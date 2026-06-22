Lionel Scaloni, sobre el desempeño de Messi con la selección argentina en el Mundial 2026: “Hasta que él quiera será el mejor”

La selección argentina arrancó el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3 a 0 sobre Argelia y buena parte de las miradas se concentraron, una vez más, en Lionel Messi. El capitán firmó una actuación estelar, convirtió los tres goles del encuentro y volvió a demostrar que el paso del tiempo no afecta su influencia dentro de la cancha. Este lunes a las 14 horas el equipo se enfrentará con Austria en Dallas.

Tras el primer partido, Lionel Scaloni se rindió ante la figura del rosarino y aseguró que ni siquiera quienes conviven con él diariamente encuentran una explicación sencilla para lo que sigue haciendo a los 38 años.

“Hasta que él quiera será el mejor”, resumió el entrenador argentino al analizar la actuación del capitán, protagonista absoluto de una noche histórica para la Albiceleste.

"ES DIFÍCIL DE EXPLICARLO". Lionel Scaloni se deshizo en elogios para Leo Messi tras una nueva función histórica del GOAT en el debut del Mundial.



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“Lo disfrutamos todos”

Scaloni destacó que el rendimiento de Messi ya excede cualquier análisis estadístico o futbolístico. Según explicó, el impacto que genera va mucho más allá de los goles o los récords que sigue acumulando.

El entrenador sostuvo que los integrantes de la selección tienen el privilegio de verlo de cerca todos los días, aunque remarcó que cualquier amante del fútbol puede apreciar la dimensión de lo que consigue partido tras partido. Para el técnico, resulta difícil encontrar antecedentes comparables y considera que su legado permanecerá durante generaciones.

Messi anotó los tres goles del partido ante Argelia Aníbal Greco - La Nación

El liderazgo que se vive puertas adentro

Después del partido, las preguntas sobre Messi fueron una constante. Y Scaloni aprovechó para describir cómo es la convivencia cotidiana con el capitán dentro del grupo.

Según explicó, una de las claves de esta etapa de la selección es la naturalidad con la que el rosarino se relaciona con sus compañeros. Aunque todos reconocen su dimensión futbolística, el vínculo diario se construye desde la cercanía y la confianza.

“Lo que transmite es algo muy difícil de describir”, señaló Scaloni al referirse a la influencia que ejerce sobre el resto del grupo.

La selección argentina en The Compass Minerals National Performance Center en Kansas City Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Un debut que rompió una vieja tendencia

Más allá de la actuación individual de Messi, el entrenador también valoró el significado de comenzar el torneo con una victoria. La Argentina consiguió algo que no había logrado en otras ocasiones después de conquistar una Copa del Mundo: ganar el partido inaugural de la defensa del título.

Scaloni admitió que el antecedente de Qatar 2022, cuando el equipo perdió en su debut frente a Arabia Saudita, todavía estaba presente en la memoria colectiva. Por eso consideró que sumar los tres puntos en el estreno aporta tranquilidad y fortalece la confianza para afrontar lo que viene.