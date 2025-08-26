Lionel Messi volvería a ser titular en la semifinal de Leagues Cup que Inter Miami jugará con Orlando

Inter Miami está enfocado en el próximo partido. Luego de la igualdad del último domingo con DC United por la Major League Soccer, el equipo de Florida se prepara para su semifinal de la Leagues Cup, que sostendrá con un duro rival. Los dirigidos por Javier Mascherano recibirán en Fort Lauderdale a Orlando City, en el “clásico del sol”. La buena noticia para las Garzas sería el regreso de Lionel Messi. El capitán se entrenó con normalidad y sería titular.

Mascherano recibió una fecha de suspensión y una multa por “lenguaje ofensivo” en el duelo de cuartos de final de la contra Tigres, de México. Por ese motivo, ante la prensa habló en su representación Javier Morales, uno de sus ayudantes de campo, que apuntó que Messi practicó con normalidad. “Completaron el entrenamiento”, dijo sobre el 10 y su compañero Jordi Alba. “Vamos a ver cómo se sienten en el trascurso del día. Mañana tomaremos una decisión para el partido. Por suerte se entrenaron y eso es superpositivo. Tenemos que esperar”, amplió.

Lionel Messi volvería, y como titular, en Inter Miami este miércoles, en la semifinal de la Leagues Cup frente a Orlando City. CHANDAN KHANNA - AFP

Sobre el futbolista argentino agregó: “Deseamos que esté en la convocatoria. Este tipo de lesiones musculares es un proceso: hay que ver cómo se levanta al día siguiente. Imagino que va a estar. Todavía no mandamos el roster [plantel para el partido]”. Además, opinó sobre si había sido apresurado el primer regreso de Messi post lesión muscular: “No creo. Es una decisión conjunta, se habla con el cuerpo médico. Después hay cosas que pasan que van más allá de la razón. Tratamos que sea lo mejor para el equipo pero también para el jugador. Sobre todo con un jugador como Leo”.

El capitán, con sus 38 años, tuvo un agosto complicado. Se perdió los últimos enfrentamientos de Inter, ante Pumas, Orlando City, Tigres y DC United, debido a la lesión que sufrió en la pierna derecha frente a Necaxa y que le imposibilitaba jugar con comodidad. Sin embargo, Messi parece dar señales de una recuperación óptima. Lo mismo que Alba, que también se reincorporó al grupo, luego de recuperarse de un golpe en una rodilla.

Lionel Messi se lesionó frente a Necaxa el 2 de agosto; si bien jugó después, recién ahora parece plenamente repuesto. LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin indicios de la alineación inicial para este miércoles, Mascherano dejó una señal en el 1 a 1 contra DC United, cuando puso un equipo alternativo y dejó entre los suplentes a Sergio Busquets, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

No será nada fácil esta semifinal a partido único para Inter Miami. En el estadio Chase, de Fort Lauderdale, el conjunto rosado será local, a partir de las 21.30 de la Argentinacontra Orlando City, que en esta temporada ganó los dos enfrentamientos entre ambos y con goleadas. En el primero, con Inter Miami como local el 18 de mayo, el equipo violeta ganó por 3 a 0. El último se desarrolló el 10 de agosto y Orlando City ganó por 4 a 1 como anfitrión.

Pero en general existe paridad entre los dos. En la MLS los separa una unidad en la tabla de posiciones de la Conferencia del Este. Orlando está cuarto, con 47, e Inter, sexto con 46. Pero en esta ocasión el cruce será en una semifinal, eliminatorio. La presencia de Messi se vuelve más necesaria, sobre todo por lo determinante que viene siendo el zurdo en sus últimas actuaciones.

El capitán en acción contra Orlando City, que derrotó por 3-0 y 4-1 a Inter Miami en sus duelos de esta temporada por la Major League Soccer. Rebecca Blackwell - AP

En cuanto al rival de este miércoles, Morales expresó: “Orlando es un buen equipo. Va a ser un partido muy duro. Es difícil la manera en la que juega, en que ocupa los espacios tácticamente. Hay que ajustar la parte táctica, ciertos espacios y movimientos para neutralizarlo. Y ver cómo podemos lastimarlo. Nosotros nos entrenamos bien, tenemos nuestras herramientas”. Y se refirió a lo que importancia de este enfrentamiento: “Es nuestro clásico rival. Así es como lo sentimos. Seguramente éste será el clásico más importante hasta ahora. Es una semifinal de Leagues Cup”.

Orlando eliminó al campeón mexicano, Toluca, en su cuarto de final. Y tiene un futbolista que brilla con su presencia goleadora, el delantero colombiano Luis Muriel. Pero el entrenador Óscar Pareja no se confía. “Estamos preparándonos para enfrentarnos con el equipo que tiene al mejor jugador del mundo”, manifestó en una conferencia de prensa.

Inter Miami intentará pasar a la final de un certamen que ganó en el año 2023. Aquélla fue la primera conquista de la franquicia y la de Messi desde su llegada. En aquella definición derrotó a Nashville por 10 a 9 en la resolución por penales, luego de un 1 a 1 en el partido.