Lionel Scaloni, poco conforme tras el triunfo ante Angola: “Podríamos haberlo hecho mejor”

La selección argentina de Lionel Scaloni finalizó el año con el amistoso triunfante ante su par de Angola por 2-0, gracias a los aportes de Lautaro Martínez y Lionel Messi. Un desarrollo complejo para el campeón del mundo, entre la falta de estímulos, imperfecciones del campo y un juego que no fluyó como acostumbra. Tan es así que el entrenador no pudo darse el permiso de probar con buen margen de tiempo a una mayor cantidad de jugadores que incluyó en esta convocatoria debido a un resultado que recién se estiró a falta de diez minutos. Un triunfo y poco más en las conclusiones.

No obstante, resultaba interesante conocer las sensaciones del director técnico, tanto del desempeño general como de esa sensación agria de, evidentemente, no haber completado los objetivos de la gira, más allá de haberlos entrenado unos días en Alicante, España: en los últimos cinco minutos se relajó e hizo ingresar a José Manuel López, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli. Apenas Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía tuvieron media hora y veinte minutos, respectivamente.

Roberto Ayala, Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel, el cuerpo técnico de la selección argentina que vio nuevos jugadores en Alicante, pero no pudo darles demasiado lugar en Luanda. @Argentina

En su análisis no se lo vio tan suelto como en otras oportunidades ni con un semblante que mostrara tranquilidad. Lo que muestra, entre otras cosas, que no esperaba ver el nivel colectivo, pese al triunfo. Y sus palabras dijeron mucho: “El partido fue lo que vieron. Creo que estuvimos a la altura e intentamos jugar el encuentro con nuestras armas, más allá de que es verdad que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor", lanzó el hombre de Pujato como primeras conclusiones que, evidentemente, no lo dejaron tan sereno.

Incluso, mencionó factores que pudieron haber incidido, pero se despegó rápidamente, dejando a la vista que no fue un rendimiento merecedor de una grata sonrisa: “En algunos momentos notamos el cansancio, el viaje y el calor, pero no tenemos excusas: el partido fue como fue. Hay que felicitar a Angola".

Si bien sostuvo que el combinado nacional superó la prueba, reconoció que el equipo tuvo muchos momentos de rendimiento irregular y del que "no tenemos excusas". Captura

Por otro lado, puso sobre la mesa el punto más importante que, al parecer, se lleva de Luanda: “Es importante jugar con un rival así porque en el Mundial podemos jugar contra selecciones africanas. Entonces, sabemos que son gente fuerte, rápida y que te pueden poner en dificultad. Siempre se aprende cuando jugás contra rivales que no conocés tanto. Ha sido una buena prueba", concluyó sobre el triunfo.

Además, explicó la ausencia de Nicolás Otamendi, al que se daba por sentado que jugaría, pero le dejó su lugar a Nicolás González (para que Nicolás Tagliafico fuera el segundo central): “No ha jugado porque preferimos cuidarlo. Ya lo conocemos. Hoy elegimos otros chicos, pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre”.

"Fue lo que fue", lanzó Scaloni en su balance sobre la victoria amistosa ante Angola, del que rescató la posibilidad de enfrentarlo y conocerlo de cara a posibles futuros rivales africanos en el Mundial 2026. @Argentina

Para cerrar, tiró la pelota afuera cuando fue consultado por otro amistoso ante el rival de esta tarde, aunque también les brindó cariños: “Nunca se sabe. Nosotros siempre estamos dispuestos a jugar partidos contra selecciones, cualquiera sea. ¿Por qué no? Pero no corre a cargo de mí: si es por mí, sin ningún problema. Sé que es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron”.

Un ratito duró la fecha FIFA para Lionel Scaloni, la última antes de que comience el 2026, el año en el que la selección argentina pondrá ne juego el título de campeón del mundo en Qatar 2022, esta vez en México, Estados Unidos y Canadá. Lo próximo será el sorteo, el 5 de diciembre: ahí el técnico sacará su libreta y comenzará a planificar los partidos, las logísticas y, fundamentalmente, la lista definiva de ¿26? jugadores.

Lo mejor del partido