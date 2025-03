Liverpool vs. PSG, Inter vs. Feyenoord y Leverkusen vs. Bayern Munich, en vivo por la Champions League

17.12 Gol de PSG e incertidumbre en la serie

Una contra letal empujada por Ousmane Dembélé a los 12 minutos. Ibrahima Konaté se la dejó servida a su compatriota que definió. Previo a esto, Liverpool había llegado en varias oportunidades al arco del equipo francés. La serie está igualada 1 a 1.

17.09 Lo gana Inter

Marcus Thuram marcó el 1 a 0 para los italianos ante Feyenoord en Milano. De este modo, el equipo que tiene a Lautaro Martínez entre los suplentes gana 3-0 en el global y se acerca a cuartos.

17 En juego los últimos tres

Ya se disputa el primer tiempo en los duelos que restan de los octavos de final de este martes.

17 Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich.

17 Liverpool vs. PSG.

17 Inter vs. Feyenoord.

16.49 - El primer clasificado

Barcelona resolvió con aplomo su serie frente a Benfica por un 4-1 global. Luego de imponerse por 1-0 en Lisboa, el equipo de Hansi Flick sentenció el cruce con un 3-1 en Montjuic, con goles de Raphinha (2) y Lamine Yamal. Nicolás Otamendi, de cabeza, marcó el descuento del conjunto portugués. El próximo adversario del conjunto blaugrana surgirá del cruce entre Borussia Dortmund y Lille, que igualaron 1-1 en la ida.

Barcelona lo ganó gracias a su joven estrella Lamine Yamal y a Raphinha que anotó por duplicado JOSEP LAGO - AFP

16.30 - Todo servido para Inter

Pese a su camino casi impecable en la Champions (una derrota en nueve partidos), Inter apenas ofreció argumentos para considerarlo como un serio aspirante al trono europeo, por lo que la vuelta de octavos contra Feyenoord (que afronta con ventaja 2-0) del martes puede ser la ocasión de reafimarse. El técnico Simone Inzaghi confía en su equipo, como demostró al ser preguntado recientemente por un periodista sobre el número de títulos que ganaría esta temporada. “Tres”, respondió. Unos días más tarde añadió: “De hecho son cuatro, olvidé el Mundial de Clubes”. Lautaro Martínez, que acarrea una dolencia, saldrá como suplente.

Del lado visitante, el DT Robin van Persie dispuso una formación mixta, que incluye la presencia del ex delantero de Banfield, Julián Carranza.

16.15 - Leverkusen va por el milagro ante Bayern

Levantar tres goles frente a Bayern Munich en la Champions es la colosal tarea a la que se enfrenta en su estadio Bayer Leverkusen, reducido además por la lesión de tobillo de su estrella Florian Wirtz, que no estará en el once de Xabi Alonso. ”En el fútbol hemos visto grandes milagros con bastante frecuencia y casi necesitamos uno. No es mi primera vez, tenemos un partido en casa”, señaló el técnico tras la derrota de la ida haciendo quizás un guiño al ‘milagro de Estambul’, cuando su Liverpool remontó un 0-3 ante Milan para ganar la final de la Liga de Campeones 2005 en los penales.

Bayern Munich, con el anzuelo de tener la final de la competición en su Allianz Arena el 31 de mayo, no podrá contar con Manuel Neuer, lesionado la semana pasada celebrando uno de los goles de la ida. Será reemplazado por un novato en las competencias europeas (Jonas Urbig, de 21 años), recién llegado en el último mercado invernal.

Harry Kane festeja el tercero en la goleada de Bayern Munich sobre Bayer Leverkusen Peter Kneffel - dpa

16.00 - PSG quiere sorprender a Liverpool

Pocas veces el resultado de un partido dijo tan poco sobre lo que fue el desarrollo. La victoria en el Parque de los Príncipes de Liverpool, que fue líder en la Liguilla y ocupa la cima en la Premier League, fue milagrosa. Se erigió en el primer equipo en la historia de las eliminatorias de la Champions que gana un partido tras recibir 28 remates y responder solo con uno, el de Harvey Elliot para la victoria a tres minutos del final.

El vendaval ofensivo del conjunto de Luis Enrique no pudo con la descollante actuación del arquero brasileño Alisson Becker, descripto por el diario Daily Telegraph como el protagonista de “un show sobrehumano”. La producción llevó a Arne Slot, entrenador de Liverpool, a reconocer que “PSG es el equipo que juega mejor fútbol en la Champions”. “Fue el partido de mi vida”, expresó Alisson. Alexis Mac Allister parte como titular en los Reds.

El marroquí Achraf Hakimi disputa un balón con Alexis Mac Allister en el partidazo del martes pasado en Paris ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

15.45 - Bienvenidos

Aquí comienza el minuto a minuto de los partidos Inter vs. Feyenoord, Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich y Liverpool vs. PSG, que comienzan a las 17 de la Argentina y definirán a tres clasificados para los cuartos de final de la Champions League.

