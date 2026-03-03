Cuándo juega Boca vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Lanús y Boca Juniors disputarán este miércoles uno de los dos encuentros pendientes de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 -el otro es Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors-. El encuentro correspondiente al Grupo A está programado para las 21 (horario argentino) en la Fortaleza y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al partido que arbitrará Darío Herrera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.66 contra 2.93 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.01.

Lanús vs. Boca: todo lo que hay que saber

Torneo Apertura 2026 - Grupo A - Fecha 7 (pendiente)

Día: Miércoles 4 de marzo.

Hora: 21.

Estadio: La Fortaleza.

Árbitro: Darío Herrera.

TV: ESPN Premium.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El Granate igualó ante Defensa y Justicia 1 a 1 como visitante este domingo, en su primer juego después de haber conquistado la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el estadio Maracaná. El equipo de Mauricio Pellegrino jugó por ese trofeo como campeón de la Copa Sudamericana 2025 y se impuso por un global de 4 a 2 gracias a una victoria por 1 a 0 como local y un triunfo 3 a 2 en tiempo suplementario en Río de Janeiro. Así, escribió una de las páginas más importantes de su historia y se reencontrará con sus hinchas para disfrutar del inmejorable momento.

ar atrás la contienda continental que fue prioridad Con la igualdad ante el Halcón en Florencio Varela, Lanús llegó a cuatro encuentros sin victorias en el Apertura -tres igualdades y una caída- y se ubica décimo en la tabla de posiciones con nueve puntos producto de dos triunfos, tres empates y una derrota. En ese marco, y después de dejar la institución en el arranque de la temporada, necesita torcer el rumbo en el plano doméstico. Lo negativo es que recientemente se quedó sin el goleador Rodrigo Castillo, vendido a Fluminense a cambio de 8 millones de dólares por el 80% del pase.

Rodrigo Castillo, la gran figura de Lanús en la Recopa Sudamericana, fue vendido a Fluminense Lan

El xeneize, en contrapartida, tuvo un mal arranque de temporada y en su última presentación igualó con Gimnasia de Mendoza 1 a 1 en la Bombonera, donde los hinchas volvieron a manifestarse contra el funcionamiento del equipo y la Comisión Directiva que preside Juan Román Riquelme. La continuidad del ciclo de Claudio Úbeda está cada vez más en duda porque se aproxima la Copa Libertadores 2026 y su equipo no llega al nivel que necesita para volver a dar una vuelta olímpica después de tres años -la última fue en marzo de 2023 la Supercopa Argentina 2022-.

En un contexto adverso y con un plantel que tiene varios lesionados, el regreso de Leandro Paredes ante el Lobo es lo único positivo que pudo rescatar el xeneize, que repitió errores y le costó generar ocasiones para anotar. Con la unidad que sumó, llegó a nueve puntos producto de dos triunfos, tres empates en sus últimos tres partidos y dos caídas y sigue afuera de los puestos de clasificación a los playoffs -9°-.

En cuanto a la formación, Paredes volverá a la titularidad. Tomás Aranda sería el tercer volante junto a Santiago Ascacíbar mientras que en la ofensiva estarán Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. En la larga lista de lesionados de Boca volvió a estar Edinson Cavani, quien acarrea una dolencia en la espalda y su vuelta es impredecible porque depende del tratamiento que se está realizando. El uruguayo empezó a ser resistido por el mal presente y hasta se habla de la posibilidad de un retiro, aunque no hay información oficial al respecto.

Lo positivo para Boca es que contará con el aliento de sus hinchas en la Fortaleza porque el local pondrá a la venta alrededor de 10 mil entradas a un costo de $90.000 cada una, lo que generó algo de polémica. Las mismas se pueden adquirir en el sitio web oficial del Granate y es probable que la parcialidad xeneize agote los tickets para presenciar un juego como visitante después de casi siete meses -la última ocasión fue ante Defensa y Justicia en Florencio Varela-.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, está en la cuerda floja por los resultados y el funcionamiento del equipo Gonzalo Colini

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en los octavos de final del Torneo Apertura 2025 con victoria de Boca 4 a 2 por penales en la Bombonera, tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.