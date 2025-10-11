Lionel Scaloni dio una extraña respuesta sobre la ausencia de Lionel Messi frente a Venezuela

El amistoso de la selección argentina en Miami dejo más que la victoria por 1-0 sobre Venezuela: la ausencia de Lionel Messi y la incógnita del motivo. Ante la incertidumbre, el entrenador Lionel Scaloni dio una respuesta ambigua la conferencia de prensa posterior sobre la posible participación del 10 en el siguiente amistoso, el de este martes con Puerto Rico en el estadio de Inter Miami: “Sí, creo que sí. Esperemos a ver cómo pasan los acontecimientos. Esperemos que pueda estar”. La frase, lejos de disipar las dudas, alimentó el misterio instalado por un rumor: que este sábado, a las 20.30, Messi jugará por las Garzas contra Atlanta United por la Major League Soccer.

Scaloni afirmó que la determinación de no incluir ante Venezuela a Messi, así como la de dejar fuera de la formación titular a Rodrigo De Paul, que entró en el segundo tiempo, fue suya. “Lo decidí yo”, sostuvo contundente. “Queríamos probar a Lautaro [Martínez] y a Julián [Alvarez], con el Flaco [José Manuel] López en el banco, que era una opción válida pero al final no pudo entrar; seguramente le tocará en el siguiente partido. Fue una decisión mía, simplemente eso”, argumentó.

En relación con lo que viene, el entrenador fue algo más claro acerca de los otros futbolistas que se incorporaron en esta gira. “El martes jugarán todos los chicos nuevos que han venido. Espero que aprovechen y sigan de esta manera”, anticipó.

La selección venció a Venezuela en un partido que dejó más conclusiones tácticas que técnicas. Scaloni insistió en que el resultado “no es lo importante” y, en cambio, puso el enfoque en las pruebas y la evaluación de rendimientos. “Nos sirve un montón. Nos da la pauta de que todos los rivales son difíciles y de que a nosotros nos juegan al 100% siempre. Ya lo sabíamos; esto lo reivindica. No hay rival fácil. Venezuela ha hecho un buen partido. Se ganó, pero lo importante es ver a los jugadores”, ratificó.

En esa línea, destacó la actuación de Marcos Senesi, que tuvo su oportunidad desde el comienzo. “Hoy ha jugado y ha hecho un buen partido. Son chicos que no se han entrenado mucho con nosotros, pero al concepto más o menos lo tienen en la cabeza”. El partido permitió ensayar una variante táctica que el cuerpo técnico tenía en mente y ha probado en otros encuentros. “Nos sirvió para probar otros sistemas. Terminamos jugando con tres centrales y eso nos ayuda. Es algo que quería probar, quería mirar. Me da curiosidad. Creo que tenemos jugadores como para hacerlo. Es una buena opción para el siguiente partido o para los que vienen”, juzgó el DT.

"Esperamos a ver cómo pasan los acontecimientos", advirtió Scaloni, sin especificar a qué se refería, y dejó dudas sobre si Messi estará en el próximo encuentro; sí adelantó que actuarán los "nuevos". Rebecca Blackwell� - AP�

Scaloni fue consultado sobre el estado del equipo con miras al Mundial de 2026, para el que faltan ocho meses. En ese punto fue enfático: “Lo importante no es cómo está el equipo hoy, sino cómo estará en el Mundial. Por experiencia, digo que uno puede llegar al Mundial con dudas y después estar muy bien. Lo importante es cómo llegan los jugadores en el tramo final, sobre todo en el nivel físico, que es lo que más nos preocupa”, declaró. Y luego puntualizó que varios de sus dirigidos arrastran cargas importantes de minutos: “Estos chicos han jugado mucho. Un montón de ellos no ha tenido pretemporada y se nota la carga. Se nota ahora... imaginá al final de la temporada. Lo importante es que lleguen bien en la parte física, que creo es lo que nos preocupa a todos los entrenadores”.

Respecto al encuentro de este sábado, el director técnico resumió: “El primer tiempo fue bastante bueno, con situaciones de gol. Podríamos haber hecho un gol más. En el segundo, los primeros 20 o 25 minutos no fueron muy buenos. Después cambiamos el sistema y mejoramos un poco”. Y sobre el triunfo ajustado analizó: “El rival juega. No estuvimos finos en los últimos metros. El arquero tuvo un buen trabajo; eso es evidente. Pero a las situaciones de gol las tuvimos, que es lo importante, y no me preocupa que el equipo no haga goles. Me centro más en cuando no tenemos la pelota, que es algo que tenemos que trabajar”.

El director técnico probó frente a Venezuela una defensa de tres zagueros centrales y manifestó: "No me preocupa que el equipo no haga goles. Me centro más en cuando no tenemos la pelota". Prensa Selección Argentina

Mientras el seleccionado nacional continúa su preparación en estos partidos amistosos, la expectativa vuelve a centrarse en Messi. La incógnita sobre su presencia frente a Puerto Rico sigue abierta, mientras existe la posibilidad de que este sábado juegue por Inter Miami. Las próximas horas aportarán claridad.