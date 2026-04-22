Premier League: Manchester City le quitó el primer puesto a Arsenal tras más de seis meses

La definición de la Premier League se impregnó de una incertidumbre y emotividad que hasta hace un tiempo no se vislumbraban. La que es reconocida como la mejor liga del mundo también aporta en la definición por el título una dosis de suspenso que está ausente en los otros cuatro grandes torneos europeos.

Ya dio la vuelta olímpica Bayern Munich, como es habitual en la Bundesliga; Paris Saint-Germain va en camino de ratificar su hegemonía en Francia, Barcelona abrió una brecha considerable con Real Madrid en España, e Inter postergará a su vecino Milan. Pero en la Premier League... Arsenal era el puntero desde la séptima fecha, allá por principios de octubre, y durante el desarrollo del fixture había sacado una diferencia que parecía indescontable. Siempre estuvo por delante de Manchester City, que lidiaba con su irregularidad, la reconfiguración del plantel y la inestabilidad defensiva.

El 11 de abril, con dos partidos más, Arsenal, que no es campeón de la Premier desde 2004, le llevaba una ventaja de nueve puntos a Manchester City. El equipo de Mikel Arteta entró en crisis en un momento crucial de la temporada. Perdió la final de la Copa de la Liga (Carabao Cup) ante Manchester City, se fue desinflando en la Premier (derrotas frente a Bournemouth y en la última fecha contra Manchester City) y sufrió para eliminar a Sporting Lisboa en la Champions League.

Lo más destacado de Burnley 0 - Manchester City 1

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Este lunes, por la 33a fecha, Manchester City dio un golpe en la cima del torneo. De visitante venció 1-0 a Burnley, que con la derrota descendió al Championship. El conjunto de Pep Guardiola alcanzó a Arsenal. Ambos tienen 70 puntos e igual diferencia de gol (+37), pero el City es líder por mayor cantidad de goles a favor (66 contra 63). Para definir el título, si en esos tres ítems (puntos, diferencia de gol y goles a favor) están igualados, se tomarán los partidos entre sí (el City se consagrará por un empate y una victoria).

Nico O'Reilly, una de las revelaciones de la temporada de Manchester City, cae en el intento de controlar la pelota PAUL ELLIS - AFP

Consciente de la gran oportunidad que tenía, Manchester City se puso rápidamente en ventaja. Después de un remate del talentoso Rayan Cherki que dio en el travesaño, a los cinco minutos Erling Haaland, que picó al espacio para buscar la asistencia de Doku, puso el 1-0, con un toque sutil sobre la salida del arquero Dubravka.

El escenario parecía despejado para una goleada, pero al amplio dominio del City le faltó justeza en la definición. Contabilizó más de 28 remates (nueve al arco) ante un rival que empieza a despedirse de la primera división. Guardiola preservó a Rodri, con algunas molestias físicas por la continuidad que tuvo en los últimos meses tras una larga ausencia por lesión. El medio-centro español es una pieza capital en el funcionamiento colectivo del DT catalán. “Tuve muchas dudas sobre la formación de hoy por el cansancio del domingo [vs Arsenal]. Tengo que pensar perfectamente la alineación contra Southampton [el sábado, semifinal de la FA Cup] para tener piernas frescas”.

El festejo de Haaland para la cámara PAUL ELLIS - AFP

El foco está puesto en lo que le queda a cada uno en la recta final de las cinco fechas. Manchester City, que el sábado se medirá con Southampton por las semifinales de la FA Cup, enfrentará a Everton (V), Brentford (L), Bournemouth (V), Crystal Palace (L) y Aston Villa (L). A Arsenal le espera Newcastle (L), Fulham (V), West Ham (V), Burnley (L) y Crystal Palace (V). La exigencia para el equipo de Londres será mayor porque entre el 29 de abril y el 5 de mayo disputará las semifinales de la Champions League ante Atlético de Madrid.

“Jugamos un partido excepcional, creamos muchas ocasiones. En defensa no estuvimos en nuestro mejor nivel, pero lo importante ahora es la victoria”, fue el balance de Guardiola, camino a cumplir 10 años en Manchester City, el campeón en seis de las últimas ocho Premier League, para mayor zozobra de Arsenal.