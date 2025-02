Mica Tinelli y Licha López: la historia de un amor que nació en la casa de Wanda Nara y sobrevivió a la distancia (y a una fobia)

Primeros días de enero de 2019. “ Tu gran amor está en otro país ”, le dijo a Micaela Tinelli una persona que, para ella, “tiene una energía muy linda”. A la empresaria le resonaron aquellas palabras. Pensaba y pensaba, pero no terminaba de entender. Tampoco conocía a nadie que pudiera interesarle y que estuviera en el exterior. Pasaron cinco meses para que comprendiera aquel vaticinio.

9 de junio de 2019, Buenos Aires, Argentina / 10 de junio de 2019, Milán, Italia. La diferencia horaria y el hecho de estar en diferentes países, hicieron que la dueña de la marca de indumentaria Ginebra y el futbolista Lisandro López tengan controversias a la hora de ponerse de acuerdo sobre la fecha en que hablaron por primera vez.

Mica Tinelli y Licha López

Es que la noche del 9 de junio de 2019, ella estaba junto a sus hermanos acompañando a su papá, Marcelo Tinelli, en la entrega de los premios Martín Fierro ya que el conductor y su histórico programa recibieron un homenaje por sus 30 años al aire. Mientras que el deportista ya estaba viviendo la madrugada del 10 de junio porque se encontraba de vacaciones en Italia cuando, surfeando en Instagram, llegó a la cuenta de la empresaria y se animó a escribirle por privado.

Un detalle no menor, que la propia Mica se enteraría después, es que él estaba hospedado en la casa de Wanda Nara y Mauro Icardi . “¡Cómo lo recuerdo ese día! (Lisandro) estaba en mi casa en Milán. Les deseo mucho amor”, les dedicó la actual pareja de L-Gante y que hoy se mantiene alejada de ellos: es que el vínculo de amistad es entre los futbolistas (jugaron juntos en el Inter) y hoy Icardi mantiene una batalla legal y mediática con su exmujer. Hasta entonces, compartían salidas en pareja los cuatro.

Mica Tinelli y Licha López

¿Qué decía aquel mensaje? “Algo lindo”, contó Mica al año siguiente, cuando celebraron su primer aniversario, y guardando detalles para la intimidad de la pareja. Aunque cuando vio su teléfono no sabía quién era el tal Licha López que la había contactado. Entonces hizo lo obvio: entró a su perfil en la red social, buscó la información que estaba a la vista y aprovechó que su hermano estaba sentado a su lado en la gala que se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

“¿Quién es este chico?”, le consultó a Francisco, quien -apasionado por el fútbol como su padre- le contó que se trataba de un jugador argentino que había jugado los últimos años en el exterior y que a fines de enero de ese año había regresado al país contratado por Boca Juniors para defender su camiseta.

Sí, a principios del 2019 “su gran amor” vivía en otro país, como bien le habían dicho a Mica.

Mica Tinelli y Licha López

“ Yo lo desconocía totalmente ”, admitió ella, heredera de una familia fanática de San Lorenzo. “Es muy loco pensar que yo no sabía absolutamente nada de él. Nunca había escuchado su nombre (sumado a que soy bastante chota con el tema de los nombres en el fútbol), y no teníamos ni a una sola persona en común. Así que ese mensaje fue el comienzo de todo ”, recordó sobre los inicios de su historia de amor, que hoy lleva casi seis años.

Dado que ambos estaban en diferentes países, durante unos días el diálogo fue cien por ciento virtual y telefónico. La química que sintieron hizo que pautaran un encuentro cuando el futbolista regresara de sus vacaciones en el Viejo Continente. La primera cita fue el 22 de junio en la casa de él. La invitó a comer. “ Yo estaba bastante nerviosa y a su vez, no tanto, cosa que me parecía rara por mi forma de ser ”, se sinceró Mica.

“ Estuvimos horas y horas hablando. Sin exagerar: unas siete horas habrán sido seguro. Nos reímos mucho también ”, agregó y remarcó que si bien el diálogo continuó, “por momentos venía medio lenteja la cosa”. Es que cada uno estaba enfocado en lo suyo. Siempre respetaron los tiempos del otro.

Entonces, Mica apuró a Licha. “Medio que tuve que poner un ultimátum”, reconoció y celebra que “terminó funcionando todo muy, muy bien. Y sigue...”.La relación continuó su curso y la pareja apostó a la convivencia. Y aprovecharon el encierro forzado por la pandemia para conocerse bajo el mismo techo. Todo fluyó perfectamente. Mica, aunque a su papá pudiese dolerle, fue a alentar a López a La Bombonera y celebró cada uno de los triunfos de Boca. Licha se convirtió en un integrante más de la familia que lo recibió con los brazos abiertos. Por caso, en más de una oportunidad el propio Marcelo Tinelli ha compartido fotos en las redes sociales con su yerno en distintas ocasiones familiares.

