Lionel Messi: en el Camp Nou el público pidió por el astro rosarino, durante la goleada de Real Madrid a Barcelona en la Copa del Rey

escuchar

A menos de tres meses de finalizar contrato y con la continuidad en Paris Saint-Germain en un punto muerto, Lionel Messi pasa a ser una pieza codiciada en el mercado de pases. Los pretendientes recurren a su principal arma negociadora. Como a varios clubes de Arabia Saudita les sobra el dinero, Al Hilal intentó conmoverlo con un salario anual de 400 millones de euros, el doble de lo que percibe Cristiano Ronaldo en Al Nassr.

Messi considera que todavía le quedan algunos años más en el alto nivel competitivo de Europa, por lo cual la vía económica no está en sus prioridades. Barcelona se encuentra en una situación financiera bastante menos solvente, con serios problemas económicos. Es más, debe seguir recortando su elevada masa salarial del plantel para ajustarla al Fair Play financiero.

"Minuto 10":

Por este momento durante el partido de Barcelona contra Real Madridpic.twitter.com/20yQNurnmy — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 5, 2023

A Barcelona le queda la vertiente sentimental, el fuerte vínculo que Messi estableció con el club y la ciudad desde que se estableció en el 2001 para empezar otra vida, lejos de su Rosario natal. Este miércoles, en un Camp Nou repleto, que terminó aturdido por la goleada 4-0 de Real Madrid, que se clasificó a la final de la Copa del Rey, los hinchas le mandaron un mensaje a Messi.

En el minuto 10, el emblemático número de Leo, antes de que Karim Benzema desplegara su exhibición con un hat-trick, en todo el estadio se entonó durante varios segundos un canto que pareció una plegaria: “Meeeeesi, Meesssi...”. A medida que avanzó la semifinal, y sobre todo en el segundo tiempo, cuando Real Madrid trituró al equipo de Xavi, la nostalgia por Messi se hizo más grande en un estadio que en la próxima temporada será cerrado para una serie de reformas.

Barcelona todavía no comenzó gestiones oficiales por Messi. Solo envía señales seductoras. Unas horas antes del encuentro, Mateu Alemany, director del departamento de fútbol de Barcelona, no quiso crear falsas expectativas: “Messi es historia viva del Barcelona, es el mejor de la historia del fútbol. De este tema (su posible regreso), no tengo nada que decir. La estima que se le tiene en esta casa es incuestionable. Ahora está en el PSG luchando por títulos y nosotros luchamos por los nuestros. En el futuro ya se verá lo que sucede”.

La eventual vuelta de Messi, en el caso de que no haya acuerdo con PSG, tiene un par de frentes por resolver. El presidente Joan Laporta se debe una charla de reconciliación con Leo, que quedó muy defraudado con el dirigente cuando a mediados de 2021 pasó de “la renovación del contrato en un asado” a decirle que no había dinero.

Noticia en desarrollo

LA NACION