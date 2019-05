Lo que dijo Tevez sobre no hablar de más y acerca de su futuro en Boca

Carlos Tevez en conferencia de prensa Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Boca

Risueño para esperar la solución con un problema de audio durante la conferencia, analítico para referirse al rendimiento de Boca, distendido para proyectar su futuro y serio para bajar línea sobre las declaraciones, Carlos Tevez tomó la palabra con tono de líder. "Es importante bajar un poco los decibeles de todos y empezar a enfocarnos solamente en lo que tenemos que hacer adentro de la cancha. Es un mensaje claro que baja el club", sentenció después de la pirotecnia verbal tras la clasificación ante Vélez, y el pedido formal de la dirigencia xeneize al plantel de cuidar la forma en que se declara públicamente.

"Tenemos que mejorar en lo futbolístico. Faltan cosas para que el equipo juegue mucho mejor. Personalmente, me gustaría un Boca que tenga mucho más fútbol, que no pierda esta agresividad y a eso le agregue mucho más fútbol, que tenga complementos entre la defensa y el ataque. Vamos en un camino que a mí me gusta, estamos todos hablando sobre lo que nos falta. El Mundo Boca es complicado y el míster (Gustavo Alfaro) logró que estemos todos contentos y felices", reconoció.

Esa falta de juego que subrayó la vinculó con la ausencia de Emanuel Reynoso: "En el medio era el mejor nexo entre los defensores y nosotros, los delanteros; sacaba la pelota limpia y nos ponía en posición de ataque. Hoy nos falta eso, ese enlace, y por eso nos cuesta jugar bien; aunque en el último partido pudimos generar un poco más".

Sobre la finalización de su contrato en diciembre fue contundente: "Tengo claro que no me voy a retirar. Estoy bien y tratando de tener mi mejor versión, de ser el Carlitos que era antes". Manifestó que todavía la dirigencia no le ofreció la renovación: "Si eso pasa veré qué es lo mejor para el club y para mí". "Estoy cada vez más metido, tratando de jugar bien sin pensar más allá. Es un año político, eso lo hace difícil y no me quiero involucrar. Quiero disfrutar como si fuese mi último año porque me quedan seis meses de contrato. Ojalá me pueda retirar en Boca", fue el mensaje.

Consultado sobre su posición actual, respiró, hizo una pausa y reconoció que a los 35 años le cuesta tener que explicar todavía cuál es su lugar: "Siempre jugué de la misma forma. Me siento cómodo buscando los espacios de los mediocampistas rivales, para asistir a los delanteros y llegar al gol. Lo hago naturalmente. Gustavo tiene la grandeza de darte libertad para que cuando uno ataca haga lo que sienta mejor para el equipo".

"A mí me enseñaron que hay que festejar los campeonatos, sea cual sea. Fue un festejo que se dio esa noche y no pasó de ahí", mencionó en relación a la celebración al conseguir la Supercopa Argentina. Además le dio valor a la Copa de la Superliga al mencionar que todos los equipos jugaron con sus titulares, en una clara señal de que pretendían ganarla.

No esquivó lo que generaron los arbitrajes a partir de algunos errores favorables: "Estamos acostumbrados a esas críticas, no van a desaparecer ni con el VAR. Los que no pueden ganar en la cancha de Bcoa siempre van a poner excusas. Nosotros nunca vamos a poner excusas".

La mirada del arquero Andrada

Tevez habló en conferencia de prensa junto a Esteban Andrada, el único jugador de Boca que integra la lista de 23 futbolistas elegidos por Lionel Scaloni para jugar la Copa América. El mendocino aseguró que está con "los pies sobre la tierra", consciente del recorrido que lo hizo alcanzar su rendimiento actual. Pese a la mejora de contrato y el alza de su cláusula de salida, marcó el deseo de continuidad en la Ribera. En la competencia por el arco de la selección con Franco Armani, destacó la buena relación que tiene con el hombre de River y aseguró que está "para sumar en el grupo" sin dejar de mencionar que aspira a la titularidad.

Andrada valoró que están "ante un partido importante, que puede dar la participación en otra final". "Argentinos juega bien y es peligroso de visitante. Fuimos cumpliendo todos los objetivos que nos propusimos a principio de año", repasó.

En la práctica de mañana y el último movimiento táctico del sábado por la mañana quedará definida la formación titular, en la que es probable que Gustavo Alfaro junte a Sebastián Villa, Tevez, Mauro Zárate y Darío Bendetto delante de Iván Marcone y Naithan Nández.

Después del encadenamiento de los empates sin goles con Vélez y Argentinos, Boca se hamaca entre la frustración de tres partidos sin convertir y la solidez de los más de 270 minutos de valla invicta. El domingo en la Bombonera el conjunto de Alfaro buscará sostener su racha de invulnerabilidad y quebrar la que mantiene ahogados los gritos de gol para acceder a la final de la Copa de la Superliga.