Mica Tinelli y Licha López

Mica y Licha tienen su departamento en Buenos Aires, el cual ella decoró especialmente y le puso su toque, sabiendo que existía la posibilidad de que el futbolista fuera transferido a un club del exterior. Y así sucedió.

La pareja se puso a prueba por primera vez cuando llegó la propuesta desde Tijuana, México . El futbolista aceptó y se instaló en aquel país a principios de 2022. Mica, en tanto, viajó por varias semanas, incluso llevó a sus mascotas -que se convirtieron en parte de la familia Tinelli-López- pero no se mudó de manera permanente con él. Iba y venía. Es que desde un principio ambos dejaron en claro que apoyarían sus respectivas carreras y que ella no podría dejar todo para acompañarlo a él, como suelen hacer las parejas de los futbolistas.

Mica Tinelli y Licha López

Mica está al frente de Ginebra, que cada vez abre más locales y que también lanzó una línea masculina, y no quería descuidar su trabajo en la empresa. Licha lo comprendió desde el primer momento. Y es por eso que disfrutan de cada una de sus visitas y sus reencuentros. A México, un poco por la cercanía y otro poco porque era la primera vez que sus profesiones lo separaban, la empresaria viajó en reiteradas oportunidades, incluso redecoró el departamento que habían alquilado allí. Y también se hizo amigas de las mujeres de los compañeros de club local.

Luego, llegó una oferta que volvió a poner en jaque a ambos. Contratado por el club Khaleej, Lisandro hizo las valijas y se mudó a Arabia Saudita en julio de 2023. Mica se quedó en la Argentina cumpliendo con sus compromisos laborales y en octubre de ese año fue a visitarlo. Se quedó allí dos semanas en las que aprovecharon los momentos libres de él para recorrer y hacer turismo.

El desafío para ella fue doble. Más allá de que tuvo más de 24 horas de viaje, hasta dos años antes (en 2021), no se animaba a viajar sola en avión. Por eso, la primera vez que llegó a México lo había hecho acompañada por una amiga. “ Me daba mucha fobia -se sinceró- Pero hay que largarse y hacer las cosas que a uno le dan miedo, porque lo mejor está siempre del otro lado. O así dicen ”, sostuvo en uno de los tantos posteos que le dedica a su novio, con quien mantiene una relación a distancia desde que se fue de la Argentina, en 2022.“Más de 24 horas de viaje, un día entero sola en Arabia porque Lichi estaba concentrado. Por ende, lo vi recién después del partido. No nos veíamos hace dos meses y medio más o menos”, recordó sobre aquel reencuentro.

Y se explayó sobre su relación a distancia: “Nos respetamos y acompañamos en las decisiones personales de cada uno. Él hoy tiene su trabajo acá -escribió desde Arabia- yo, en Argentina. Pero sabemos que estamos construyendo nuestro día a día, que a veces la distancia no es tan fácil, también estamos construyendo nuestro futuro, pero así y todo elegimos seguir este camino juntos y creo que con amor, comprensión y paciencia (a veces mucha) se puede ”, escribió a flor de piel en un posteo de Instagram.

Mica Tinelli y Licha López

Licha, casi al mismo tiempo, celebraría el logro de su novia al animarse a realizar aquel periplo sola para poder volver a verse. “Bienvenida a Arabia, hermosa. Muchísimas gracias por tu apoyo incondicional, por tu tiempo y por sobre todas las cosas, por tu amor. Donde sea, pero juntos”, remarcó el futbolista.

Un año después, en agosto de 2024,el deportista fue transferido al club español Burgos y una vez más hizo las valijas y defendió aquella camiseta con la misma pasión que pone en cada institución. Y, una vez más, estuvo Mica para apoyarlo en su carrera y celebrar cada partido a distancia las veces que le tocó seguir los partidos desde la casa que comparten en Buenos Aires.

En tanto, aprovechó un viaje familiar a Madrid a visitar a su hermana Cande -que vivía allí junto a Coti Sorokin- para ir a Burgos. De igual modo que el futbolista en cuanto pudo viajó a la capital española para disfrutar de unos días junto a la familia de su novia. Aprovechan cada oportunidad para verse .

