Otro revés para Marcelo Moretti en San Lorenzo: la Justicia rechazó su pedido y quedó ratificada la acefalía

El Juzgado Civil número 51 rechazó en el mediodía del martes la medida cautelar que había presentado Marcelo Moretti con el objetivo de dejar sin efecto la acefalía en San Lorenzo y todo lo que se decidió luego de ese dictamen con la Asamblea. En ese contexto, el ahora expresidente del Ciclón aseguró que agotará las viales legales para lograr su cometido.

La determinación de la Justicia la dio a conocer Marcelo Culotta, vocal opositor renunciante y único exdirigente parte del expediente, quien se había presentado como contrapeso a lo solicitado. Por lo tanto, también quedó firme lo votado en la Asamblea extraordinaria del lunes: que Sergio Costantino sea el presidente provisorio de la institución y que el 30 de mayo próximo se realicen las elecciones anticipadas.

Tras lo sucedido este martes, se espera que Moretti ingrese un nuevo pedido, en lo que será el último intento que tendrá para recuperar la presidencia. “Si fallan en mi contra, voy a ir a la Cámara Civil”, habían sido sus palabras mientras esperaba el fallo que finalmente fue desfavorable para él. Además, había agregado: “La reunión de Comisión Directiva del 16 de diciembre (la que derivó en la acefalía) debería quedar nula”.

La masiva renuncia de aquel día se dio después del procesamiento por administración fraudulenta en una de las causas abiertas por la denuncia por presuntas coimas que se realizaron. “Yo la convoqué, pero no la inicié y es por eso que no podía tratarse ningún tema. Se hizo todo en una hoja fraguada. Esto es un golpe de Estado”, defendió su postura. Hasta aquí, nada judicialmente responde en esa línea.

Como se recordará, en la noche del lunes se resolvió que Costantino sea el presidente provisional hasta la fecha prevista para las elecciones anticipadas. Vocal por la oposición desde la agrupación “X amor a San Lorenzo”, trabaja en el Gobierno de la Ciudad como Secretario de Hábitat e Integración Social, y supo ser compañero de Comisión Directiva de Matías Lammens. Salió tercero, con el 23,62% de los votos, lejos de Moretti, el ganador de las últimas elecciones, realizadas el 17 de diciembre de 2023.

Desde aquella tarde pasó de todo. Todo lo malo que le puede ocurrir a un club grande. Así, Costantino estará a cargo de la Comisión Directiva transitoria, acompañado en este breve e intenso periodo por Valeria Cartamoglietta, que también se desempeña en el Gobierno de la Ciudad y será la vicepresidenta, en una suerte de secretaria de la mesa ejecutiva de la asamblea. Deberán conformar la estructura para gobernar durante los próximos cinco meses.

“San Lorenzo necesita paz. Estamos a disposición del club para sacarlo adelante, hay que trabajar en las inhibiciones y en las deudas con el plantel y hay que descongelar las cuentas”, sostuvo Costantino, en una rueda de prensa desarrollada minutos después de la asamblea. “Distribuiremos los cargos en la comisión directiva, llamaremos a toda la CD para trabajar en conjunto”, agregó.

La elección fue reñida. El ganador obtuvo 35 votos para superar los 31 de Lammens, César Francis sumó 2 y hubo 11 abstenciones. El encuentro contó con 79 miembros. Ex rivales, Moretti y Lammens parecían estar en la misma sintonía esta vez postulando un representante en común que no tuvo eco.

La comisión transitoria busca normalizar el funcionamiento operacional del club, tras varias semanas de incertidumbre en la parte administrativa, política y económica. El estatuto de San Lorenzo prevé que, en caso de acefalía de la mitad o más de los cargos -lo que se produjo el miércoles pasado-, la Asamblea tuvo una reunión para designar una comisión transitoria para conducir la entidad hasta la realización de las elecciones.