Lionel Messi se bajó del Juego de las Estrellas de Austin y se expone a una suspensión en la MLS

El negocio y el espectáculo de la MLS están muy relacionados con Lionel Messi. Su llegada, hace dos años, le dio un impulso a una competencia que perdía visibilidad en el concierto internacional e internamente estaba algo estancada en cuanto a convocatoria. Hubo una reactivación al compás de la inmediata contribución del argentino para que Inter Miami obtuviera la Leagues Cup –primer título en la corta historia del club de la Florida– y su magia futbolística quedara reflejada en los 58 goles y 26 asistencias que suma en 68 partidos, el último de ellos, el sábado, con un doblete en la victoria sobre New York Red Bull.

Así como cada presencia de Messi es un espaldarazo para la Major League Soccer, su ausencia repercute negativamente. Y más en una ocasión especial, como lo es el Juego de las Estrellas que durante dos días se desarrolla en Austin, Texas, y que para la noche de este miércoles tiene previsto el partido entre el combinado integrado por jugadores de la MLS contra el que componen futbolistas de la liga de México.

Las especulaciones del martes se cumplieron este miércoles: Messi no asistirá al Juego de las Estrellas, como tampoco lo hará Jordi Alba, el otro futbolista de Inter Miami que había sido seleccionado en una votación que dio lugar a los hinchas, los medios de comunicación, Nico Estévez (director técnico de Austin y del combinado de la MLS) y el Comisionado de liga estadounidense, Don Garber.

Messi ya había estado de baja en el Juego de las Estrellas del año pasado, debido a que estaba recuperándose de la lesión que sufrió en un tobillo jugado por la selección argentina la final de la Copa América. Para esta ocasión, la MLS no recibió de Inter Miami un parte médico que justificara la ausencia del N° 10. Y esta situación abre otro escenario: la liga establece que aquel jugador que se ausenta sin causa justa recibe una fecha de suspensión por cumplir en el torneo regular. Está el antecedente de Zlatan Ibrahimovic, que en 2018, cuando era jugador de Los Angeles Galaxy, no aceptó la convocatoria para el Juego de las Estrellas y recibió un partido de inhabilitación.

Desde la MLS todavía no hubo ninguna comunicación oficial sobre una sanción a Messi. Tras recibir la notificación de Inter Miami sobre las ausencias de los dos futbolistas, la directiva entrará en contacto en las próximas horas con el club que es propiedad de Jorge Mas y David Beckham para conocer las razones y tomar una decisión.

El último sábado, Messi disputó los 90 minutos ante New York Red Bull y no se informó de ningún inconveniente físico. Lo que acumula Leo es un intenso trajín, de cinco partidos completos, más los viajes, en dos semanas. Tras la vuelta del Mundial de Clubes, en el que afrontó cuatro cotejos en dos semanas, mantiene un rendimiento destacado. Marcó seis dobletes en siete partidos y, con 18 tantos, comparte el primer puesto con Sam Surridge, de Nashville, en la tabla de goleadores.

Messi hace pasar de largo el arquero y marca frente a New York Red Bull, el último sábado; no se informó de una lesión tras esa goleada de Inter Miami. Frank Franklin II - AP

Si es suspendido por una fecha, Messi quedará al margen del encuentro del próximo sábado contra Cincinnati, justo el único rival que venció a Inter Miami (3-0) en los últimos ocho cotejos y frente al que se cortó su serie de cinco dobletes consecutivos, que retomó el sábado en Nueva York. El calendario seguirá siendo exigente para el rosarino: el miércoles próximo, Inter Miami debutará ante Atlas en la Leagues Cup, competencia en la que lo esperan tres compromisos en una semana.

No es difícil inferir que, con o sin suspensión, Messi quizá se saltee el cotejo del próximo sábado. Hace unos días, Javier Mascherano dio indicios: “A mí me gustaría que descansara, pero no es un decisión que deba tomar yo. La intensidad de los partidos que hemos jugado, especialmente en el último mes y medio, ha sido muy, muy alta. Claramente me preocupa porque el equipo ha estado sufriendo muchas lesiones musculares a lo largo de la temporada. Fue deteriorándose gradualmente con la cantidad de lesionados”.

Este martes, la cuenta de Inter Miami en X publicó un posteo con cuatro fotos del entrenamiento del día, sin la presencia de Messi en ninguna imagen.

The fight continues this Saturday 💪⚽️ #MIAvCIN pic.twitter.com/oXsPWapn25 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 23, 2025

La ausencia de Messi desilusiona a más de uno. El ex futbolista de River Agustín Palavecino (Necaxa), integrante del combinado mexicano, había expresado: “Sería un lujo, un sueño, enfrentarme con Messi. Es el mejor jugador de la historia. Como argentino, nunca he admirado a nadie más. Será un privilegio enfrentarme con él”. Quien sí confirmó la presencia es Sergio Ramos (Monterrey), capitán del combinado de México. La imagen del español es una de las más destacadas en el afiche de presentación del partido, junto a la del brasileño Evander (Cincinnati), capitán del equipo de la MLS, para el que está convocado el delantero argentino Cristian Espinoza, de San Jose Earthquakes. Una baja significativa es la del colombiano James Rodríguez (León).

El Juego de las Estrellas comenzó en 1996, con un partido entre combinados de las conferencias Este y Oeste. En 2003 fue invitado por primera vez un conjunto extranjero, Chivas, de Guadalajara. A partir de 2005 quedó abierta la puerta a la era de los pesos pesados de Europa: Chelsea, Manchester United, Fulham, Roma, Bayern, Real Madrid, Juventus, Arsenal, Atlético de Madrid.

En los últimos cinco años se estabilizó la programación con el choque entre jugadores de la MLS y de la liga de México. En 2024 la representación mexicana ganó por 4-1, con goles de los argentinos Maximiliano Meza, Germán Berterame y Juan Brunetta. El Juego de las Estrellas 2025 volverá a quedarse sin el brillo de su principal protagonista.