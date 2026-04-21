River invirtió 85 millones de dólares en la última era Gallardo, pero Coudet hace malabares con un plantel desbalanceado

“Es difícil, cuando tenés que cambiar la ecuación en un clásico, mirar para atrás y tener cuatro o cinco chicos de 20 años”. River perdió el invicto de la era Eduardo Coudet con una continuidad del ciclo anterior: no logra dar vuelta un partido hace un año y medio. Son 21 partidos consecutivos en los que recibió el primer gol y no logró ganar. Boca estiró esa racha deficitaria en un superclásico que también expuso las dificultades de un plantel desbalanceado, carente de variantes en ataque y con jerarquía que no aparece. Y por primera vez el actual entrenador puso en escena la problemática: ¿en qué momento se produjeron esos agujeros que hoy sufre el Millonario con jugadores que no dan el esperado salto de calidad?

Las lesiones de Fausto Vera y Juanfer Quintero en la previa, más el desgarro de Sebastián Driussi a los 15 minutos de partido, fueron totalmente traumáticas para Coudet. Problemas que no tuvieron solución inmediata: Juan Cruz Meza (18 años) entró por Vera y se retiró en el entretiempo para darle su lugar a Giuliano Galoppo, quien no jugaba desde el 26 de febrero y no había tenido acción con el Chacho por una lesión en el tobillo; Kendry Páez (18 años) llevaba tres partidos sin ingresar en el torneo, reemplazó a Ian Subiabre para completar el mediocampo y no fue desequilibrante; y Maxi Salas tuvo que entrar por Driussi cuando ni siquiera llegaba a los 45’ jugados en el actual ciclo. No salió el planteo inicial y no hubo respuestas en el banco: también entraron Joaquín Freitas y Subiabre, ambos de 19 años.

Kendry Páez fue titular con 18 años en el clásico ante Boca y no rindió Gonzalo Colini - LA NACION

Otro enorme síntoma fue la ausencia de Kevin Castaño entre la nómina de convocados. Uno de los jugadores más caros de la historia de River fue titular con Carabobo, jugó otros 45 minutos para el olvido y ni siquiera fue convocado para el clásico. La inversión de unos 14 millones de dólares por su pase expone la problemática. Y al mismo tiempo, los 45 millones que ingresaron por Franco Mastantuono también lo hacen: su partida dejó un hueco sin resolver al día de hoy.

“Lo único que tengo que hacer es hacerme cargo de que creo que el equipo, siempre lo repito, puede jugar mejor. No es excusa: tenemos nuestras dificultades como siempre. La responsabilidad la tengo yo y no se la voy a dar a jugadores jóvenes del club. Los necesitamos, se imponen en las difíciles, pero la responsabilidad tiene que ser mía, no de los juveniles”, dijo Coudet. “Yo dije que, en momentos difíciles, los chicos de River siempre aparecen. Pero también es difícil cuando tenés que cambiar la ecuación en un clásico, mirar para atrás y tener cuatro o cinco chicos de 20 años, es la realidad”.

Kevin Castaño ni siquiera fue convocado por Coudet para el clásico Manuel Cortina - LA NACION

El actual plantel se fundó con una profunda renovación desde el regreso de Marcelo Gallardo en agosto de 2024. Desde allí hasta su salida en febrero de 2026 se incorporaron 20 jugadores por más de 85 millones de dólares: 17 en la gestión de Jorge Brito y tres con la actual conducción de Stefano Di Carlo. ¿Quiénes fueron? Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Marcos Acuña y Maxi Meza en el primer mercado de pases; Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi, Enzo Pérez, Lucas Martínez Quarta, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Gonzalo Tapia y Matías Rojas en el segundo; Maxi Salas, Juanfer Quintero, Juan Portillo y Matías Galarza en el tercero; y Aníbal Moreno, Fausto Vera, Matías Viña y Kendry Páez en el último. Sumado a eso, repescó a Lautaro Rivero de Central Córdoba y a Sebastián Boselli de Estudiantes.

Maxi Salas, uno de los refuerzos que llegaron con Gallardo pero no rindieron como se esperaba; arrancó relegado con Coudet Manuel Cortina

De ellos, cinco ya no están (Pérez, Boselli, Tapia, Rojas y Galarza se fueron) y el resto del plantel se completa con dos viejos elegidos por el Muñeco (Armani y Paulo Díaz), uno de la gestión de Martín Demichelis (Colidio), juveniles del club y un solo refuerzo de la era Coudet (Tobías Ramírez). Un equipo totalmente nuevo con individualidades que no aparecen y un nivel colectivo que no se afirma, tanto que no pudo ser campeón ni clasificarse a la Copa Libertadores y que solo parece afianzado en el arco: el juvenil Santiago Beltrán supo responder con suficiencia ante la lesión de Armani. Luego, se repiten dudas y errores en la zaga central; no logra ese vuelo futbolístico que necesita desde el mediocampo; y los delanteros son extremadamente inestables.

En este contexto, se esperan movimientos de salidas e ingresos para el próximo mercado, con foco esencial en la búsqueda de futbolistas que le aporten más variantes en la generación de juego y el frente de ataque.

Santiago Beltrán, uno de los pocos que está a la altura de River con su nivel: le tocó asumir las responsabilidad por la lesión de Armani Manuel Cortina

Hasta ahora, le alcanzaba: tenía seis victorias y un empate con Chacho al mando. Boca le cortó esa racha. “Desde que llegué intenté adaptarme a las características de los jugadores que tenemos. De hallar la manera de lastimar mucho más. Trabajamos bien en bloque y nos generan poco, pero todavía no pude conseguir que el equipo genere todo el fútbol que me gustaría”, señaló Coudet.

Sumado a eso, lo azotan las lesiones: Armani y Maxi Meza aún no jugaron en el año; Portillo sufrió la rotura ligamentaria de rodilla en febrero; Vera tendrá un mes de recuperación por el esguince ligamentario en la rodilla; Quintero sumó su segundo desgarro en el año y Driussi su quinta lesión muscular desde que retornó a River.

Una nueva lesión de Driussi, otro contratiempo para Coudet Manuel Cortina

La primera caída del ciclo llegó en el partido más importante desde que asumió. Y es otra situación que se expone: las enormes dificultades del River del último año y medio en los partidos de peso. Tras la victoria por 2-1 con Boca del superclásico de abril de 2025, solo pudo vencer a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina en duelos decisivos. ¿El resto? Fue eliminado por Platense en cuartos de final del Apertura pasado; no pudo vencer ni a Monterrey ni a Inter en la temprana eliminación en el Mundial de Clubes; empató los dos partidos con Libertad y pasó por penales en octavos de una Copa Libertadores en la que luego cayó con Palmeiras en ambos partidos de cuartos de final; perdió el superclásico de noviembre con Boca en la Bombonera; y cayó con Racing en octavos del Clausura.

El recambio de líderes aún no se logró imponer. Atrás quedaron Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez, los últimos en salir. Más aún se alejan las imágenes de Jonatan Maidana y Leo Ponzio, los dos más campeones y emblemáticos. River necesita que su nueva camada de referentes de un paso adelante y se imponga en el campo de juego. Con juego y presencia para acompañar a los más jóvenes. La caída con Boca reavivó viejas deudas y aceleró replanteos internos.