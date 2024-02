escuchar

El arribo de Lionel Messi a Estados Unidos para participar en la Major League Soccer MLS por Inter Miami generó un gran impacto en el fútbol, y también en el país norteamericano. Desde su llegada, el argentino fue foco de elogios del mundo del deporte; en las últimas horas fue el mismísimo LeBron James quien lo reconoció.

La superestrella de la NBA sostuvo una entrevista con Dave McMenamin, periodista de ESPN, y se refirió a lo que generó la llegada del rosarino a Estados Unidos. “Ver a Lionel Messi, el GOAT [Greatest of all Times, o “El Mejor de Todos los Tiempos”] del fútbol y que honre a la MLS con su gran presencia son un gran cambio para nosotros”, expresó el alero de Los Angeles Lakers. “Goat” significa “cabra”, y por eso hay espectadores que llevan dibujos de chivos a los estadios en referencia tanto a un ex campeón olímpico como al otro.

LIONEL ANDRÉS MESSI Y LEBRON JAMES. pic.twitter.com/nBiOpYm6cr — Messismo (@Messismo10) July 22, 2023

“Su llegada no sólo eleva la liga, sino que también inspira a una nueva generación de fanáticos del fútbol en nuestro país. Se necesita una dedicación incomparable, ética de trabajo y talento para lograr lo que Messi tiene, y no tengo más que respeto y admiración por él. Le deseo todo lo mejor”, declaró el cuatro veces campeón de la liga de básquetbol más poderosa del planeta.

James fue una de las figuras presentes en el estreno absoluto de Messi con la camiseta de Inter Miami, que tuvo lugar frente a Cruz Azul el 21 de julio pasado, en Fort Lauderdale. En aquella ocasión Messi y James se fundieron en un cálido abrazo antes del duelo con el equipo mexicano.

James y Messi se encontraron en 2011 en la ciudad deportiva de Barcelona, cuando el estadounidense era una estrella pero todavía no campeón de la NBA.

LeBron disfrutó de ese momento y valoró la presencia del campeón de mundo en su país. Incluso, durante el partido grabó con su teléfono algunos movimientos de Messi como un fanático más, y después le dedicó un posteo en Instagram: “¡Bienvenido, hermano! Siempre es bueno ver y estar en presencia de GRANDEZA”, expresó. La respuesta del argentino no se hizo esperar: “¡Muchas gracias, hermano!, fue muy agradable verte”.

Por cierto, ya se conocían personalmente La Pulga y El Rey. El basquetbolista había viajado en agosto de 2011 a Barcelona, donde visitó la Ciudad Deportiva Joan Gamper para conocer a los futbolistas y miembros del cuerpo técnico. Se fotografió con el entrenador, Josep Guardiola, y con Leo.

Otra figura que halaga a una estrella de otro ámbito: Haaland

No sólo LeBron halagó en estas horas un crack de otra disciplina. En un nuevo capítulo del podcast de Manchester City, el noruego Erling Haaland fue consultado sobre quién era su referente deportivo por fuera del fútbol, y no dudó: “Me gusta Novak Djokovic”, contestó el compañero de Julián Álvarez. El goleador lo fundamentó: “Creo que es bueno. Está siendo él mismo, y lo que ha logrado es asombroso, viniendo de la nada y de su país. Así que sí, me quedo con Djokovic”.

Erling Haaland señaló al tenista Novak Djokovic como su deportista preferido por fuera del fútbol; lo paradójico es que el noruego no mira ni juega tenis. GLYN KIRK - IKIMAGES

La curiosidad en la afirmación es que el propio atacante de 23 años declaró en otras ocasiones que no suele mirar partidos de tenis y tampoco practicó el deporte, con lo que sus referencias serían las noticias o resúmenes de video. De todas maneras, no es la primera vez que muestra su predilección por el serbio Novak Djokovic.

Desde su llegada al City, el Androide anotó 52 goles en 53 partidos por todas las competencias y fue clave en la triple corona que obtuvo el City: Premier League, Champions League y Copa FA. Además, el conjunto dirigido por Pep Guardiola se adjudicó el Mundial de Clubes.

Unas horas después de que se hiciera viral la declaración de Haaland, el número 1 del ranking de ATP citó una posteo de X (ex Twitter) en la que se observa ese tramo de la entrevista, y agradece al noruego por haberlo elegido. “Thank you bro” (”gracias, hermano”), publicó Nole en su cuenta, arrobando al futbolista e incluyendo dos emoticones de gratitud y fuerza.

