Liverpool y Mac Allister siguen mal: el argentino salió temprano y el equipo cayó en el último minuto

La temporada de Liverpool sigue sin despegar. Luego de empatar tras estar dos goles abajo, el equipo de Alexis Mac Allister se distrajo en la última jugada del partido, perdió por 3-2 contra Bournemouth, que contó con Marcos Senesi como titular, y puede salir de los primeros seis puestos al final de la fecha N° 23 de la Premier League.

El cuadro visitante contó con el regreso de Mohamed Salah a la titularidad, luego de que el egipcio disputara la Copa Africana de Naciones. Más allá de eso, el equipo al que dirige Arne Slot se vio perjudicado por sus errores defensivos. A los 26 minutos, un pase medido de Senesi llegó con lo justo a Alex Scott, después de que Virgil Van Dijk se confiara y dejara seguir el balón. Logrando que la pelota no saliera por el fondo, Scott asistió atrás para que Evanilson abriera el marcador.

Liverpool es uno de los equipos que más goles recibieron entre los primeros diez de la Premier League; en este caso sufrió tres de Bournemouth. GLYN KIRK - AFP

Siete minutos más tarde, Bournemouth volvió a golpear y amplió el resultado con un gol de Álex Jiménez. El tanto fue revisado por el VAR por un posible fuera de juego, pero el español estaba en posición legal cuando James Hill lo asistió.

A un minuto del descanso, Van Dijk se reivindicó de aquel error y recortó distancias con un cabezazo que venció al arquero Djordje Petrovic. En la segunda parte, Liverpool fue en pos del empate, que consiguió a diez minutos del final con un gran disparo de Dominik Szoboszlai tras una asistencia de taco de Salah.

Sin embargo, Bournemouth estuvo lejos de caerse, y su recompensa llegó en el último minuto. En un saque lateral, Hill envió la pelota al área de Liverpool y, tras varios rebotes, el balón le cayó a Amine Adli, que selló la victoria del anfitrión.

Bournemouth logró un triunfo importante, que lo aleja de la parte baja de la Premier; Marcos Senesi (5) aportó un pase crucial para el primer tanto. Ian Walton - AP

Con este resultado, Liverpool acumula cinco partidos seguidos sin victorias (cuatro empates y una derrota) en la Premier League. Desde éxito sobre Wolverhampton, del 27 de diciembre, los Reds no consigue los tres puntos en un encuentro y podría complicarse aun más este domingo por la posibilidad de perder hasta cuatro puestos en la clasificación.

Mac Allister sigue sin brillar

Alexis Mac Allister regresó a la titularidad en la Premier luego de ser suplente en el empate frente a Burnley. Pero el argentino jugó relativamente poco, 59 minutos, porque fue reemplazado a los 14 de la segunda etapa por Curtis Jones cuando el marcador estaba 2-1.

El futbolista de la selección argentina ejecutó un solo disparo, que se marchó lejos del arco, acrecentando su escasez de goles en esta temporada, ya que convirtió solamente ante Real Madrid por Champions League. Si bien acertó bastantes pases (58 sobre 65), su floja actuación en la ofensiva fue decisiva para que Slot lo sacara del campo a falta de más de media hora de acción.

Compacto de Bournemouth 3 vs. Liverpool 2

Cabe señalar que, según datos del medio The Athletic, el mediocampista lidera el ranking de disparos no convertidos en la liga inglesa. Doce de sus 26 disparos han sido bloqueados, y apenas cinco obligaron al arquero a intervenir. La temporada no comenzó bien para Mac Allister, que es parte de la irregularidad que azota a Liverpool y que puede dejar en la cuerda floja a Slot si el equipo sigue sin conseguir buenos resultados, tanto en el ámbito local como en la Champions League.