Lionel Messi y su probable regreso a Barcelona: Xavi dice que tiene su OK “al 100 por ciento” y habló de la posición que ocuparía en el equipo

escuchar

El camino está allanado. Al menos, esa es la sensación luego de que este jueves Christophe Galtier, entrenador de PSG, confirmara en una conferencia de prensa que el del sábado será el último partido de Lionel Messi con la camiseta del club de París. Y si bien el astro argentino no tiene definido todavía su futuro, y se pusieron sobre la mesa al menos tres opciones viables para su destino post Francia, el universo futbolero que quiere al capitán de la selección campeona del mundo en Qatar vuelva al lugar donde siempre fue feliz, Barcelona. Justamente esta posibilidad está atada a varias cuestiones que no son fáciles de resolver para el club culé, que debe recibir el okey de la liga española para su plan de ingeniería financiera que le permita contar nuevamente con el ídolo que dejó tierra catalana en 2021.

Es por ello que es muy importante lo que ha dicho el entrenador de la entidad azulgrana, Xavi Hernández, recientemente consagrado campeón de España con Barcelona, un título que volvió a los culés después de cuatro temporadas. “Ya he dicho muchas veces, él tiene las puertas abiertas aquí, yo soy el entrenador y sé que nos va a ayudar si él decide venir, pero al final yo creo que hay que dejarlo un poco tranquilo. Él acaba la temporada allí, tiene mucho respeto para el Paris Saint-Germain, quiere acabar de la mejor manera, acaba contrato y luego se ha ganado todo el derecho del mundo a decir dónde ir, dónde acabar su carrera. Pienso que tiene fútbol para seguir en en el alto nivel y que si viene al Barça, lo que queremos la mayoría o todos los culés, en especial el entrenador, tiene las puertas abiertas, estoy convencido de que va a ir bien”, señaló el director técnico en una entrevista con el medio catalán Mundo Deportivo.

Lionel Messi y el gol que le aseguró el título a PSG, la semana última, en Estrasburgo JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN - AFP

Xavi hizo hincapié que si su club sortea todos los obstáculos para poder incorporar a Messi, este tendrá todo a disposición para que la vuelta sea una empresa segura. “En cuanto al tema futbolístico, depende de él, para mí no hay dudas. Si Leo decide venir, tiene las puertas abiertas a nivel de fútbol. Yo soy el responsable del staff, tiene toda la confianza y toda la ilusión del staff para que se incorpore. No hay ninguna duda. Tengo cero dudas de que nos va a ayudar mucho a nivel futbolístico. A partir de ahí, el tema contractual ya no es de mi incumbencia. Pero si es el entrenador el que tiene que dar el OK para que venga, tiene el OK al 100%”, expresó de manera tajante.

En la entrevista de Mundo Deportivo, fueron más allá y le preguntaron concretamente cómo encajaría Messi en la estructura de su equipo. Y Xavi, lejos de esquivar la pregunta, brindó un buen panorama de dónde se ubicaría el rosarino en el conjunto campeón. “En muchas posiciones... Se puede adaptar de interior, puede jugar de extremo, puede jugar como media punta, puede jugar como falso nueve, donde ha jugado toda la vida. Al final hay que encontrarle un hábitat natural para que potencie todo su juego, pero sí veo que nos puede ayudar muchísimo, creo que nos falta ese talento en el último tercio y Leo te lo da siempre”, contestó.

Xavi y Messi, una fórmula que dio mucho éxito en Barcelona Reuters

Finalmente, Xavi hizo referencia a la salida de referentes como Sergio Busquets y Jordi Alba, y a la necesidad de contar con líderes que puedan tener ascendencia en el vestuario. Y, por supuesto, la llegada de Messi solucionaría este tema. “Leo también es un líder natural, se adaptaría perfectamente a las circunstancias, ha sido capitán de este club, ha sido el mejor jugador de la historia y evidentemente de este club. No habría ninguna duda, insisto y repito, por el entrenador tiene las puertas abiertas al 100%”, remarcó el DT, que dejó una reflexión: “La semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo. Al final, si hablamos de Leo cada día, cada día, creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. Al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas, no hay más debate”.

LA NACION