Recientemente, Licha fue contratado por el club Olimpia de Paraguay y allí partió luego de disfrutar de unos días de vacaciones en Punta del Este con la familia Tinelli. Dicho encuentro, en diciembre, se convirtió un poco en un ritual para la pareja que hoy vive una relación a distancia: celebran Año Nuevo en la casa del conductor de ShowMatch en José Ignacio. Antes, festejan Navidad en Buenos Aires ensamblando la familia de López con la de Soledad Aquino, mamá de Mica.

Licha junto a su suegro, Marcelo Tinelli, en Punta del Este RS Fotos

Todo esto siempre y cuando lo permita la agenda futbolística del deportista. No todos los años son iguales ya que cada club y cada país maneja distintas fechas según el torneo local. Pero lo cierto es que Mica y Licha siempre encuentran el momento para reencontrarse y compartir más momentos de pareja.

La empresaria se quedó unos días más en Uruguay, y luego regresó a Buenos Aires para ultimar los detalles antes de su viaje a Paraguay, a donde llegó los últimos días para reencontrarse con su pareja. Desde allí, sube Historias de Instagram compartiendo su estadía en Asunción y disfrutando del reencuentro con el jugador antes de volver a la Argentina para retomar sus compromisos laborales.

Cuando finalice este contrato que acaba, el futuro de Licha López es incierto. No así el de la pareja, que demostró que puede mantener una relación a distancia. ¿La clave? El amor ante todo. Y el respeto por el otro. No se sabe cómo continuará la carrera del defensor central, pero sabe que, en donde sea, ahí estará Mica para apoyarlo en cualquier parte del mundo.

El qué dirán

En más de una oportunidad, Mica ha tenido que enfrentar críticas sobre el tipo de relación que mantiene con Licha. En verdad, y según quedó reflejado en las redes sociales, los denominados haters (odiadores) caen sobre ella por no dejar su carrera y acompañar al futbolista al extranjero.

Mica Tinelli y Licha López

Ocurre que los dos cumplen con pocos días de diferencia. Ella el 26 de agosto y él, el 1 de septiembre. Y como toda pareja 2.0 (y más en el caso de ellos, que se encontraban separados físicamente), en ambas oportunidades se dedicaron románticos mensajes en las redes sociales. Allí, Tinelli volvió a hacer referencia a la distancia y a la decisión de tomaron.

“ Qué pruebas difíciles que nos ponen a veces en el camino, pero el verdadero amor todo lo puede y lo podrá. Te amo y celebro con vos a la distancia. Una distancia que no siempre es tan fácil pero con la que nosotros podemos . Sigamos riéndonos siempre de las cosas más sencillas y aprendiendo juntos para mejorar un poquito todos los días. Creo que de eso se trata”, escribió la empresaria.

Mica Tinelli y Licha López

Entre los mensajes de aliento, la joven se detuvo en el de un internauta que le reprochaba no haber estado junto a López el día de su cumpleaños. Cansada de leer ese tipo de comentarios, decidió responder públicamente. “ En mi relación no hay ninguna víctima. Yo también pasé mi cumpleaños sin mi pareja. Pasa que siempre es ‘pobre él’, creyendo en este caso que una tiene que dejar sus proyectos y largar todo para acompañar al otro -enfatizó-. No siempre es así. La distancia que hoy hay en la pareja, física únicamente, es de mutuo acuerdo”.

“Por el simple hecho de que somos dos personas que respetan también los deseos del otro. Aunque a veces cueste, es lo más sano. Y lo más sano no siempre es lo más fácil. Al contrario: en este mundo las cosas sanas son las más difíciles de entender hoy en día parece”, continuó la empresaria textil y expresó su bronca ante los comentarios agresivos: “Dejen de romper los huevos”.

Sus planes a futuro

“Y Mica, ¿se quiere casar?”, le consultó Ángel de Brito a Soledad Aquino luego de la boda de su segunda hija, Cande, con el cantante Coti Sorokin, en febrero de 2024. La respuesta de la primera esposa de Marcelo Tinelli fue contundente: hizo referencia a la carrera del futbolista y sus compromisos en el exterior.

Mica Tinelli y Licha López

“Hasta que no se acomode la situación de Licha y de los viajes y estar sin un lugar. Hay que esperar a ver qué pasa”, dijo Aquino en ese entonces, cuando su yerno todavía estaba en Arabia Saudita. Y remarcó la intención que tenía la pareja de asentarse en un mismo lugar.

De a poco, fue aceptando la propuesta de clubes un poco más cerca de su Buenos Aires y de su novia. Primero España, ahora Paraguay. Mientras tanto, Mica y Licha celebran su amor. A la distancia, en sus visitas y reencuentros. De la manera en que ellos eligen y desean vivirlo.

