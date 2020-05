Lisandro López dijo que más allá de la problemática que generó el coronavirus nunca pensó en el retiro; quiere seguir en Racing Fuente: Télam

Nicolás Zuberman Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2020 • 15:23

A dos meses del último partido de fútbol argentino Lisandro López, el capitán de Racing, se prestó a una conferencia de prensa virtual, la primera que realiza un club en el fútbol argentino en la búsqueda de recrear parte de la rutina gracias a la tecnología. Desde su casa, López contestó las preguntas que doce periodistas dejaron grabadas en un video. El ídolo de la Academia contó cómo atraviesa su cuarentena, los detalles de los entrenamientos virtuales, el deseo de volver al campo cuanto antes y que la renovación de su contrato está pronta a firmarse.

Mientras continúa la tensión entre los clubes y el gobierno por el regreso de los planteles a las prácticas, López fue claro en su intención. "Soy de la idea de arrancar con los entrenamientos. Me parece que haciéndolo de una manera prudente y prolija podemos volver. Creo que el plantel de Racing en general está deseando volver a entrenarse. Tengo entendido que el club hace un tiempo ya presentó el protocolo para volver. Ojalá podamos hacerlo lo antes posibles, con los cuidados necesarios", indicó el goleador de 37 años.

El vínculo contractual entre Licha y Racing está firmado hasta el 30 de junio. Aunque según confirmó el ex Porto y Lyon habrá Lisandro al menos para una temporada más: "La dirigencia sabe que mi idea es continuar un tiempo más, creo que no va a haber problema. Si la intención de ellos y del entrenador es que yo continúe sea va a resolver muy rápido. No hay apuro".

A diferencia de otros futbolistas experimentados, que entre el tiempo para pensar y la incertidumbre del futuro vieron el retiro más cerca que nunca, aseguró que colgar los botines no está en sus planes inmediatos: "Ni en el peor día de toda esta cuarentena se me cruzó ponerle punto final a mi carrera. La voluntad de competir, de aprender, de disfrutar de la pasión que genera este deporte está intacta. Mientras sienta que puedo seguir jugando y tenga posibilidades nada me hará cambiar de idea".

La conferencia de prensa se transmitió a través de Racing Play, la OTT de contenidos propios que lanzó el club este año. Y surgió como una réplica a algo que había hecho el Atlético de Madrid la semana pasada, cuando el capitán Koke atendió a los medios de esta manera. "Lo que más se extraña es el día a día, el vestuario, llegar y tomar unos mates, conversar, reírnos. Como siempre repetimos este es un plantel que tiene una gran relación humana entre sí. Soy muy casero, estoy muy acostumbrado estar en casa, así que no cambió tanto para mí en eso, no me cabió demasiado esta cuarentena", aseguró el capitán, que contó que se engachó con algunos de los partidos viejos que pasaron en la tele en estos dos meses sin actividad, en especial el último clásico de Avellaneda.

Licha además detalló que los entrenamientos están a cargo del preparador físico Martín Bressan y de la licenciada Andrea Ricagno, especialista en neurociencia, y se trabaja de a grupos de 10 a 12 futbolistas. "Estamos entrenando muy bien, quizás es más complicado para los que viven en un departamento y no tienen demasiado espacio. Creo que la llevamos bien y siento al grupo bastante bien, bastante motivado y fuerte mentalmente. Los jugadores estamos ansiosos por volver al campo de juego, a tocar la pelota, a compartir el día a día aunque sea de a pocos jugadores", aseguró. Y agregó que pese a su edad no está preocupado por cómo responda su físico: "Trato de tomarlo de la mejor manera posible, pensar que el cuerpo está descansado un poco. Y desde lo mental me siento fuerte, con muchas ganas de volver a competir. El físico veremos cómo responde cuando vuelva a los entrenamientos normales.

Crédito: Racing Club

El delantero también opinó sobre la decisión de AFA de quitar los descensos para los próximos dos años: "Creo que no es lo mejor. Una de las grandes cualidades del fútbol argentino es la competitividad y creo que así estamos emparejando para abajo. Esto va a traer graves consecuencias también a muchos futbolistas". Y también sobre el rol de Futbolistas Argentinos Agremiados en estos meses de incertidumbre: "Es una situación muy delicada donde a partir del 30 de junio muchos futbolistas quedan sin trabajo, por supuesto que estamos todos juntos tratando de que sea lo más leve posible, estoy de acuerdo con las dudas e inquietudes que vienen de parte de Agremiados". Sobre el futuro inmediato que le espera a las canchas argentinas, igual que a las europeas, aseguró que sin público "se pierde la magia y el color, además de las recaudación de los clubes, pero hay que entender que es por una fuerza mayor".

López también se refirió a las dos grandes noticias que hubo en Racing en estos dos meses de parate: la clasificación a la Copa Libertadores 2021 y la decisión del plantel de bajarse parte de sus salarios para que los más de 700 empleados de Racing puedan cobrar su sueldo. "El planteo salió de la dirigencia dada las circunstancias que atraviesa el club como todo el fútbol argentino. La conversamos entre nosotros, entre los jugadores. Y llegamos un acuerdo para el mes de abril. Veremos cómo sigue todo. Vale resaltar la gran relación que tiene este plantel con la dirigencia, eso hace todo más fácil", indicó sobre la cuestión salarial. Y sobre la clasificación a la copa fue más enfático:

"Es algo espectacular. Para tener posibilidades de ganarla hay que competir siempre. Es una gran alegría, una gran motivación para todos saber que en 2021 vamos a estar presentes de nuevo. Estamos muy contentos con ese logro". Durante 20 minutos, Lisandro López habló en conferencia de prensa. Fue al menos una ventana virtual a la cotidianeidad, a la espera de que la pelota vuelva a rodar.