracán por la fecha 10 del campeonato. Así comenzará formalmente el ciclo del Chacho en el banco del Millonario, con la expectativa renovada y la ilusión de encaminar el rumbo futbolístico del equipo.