Lionel Scaloni fue elegido como el mejor entrenador del mundo en 2022 según el ranking IFFHS

Lionel Scaloni suma reconocimientos en forma de premios y también estadísticos: ahora fue elegido como el mejor DT en 2022 según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS). Al fin y al cabo, un logro numérico evidente después de la consagración con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Scaloni lideró el ranking por una diferencia notable respecto del único que podía hacerle sombra: sumó 240 puntos y dejó en el segundo lugar al colega al que derrotó en la definición en el estadio Lusail, Didier Deschamps, DT del seleccionado francés (45 puntos). Además, y siguiendo con la lógica en relación con los rendimientos, el tercer puesto quedó para Walid Regragui, el técnico de Marruecos, que se transformó en el primer africano en subirse al podio en la votación que hizo la IFFHS.

El resto del top 10 estuvo compuesto por Zlatko Dalic, de Croacia (20 puntos), el japónes Hajime Moriyasu (15); Louis van Gaal, de los Países Bajos, y Gregg Berhalter, entrenador de la selección de Estados Unidos (10); Hervé Renard (Arabia Saudita), Tite (Brasil) y el portugués Pablo Bento (Corea del Sur) cerraron la votación con 5 unidades cada uno.

El reconocimiento como mejor DT del mundo en 2022

El sitio oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol publicó; “Tras ganar la Copa América en 2021, ganó con su Selección Argentina la Finalissima (América-Europa) y la Copa Mundial de la FIFA 2022, antes de ser coronado por la IFFHS como Mejor Entrenador Nacional Masculino del Mundo 2022″.

Lionel Scaloni tuvo el mérito adicional a lo largo de su gestión de un invicto de 36 partidos, interrumpido justamente con la derrota ante Arabia Saudita por 2 a 1, en el debut del Mundial. El residente de Calviá, un municipio de Mallorca, club en el que tuvo un paso más breve, de un año y medio, entre 2008 y 2009. había aprovechado el partido de este sábado para ver desde las tribunas las presentación del conjunto mallorquín ante Valladolid en el estadio Son Moix- Y allí recibió otro de los tantos reconocimientos: antes del pitazo inicial le ofrendaron una camiseta enmarcada con el N° 5 que utilizó durante su paso por el club e hizo el saque de honor. En las tribunas había hinchas con la camiseta argentina que lo ovacionaron y una bandera celeste y blanca con la inscripción la Scaloneta.

Scaloni recibió un reconocimiento de Mallorca

A pie del campo fue entrevistado por Iván Campo, ex defensor de Mallorca y Real Madrid, para la cadena DAZN. Por estas horas, la expectativa está centrada en la renovación del contrato con el seleccionado argentino, vencido el 31 de diciembre. En los días previos, Claudio Tapia, presidente de la AFA, había sido muy optimista sobre la firma del nuevo convenio, tras el acuerdo verbal que el técnico y el dirigente habían anunciado en septiembre. La negociación seguramente incluirá una considerable mejora económica, ya que Scaloni llegó al Mundial como uno de los entrenadores con la remuneración más baja.

Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la selección argentina

“Estamos en eso (la renovación del contrato). Ya dije hace un tiempo que estoy en el lugar soñado para cualquier argentino, en el que todos quisieran estar. Es un lugar increíble, y más después de haber ganado el Mundial. Estoy encantado”, fue la respuesta de Scaloni sobre su disposición. La actividad más inmediata que le esperaría al nacido en Pujato son los dos partidos de la ventana FIFA de marzo. En principio, esos amistosos serían programados en nuestro país, para que el público tenga la posibilidad de reencontrase con el seleccionado tras la obtención del título.

Tras haber llegado a la gloria con todo el plantel, Scaloni cree que se mantendrán los niveles de motivación: “Los grandes jugadores y las grandes selecciones lo que quieren es siempre más. No se puede conformar uno con el pasado, porque esto ya pasó, es algo tremendamente lindo, bonito, pero pasó y siempre hay que querer más. Estos chicos juegan muy bien y además son competidores y ganadores natos, así que no será muy difícil hacerles entender que hay que seguir e intentar estar arriba”.

Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la selección argentina

Más allá de sus aciertos en los planteos tácticos y la preparación de los partidos, Scaloni dijo que lo más importante es el factor humano, que lo recuerden como “un buen tipo”. “Para el que jugó muchos años es muy difícil que no entienda de fútbol, para mí es importante la mano derecha, que el jugador te entienda, que sepa que le decís la verdad. El jugador hoy no te entiende, pero mañana a lo mejor sí, lo piensa mejor y dice ‘mirá, no juego porque el entrenador dice que hay otro mejor’. Entonces lo fundamental es que crea que soy una buena persona y que siempre intento el bien del grupo, con eso me basta”.

Scaloni posa junto a las autoridades de Mallorca y la mascota del club Real Mallorca

Hace unos días, cuando Tapia visitó el santuario de la Difunta Correa para cumplir con una promesa en su San Juan natal, descartó complicaciones: “Scaloni es el técnico de la selección argentina. Ambos somos hombres de palabra, acordamos de palabra. Se fue de viaje a España por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo”. La predisposición de las partes para estrecharse las manos y poner las firmas parece inmejorable. Falta bajar las buenas intenciones a la legalidad de un contrato. Por lo pronto, Scaloni, además del afecto y los recuerdos, en tiempo de descuento festejó el 1-0 de Mallorca sobre Valladolid.

Los halagos del “Vasco” Aguirre: “Es histórico lo que hizo”

El mexicano Javier Aguirre es uno de los entrenadores más experimentado de la Liga de España. A los 64 años, con una carrera en los bancos que empezó hace 26 en Atlante, el “Vasco”, director técnico del seleccionado de México que en el Mundial 2010 fue eliminado por la Argentina, está al frente de Mallorca desde marzo de 2022. En la temporada anterior, tras asumir con el equipo en una posición comprometida, consiguió salvarlo del descenso. Ahora lo tiene en un puesto más holgado (10°).

💬 "Lo que hizo este muchacho es histórico".



El mensaje de Javier Aguirre a Lionel Scaloni. 🥲👇🏻 pic.twitter.com/3PBqbUaciu — Relevo (@relevo) January 7, 2023

Tras el triunfo 1-0 sobre Valladolid, Aguirre fue elogioso con Scaloni, que había sido agasajado antes de comenzar el partido por las autoridades del club. El Vasco contó su encuentro con el DT argentino “Cuando lo vi le dije no sé cómo decirte: si Lio, míster o campeón del mundo. Me dio un abrazo muy cariñoso. De verdad, me emocionó mucho verlo porque es histórico lo que hizo este muchacho. Los que nos dedicamos a esto, créemelo, con tan poquito tiempo consiguió amalgamar a ese grupo de jugadores, jugar como lo hicieron, con el corazón. Perdieron el primer partido, contra Arabia Saudita, y frente a México se jugaban la vida. Me dio muchísimo gusto verlo. Está bien, está sano, vive aquí en la isla. Está pletórico y se merece todo. Eso le dije”

