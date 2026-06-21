España vs. Arabia Saudita, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

España y Arabia Saudita se enfrentaron en tres oportunidades a lo largo de la historia. El balance favorece ampliamente al conjunto europeo, que ganó todos los encuentros disputados hasta el momento. Además, los españoles marcaron nueve goles y sólo recibieron dos en estos compromisos. El único enfrentamiento entre ambos equipos en una Copa del Mundo se produjo en Alemania 2006. En aquella ocasión, españoles y saudíes compartieron grupo y el triunfo fue para la Roja por 1-0.