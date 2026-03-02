Leones de Rosario, el equipo de la familia Messi, tuvo su debut profesional en la Primera C

Leones de Rosario Fútbol Club, el club de la familia Messi, tuvo su ansiado debut en la Primera C y el fútbol profesional. En José León Suárez, enfrentó como visitante a Central Ballester por la segunda fecha del campeonato y consiguió de una manera muy digna su primer punto oficial en poco más de diez años de vida institucional: en el 0-0 padeció el primer tiempo, pero se reacomodó y estuvo cerca de ganarlo en la última mitad. Lionel Messi, desde Miami, estuvo atento a las acciones.

Debido al fallecimiento de la hija del presidente de El Porvenir, el club comandado por Matías Messi, hermano del capitán del seleccionado nacional, no había podido tener su debut histórico y profesional en el fútbol argentino el fin de semana pasado. Ese encuentro se postergó y el estreno se trasladó a este lunes, aunque por la fecha 2 y en condición de visitante, lo que no le restó atractivo ni orgullo para la familia.

Que por la aprobación de AFA, reflejada en el Boletín Oficial N°6752, tuvo su afiliación directa, sin necesidad de pasar por el Torneo Promocional Amateur, la división más baja del sistema. Fundado el 2 de enero de 2015 (11 años) en la localidad de Alvear, su vida institucional comenzó junto a la Asociación Rosarina de Fútbol, compitiendo en el Torneo Unificado de Ascenso. Aquel partido postergado ante el club de Gerli se hubiera jugado en el estadio Único, de San Nicolás, a 70 kilómetros de la capital santafesina, donde hará las veces de local, aunque en sus inicios lo solía hacer en el predio Sagrado Corazón.

Central Ballester vs Leones de Rosario Captura de Video

Entre todas sus autoridades, María Sol, hermana de Lionel, es vocal suplente y Tomás, sobrino del astro, es el revisor de cuentas. Impulsado con una billetera lógicamente importante, su crecimiento es constante: a diferencia de otros clubes de la divisional ostenta una estructura amplia, con mayor cantidad de canchas, como un ejemplo básico. Un club preparado para apuntar alto, algo que Matías Messi ya hace: aspira a que, en cinco años, Leones ya participe en la Primera Nacional, a un paso de la Liga Profesional.

El primer once profesional, elegido por su entrenador Franco Ferlazzo, ya es historia de Leones. Como le gusta al campeón del mundo, optó por un 4-3-3. Lucas Alegre en el arco; Patricio Acevedo y Mario Senra en los laterales y Lucas Zapata y Román Elsegood en la zaga; Juan Vieyra (’10′ y capitán), Franco Tanneur y Alejo Fernández en el triángulo del medio; el tridente ofensivo estuvo conformado por Adrián Collera y el colombiano Francisco Bravo en los extremos, y Lucas Manochi como el centro delantero.

Había ganas. Y así salió el conjunto rosarino. Una combinación prolija y rápida, en un terreno difícil de hacerlo, se produjo al minuto de juego, que concluyó, incluso, con el intento de chilena de Manochi. Pero el primer tiempo sería de absoluto dominio de Los Canallas: Leones se había sacado los nervios con una electricidad entusiasta, pero enseguida lo hicieron entrar en conciencia.

Porque Central Ballester empezó a mostrarse suelto, a ganar divididas y fluir mejor: a los 17, Alegre voló para evitar lo que era un golazo desde media distancia del zaguero Herrera.

El fixture de Leones en la Primera C

Leones encontró peligrosidad con las combinaciones por izquierda entre Fernández y “Pacho” Bravo, pero la llegada clara la tuvo Collera: a los 25, condujo Vieyra y abrió a la derecha para el zurdo, que se balanceó y remató abierto, cerca del segundo palo.

A los 39, Lionel Messi habrá tenido la dificultad en su celular que experimentaron todos aquellos que no quisieron perderse el debut: como ya viene reportándose desde que Claudio Tapia tomó la decisión de que la aplicación de la LPF (Liga Profesional de Fútbol) tuviera los derechos del ascenso, se cortó la transmisión sobre el final de la primera parte.

El segundo tiempo mostró más competitivo al equipo de Ferlazzo. Tuvo más aire, más piernas y mayor lucha en relación a los primeros 45 minutos. De hecho, otra vez al primer silbatazo salió al acecho y estuvo cerca de encontrar el gol a través de Bravo.

Central Ballester y la casualidad de haber sido el primer escollo oficial del club de los Messi: los colores de Rosario Central y su apodo "Los Canallas". X @PrensaBallester

Los ingresos de Marcos Benítez, Cristian Bonesso y Julio Barrionuevo, a los 16 minutos, colaboraron para lograr esa forma intensa de jugar, mereciendo algo más que el local. El último de ellos, incluso, sobre el final tuvo un cabezazo en solitario en el que le ganó la ansiedad y perdió noción del arco.

Un buen estreno para el club de los Messi: con jugadores trabajados desde inferiores, pero también con el aporte de otros con experiencia en la categoría, Leones se plantó de visitante y rescató su primer punto oficial.

