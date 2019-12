Crédito: Liverpool

26 de diciembre de 2019 • 11:38

Tras tres temporadas en las que el logo del Mundial de Clubes sólo estuvo presente en el pecho de la camiseta de Real Madrid, Liverpool podrá lucir a partir de esta semana con el ansiado parche dorado de "campeón del mundo", aunque no será tan sencillo en suelo inglés: la Premier League no permite que sus clubes utilicen logotipos o parches que no estén relacionados con la competición, por lo que se requiere de una autorización especial para poder tener la insignia en un partido. Una situación diferente en Champions League, donde sí podrán usar el escudo dorado en la serie de octavos de final ante Atlético de Madrid.

Liverpool se ganó el derecho de usar el emblema, de 78mm por 57mm, tras vencer a Flamengo por 1-0 el último fin de semana. El parche oficial de FIFA solo se permite en camisetas del primer equipo y no está habilitado para camisetas retro o de entrenamiento. Pero pocos se habían percatado que la prohibición también podía llegar al día a día del fútbol inglés. Es que es la primera vez que se produce esta polémica en Inglaterra, ya que Liverpool es el primer equipo de la liga que consigue proclamarse campeón del Mundial de Clubes.

Por lo pronto, The Telegraph apunta que la Premier haría una excepción solo para el próximo fin de semana: "El organismo rector aceptó una solicitud de los de Merseyside, que les permite celebrar su éxito en la Copa Mundial de Clubes con sus fanáticos en el partido de casa con Wolverhampton el 29 de diciembre". Sin la habilitación para el partido de este jueves ante Leicester, en el tradicional Boxing Day, el OK estaría para el duelo del domingo.