LA NACION
en vivo

España vs. Arabia Saudita, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Desde las 13, se enfrentan en el estadio Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta

Lamine Yamal jugará desde el arranque ante Arabia Saudita (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lamine Yamal jugará desde el arranque ante Arabia Saudita (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los hinchas saudíes ya están listos

Los fanáticos de Arabia Saudita ya están listos para alentar a su equipo en el estadio Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta.

Ya están los once de Arabia Saudita

Esta es la formación con la que Arabia Saudita buscará superar a España: Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Ali Lajami y Al Harbi; Al Juwair, Al Khaibari y N. Al Dawsari; S. Al Dawsari y Al Buraikan.

España confirmó su formación

Con cuarto cambios respecto al debut, España formará con : Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella; Rodri, Pedri y Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.

Abdulhamid, una estrella en el extranjero

Saud Abdulhamid es el único jugador de la selección de Arabia Saudita que no juega en la liga saudí y se desempeña como defensor en Lens, de Francia. El resto militan repartidos entre los más grandes o los menos conocidos clubes de la Primera División de su país. 

Dani Olmo podría estar desde el arranque

Si bien no fueron confirmadas las formaciones, en España, se estima que Luis de la Fuente, podría disponer a Dani Olmo desde el arranque ante Arabia Saudita.

Dani Olmo cuenta con grandes chances de ser titular en el encuentro entre España y Arabia Saudita
Dani Olmo cuenta con grandes chances de ser titular en el encuentro entre España y Arabia SauditaCRISTINA QUICLER - AFP

Los antecedentes favorecen a España

España y Arabia Saudita se enfrentaron en tres oportunidades a lo largo de la historia. El balance favorece ampliamente al conjunto europeo, que ganó todos los encuentros disputados hasta el momento. Además, los españoles marcaron nueve goles y sólo recibieron dos en estos compromisos. El único enfrentamiento entre ambos equipos en una Copa del Mundo se produjo en Alemania 2006. En aquella ocasión, españoles y saudíes compartieron grupo y el triunfo fue para la Roja por 1-0.

Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre España y Arabia Saudita

Bienvenidos a la transmisión en vivo del partido entre España y Arabia Saudita, por la segunda fecha del Grupo H. El encuentro se disputará en e Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, será dirigido por Raphael Claus, Brasil, y televisado por TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio: qué dice el parte médico
    1

    Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio: qué dice el parte médico

  2. Resultado de Paraguay vs. Turquía: quién ganó el partido del Mundial 2026
    2

    Resultado de Paraguay vs. Turquía: quién ganó el partido del Mundial 2026

  3. El incómodo momento que vivió Palermo con un hincha de Haití: no sabía quién era, lo googleó y le pidió una foto
    3

    El incómodo momento que vivió Martín Palermo con un hincha de Haití: no sabía quién era, lo googleó y le pidió una foto

  4. Fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos
    4

    Fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos