España vs. Arabia Saudita, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
Desde las 13, se enfrentan en el estadio Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta
Los hinchas saudíes ya están listos
Los fanáticos de Arabia Saudita ya están listos para alentar a su equipo en el estadio Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta.
🔥⚽️ La afición saudí ya toma las calles y anima a los suyos a poco más de una hora del España-Arabia Saudí#mundialdefútbol2026 https://t.co/q9JKZkwQ8o pic.twitter.com/KuzOYKngu9— 20minutos.es (@20m) June 21, 2026
Ya están los once de Arabia Saudita
Esta es la formación con la que Arabia Saudita buscará superar a España: Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Ali Lajami y Al Harbi; Al Juwair, Al Khaibari y N. Al Dawsari; S. Al Dawsari y Al Buraikan.
España confirmó su formación
Con cuarto cambios respecto al debut, España formará con : Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella; Rodri, Pedri y Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
🚨 OFICIAL | Ya tenemos nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 ante Arabia Saudí.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pBcW94GLzX— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 21, 2026
Abdulhamid, una estrella en el extranjero
Saud Abdulhamid es el único jugador de la selección de Arabia Saudita que no juega en la liga saudí y se desempeña como defensor en Lens, de Francia. El resto militan repartidos entre los más grandes o los menos conocidos clubes de la Primera División de su país.
Dani Olmo podría estar desde el arranque
Si bien no fueron confirmadas las formaciones, en España, se estima que Luis de la Fuente, podría disponer a Dani Olmo desde el arranque ante Arabia Saudita.
Los antecedentes favorecen a España
España y Arabia Saudita se enfrentaron en tres oportunidades a lo largo de la historia. El balance favorece ampliamente al conjunto europeo, que ganó todos los encuentros disputados hasta el momento. Además, los españoles marcaron nueve goles y sólo recibieron dos en estos compromisos. El único enfrentamiento entre ambos equipos en una Copa del Mundo se produjo en Alemania 2006. En aquella ocasión, españoles y saudíes compartieron grupo y el triunfo fue para la Roja por 1-0.
Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre España y Arabia Saudita
Bienvenidos a la transmisión en vivo del partido entre España y Arabia Saudita, por la segunda fecha del Grupo H. El encuentro se disputará en e Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, será dirigido por Raphael Claus, Brasil, y televisado por TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports.
Seguí leyendo
Definen en el tercer set. Francisco Cerúndolo, a todo o nada ante Paul en la final del ATP 500 de Queen's
Japón pisa fuerte. Goleó a Túnez, los hinchas hicieron el "gomi hiroi" y el centro de Tokio explotó de alegría
Minuto a minuto. Ecuador empató, y Alemania y Japón ganaron, mientras Argentina se prepara para enfrentar a Austria
- 1
Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio: qué dice el parte médico
- 2
Resultado de Paraguay vs. Turquía: quién ganó el partido del Mundial 2026
- 3
El incómodo momento que vivió Martín Palermo con un hincha de Haití: no sabía quién era, lo googleó y le pidió una foto
- 4
Fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos