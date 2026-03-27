Lionel Scaloni quiere sostener el hambre competitivo de Argentina frente a Mauritania camino al Mundial 2026

Lionel Scaloni es el segundo entrenador con más partidos al frente de la selección. Si el equipo supera la etapa de grupos del Mundial 2026, el técnico llegará a las 100 presencias en el banco del equipo albiceleste. Entre todos los rivales que enfrentó, el de este jueves en la Bombonera será uno de los más débiles: Mauritania, 115° en el ranking de la FIFA y quinto sobre seis equipos en la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026. Para el DT, entonces, el desafío no estará enfrente, sino puertas adentro: sostener el hambre competitivo, rendir en lo individual para ganarse un lugar en la lista o en el once y evitar cualquier relajación que desvirtúe la exigencia del ensayo; algo difícil en un clima que invita a la celebración, en uno de los últimos encuentros en el país y en una de las despedidas Lionel Messi de la Argentina.

Si bien el estallido del conflicto en Medio Oriente modificó la agenda de la selección, que tenía previsto enfrentar a España en Qatar por la Finalissima y que, tras la cancelación de ese partido, obligó a la AFA a cerrar dos rivales contrarreloj para impedir que el equipo llegue a la Copa del Mundo con siete meses de inactividad, la jerarquía de los rivales elegidos quedó muy lejos del plan ideal. El primer adversario anunciado fue Guatemala, un rival claramente inferior. Sin embargo, luego de oficializarlo, la FIFA advirtió que un mismo seleccionado no puede disputar dos partidos en una misma fecha FIFA en continentes diferentes: como los centroamericanos ya tenían acordado un encuentro frente a Argelia, en Génova, hubo que salir a buscar alternativas. El reemplazo, lejos de elevar la vara, la bajó aún más.

En ese contexto, Scaloni evitó cualquier cuestionamiento a la conducción, remarcó que la situación “no es culpa de nadie”, mantuvo el tono componedor y que caracterizó su ciclo y, no sin esfuerzo, intentó encontrarle algún valor a este tipo de compromisos. Al mismo tiempo, la realidad contrastaba con su mirada: mientras hablaba en conferencia, Brasil y Francia se enfrentaban en Estados Unidos, en un contrapunto difícil de disimular.

“La única ventana en la que podríamos haber jugado con un rival europeo era la de noviembre, porque quedaban algunos seleccionados libres de la Nations League. Siempre tuvimos que recurrir a rivales africanos o americanos”, explicó. En esa fecha, la Argentina enfrentó a Angola en un partido mucho más fructífero en lo económico que en lo deportivo, un viaje y desgastante que tampoco convenció al propio cuerpo técnico.

Lionel Scaloni no se hace problema por la categoría de los últimos rivales camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá [e]MARTIN ZABALA - XinHua

“En principio, nos gusta jugar con equipos que vienen con ilusión. Les decía a los chicos -por los futbolistas- que, si pensamos que va a ser fácil, estamos equivocados. Les ponía de ejemplo de Qatar: creímos que era sencillo y perdimos contra Arabia. Estamos contentos de poder enfrentar a una selección que va a dar el máximo y no vendrá de paseo a la Bombonera. Al final, no ha sido fácil para nosotros conseguir rival y ellos han mostrado una gran predisposición” intentó rescatar Scaloni, en una conferencia algo tensa por la situación judicial que atraviesa la AFA, en la que se evitó cualquier tipo de consulta sobre el tema. En esa misma sala, horas antes se había desarrollado una reunión de Comité Ejecutivo y en la que los dirigentes refrendaron su apoyo a Claudio Tapia.

Fiel a su estilo, Scaloni se limitó a referirse a lo futbolístico. “Hace un tiempo (César) Menotti nos dijo: ‘qué bueno tener 20 días para entrenar en el predio, eso antes no existía’. Hoy tenemos diez y pareciera que no alcanza. Y es súperinteresante jugar contra Mauritania, hacerlo el sábado con los chicos de la Sub 20 y después volver a competir el martes -ante Zambia-. No te garantiza nada enfrentar a los mejores, y tampoco te garantiza nada esto. Hay que afrontar lo que toca y rescatar lo positivo. A los rivales hay que respetarlos”, continuó.

"LAS NOTICIAS NO ERAN ALENTADORAS"



Lionel Scaloni detalló cómo fue viviendo el desenlace de la Finalissima que se canceló.



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Más allá del discurso moderado y complaciente, la búsqueda de Scaloni pasará por probar variantes de cara a la lista definitiva y al armado del equipo, por lo que ante pondrá en cancha un mix de titulares y suplentes, sin Rodrigo de Paul ni Nicolás Otamendi, que arrastran molestias y serán preservados. En ese sentido, el DT confirmó que Messi jugará los dos amistosos, aunque evitó precisar si será titular o cuántos minutos sumará; también deslizó que sería un placer dirigirlo en su último Mundial, pero dejó la decisión final en manos del capitán: “De mi parte haré todo lo posible para que esté, por el bien del fútbol debería ser así, pero no soy el que define. Será él, su estado de anímico y su estado físico. No solo los argentinos lo quieren ver”, subrayó.

En cuanto a la nómina, dio casi por hecho que los 26 saldrán del grupo actual de 30 convocados y de algunos que hoy están afuera por lesión, como Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso. En esa línea, también dejó señales. Fue prudente con Franco Mastantuono -insistió más en sus 18 años que en su talento- y marcó que la idea es llevarlo de a poco. En cambio, elogió a Valentín Barco, al que destacó por su versatilidad para moverse en el mediocampo y hasta como lateral izquierdo, aunque hoy no lo imagine allí. Descartó de plano un regreso de Ángel Di María -“es una etapa cerrada”, advirtió- y puso el foco en la competencia interna. “Hay chicos jóvenes que vienen empujando de atrás y que quieren estar”, dijo, con nombres como Gianluca Prestianni sobre la mesa.

Franco Mastantuono sabe que tiene por delante una de las últimas oportunidades para asegurarse en lugar en el Mundial 2026 Manuel Cortina

Prudente Scaloni calificó como “impensado” repetir el título mundial. Señaló que al menos diez selecciones parten con chances reales y reconoció que todavía hay aspectos por ajustar, tanto en lo colectivo como en lo individual. Enfatizó en el “nivel físico y futbolístico” con el que llegarán los jugadores y reveló que en estos entrenamientos trabajó especialmente sobre un déficit que lo preocupa: el orden y la agresividad cuando el equipo no tiene la pelota, aspecto difícil de evaluar ante rivales de escasa jerarquía como Mauritania o Zambia.

“Estamos eternamente agradecidos a quienes nos han hecho ganar, pero hay que afrontar otro Mundial y necesitamos de gente que esté bien”, planteó, antes de cerrar con una definición que resume su postura y deja poco lugar para interpretaciones: “Más allá de con quién jugamos, pensaremos en nosotros como equipo”.