Lionel Scaloni habló del descanso a los tres referentes, de la decisión de jugar sin 9 y... de Marcelo Bielsa en Uruguay

Lionel Scaloni sabía que la fecha FIFA de junio escondía una trampa. Con varios futbolistas de la selección argentina de vacaciones y otros muy cansados por el trajín de una temporada maratónica, debió prescindir de algunos de ellos para la gira asiática. En ese periplo, Australia se imponía como el rival más exigente: ya había resultado complicado en los octavos de final del Mundial, forzando en el final una atajada inolvidable de Dibu Martínez en aquel 2-1. Este jueves, en la húmeda y calurosa (36 grados) Pekín, no fue la excepción. En otra función estelar de Lionel Messi, Argentina se impuso por 2-0 gracias a los goles de la Pulga y de Germán Pezzella. Mañana emprenderá viaje a Yakarta, la segunda escala del viaje y escenario del partido con Indonesia. Habrá descanso para tres referentes y minutos para todos. El entrenador albiceleste empieza la rotación y ya piensa en las eliminatorias, que comenzarán en septiembre en Buenos Aires ante Ecuador.

“Pensábamos en hacer todos los cambios, casi seguro. Y que jueguen, porque lo merecen. Necesitamos seguir sumando gente”, dijo Scaloni ante los micrófonos de TyC Sports y DSports, en el estadio de los Trabajadores de la capital china. Y agregó, de cara al futuro: “ Messi, Otamendi y Di María tienen descanso. Es una decisión mía. No me lo pidieron ellos. Es justo que descansen. Lo merecen más que ninguno. De los demás jugadores, ninguno me lo planteó. Eso quiere decir que están bien acá y está bueno”, añadió el entrenador nacido en Pujato (Santa Fe).

Scaloni también se refirió al debut absoluto de Alejandro Garnacho, nacido en Madrid hace 19 años de madre argentina, y jugador de Manchester United. “Hay que ir paso a paso. Le dimos minutos a Garnacho para que se fuera encontrando. Estamos ilusionados. La idea es darles minutos a todos los chicos, sin olvidarnos de los que están”, dijo el DT. Así, se abren las puertas para que en el partido ante el combinado indonesio jueguen todos los que no tuvieron acción en China. Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Lucas Ocampos, Giovani Simeone y Facundo Buonanotte son candidatos, entonces, a estar presentes en el segundo partido de la gira. Y habrá que ver qué decisión toma Scaloni con respecto al arquero: si mantiene a Dibu Martínez (otro de una temporada larguísima en Aston Villa) o prueba en ese lugar a Walter Benítez (ex Quilmes, actual arquero de PSV, de Países Bajos) o a Gerónimo Rulli (Ajax, también de la liga neerlandesa).

Lionel Scaloni afirmó que él decidió que los tres referentes del plantel tengan descanso anticipado en esta gira Lintao Zhang - Getty Images AsiaPac

El entrenador albiceleste contestó además sobre el destino de los futbolistas argentinos, muchos de ellos en las mejores ligas del mundo. “Nos llena de orgullo que compitan al máximo nivel, estén en los grandes equipos del mundo siendo tan jóvenes”, respondió ante la consulta por Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (flamante refuerzo de Liverpool) y el propio Garnacho, todos ellos en la Premier League. Inmediatamente, Scaloni aclaró: “No es importante el destino de los jugadores. Lo más importante es ver cómo compiten, más allá del rival y de la liga. Lo importante es no bajar el nivel”. Así, cualquier jugador que tenga pasaporte argentino podría estar en consideración del cuerpo técnico a futuro. Sin importar la competencia en la que se desempeñe.

Argentina jugó este jueves en China sin un centrodelantero de referencia hasta que ingresó Julián Álvarez (se incorporó más tarde a la delegación debido a los festejos por la obtención de la Champions League con Manchester City). ¿Puede ser esto un indicio de cómo parará al equipo el entrenador en los próximos compromisos? Scaloni no lo descartó: “El sistema no tiene mucho que ver con la manera de jugar, que siempre es parecida. Este partido tenía sus matices. Julián venía del festejo y Lautaro no está. Optamos por jugar de esta manera, con Nicolás González bien abierto y que se haga 9 por momentos. No tuvimos mucho tiempo de probarlo”, respondió.

Y también habló de la intensidad de sus futbolistas dentro de la cancha, ésa que él contagia desde el banco de suplentes. “Tiene que ser el ADN de cualquier futbolista. Más en Argentina. Todos tienen que competir. Pueden estar los errores. Individuales, pero no de concepto. Eso es innegociable”. Y otra característica que resaltó del equipo es la capacidad para sobreponerse a los imponderables, como las lesiones. En este sentido, se refirió a las ausencias de Giovani Lo Celso y de Nicolás González (ambos, por problemas físicos) en Qatar 2022: “Las cosas pasan porque tienen que pasar”, reflexionó. “Vino otro compañero al Mundial y lo hizo igual de bien. La baja de Lo Celso también era importante, pero logramos salir adelante. Eso es lo importante de este equipo”.

Scaloni tuvo palabras elogiosas para el público chino (”Demasiado cariño; jugamos como si estuviéramos allá”), y contó una anécdota sobre Marcelo Bielsa, a quien tuvo como entrenador en la selección argentina: “Bielsa me hizo ver un partido Coruña vs. Ferrol. De copa. No lo jugué como lo tenía que jugar. Su vuelta me alegra. Lo vamos a tener de rival. Eso es complicado, pero es un placer tenerlo. Enfrentarlo, un poco menos”, bromeó. Y se fue, con la certeza del deber cumplido. Y otro triunfo como DT de Argentina, el lugar en el que es feliz.

