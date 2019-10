Mauricio Pellegrino no la está pasando bien en la actualidad con Leganés, pero es un entrenador reconocido en España Fuente: AFP

La Comisión de los Premios Ramón Cobo, con el visto bueno de la Junta Directiva del Comité de Entrenadores y de la propia Federación Española, le otorgaron este viernes el premio al mejor entrenador de la pasada campaña en primera división a Mauricio Pellegrino, DT de Leganés. La entrega de premios se llevará a cabo el martes 19 de Noviembre. Lo curioso es que el extécnico de Independiente y Estudiantes ahora no la está pasando bien, incluso en España afirman que está en la cuerda floja porque en el inicio de la temporada 2019/20 su equipo está último, apenas consiguió dos puntos en las primeras ocho fechas de La Liga.

El entrenador del C.D. Leganés en su primera temporada logró mantener un año más al equipo en primera división alcanzando la mejor clasificación histórica del club, con un récord de puntos: 45 en 38 fechas. Pero el fútbol suele ser tan vertiginoso que no da respiro. Y en la actualidad varios directivos dudan sobre la continuidad de Pellegrino. ¿El motivo? Los mismos resultados. El sábado pasado Leganés perdió ante Levante, en un partido con polémicas, y no fue la primera vez que el equipo de Pellegrino se quejó por los fallos entre los árbitros y la aplicación del VAR. Pero Leganés está último, con dos puntos: dos empates y seis derrotas, 4 goles a favor y 12 en contra.

Esta distinción la entrega la Federación desde 2011, en homenaje a un ex presidente del Comité de Entrenadores de la Liga, y los valores y un comportamiento general a lo largo de la temporada. Este sábado tendrá una nueva oportunidad Pellegrino de conseguir el oxígeno necesario para continuar trabajando con tranquilidad. Leganés visitará a Getafe, que está en la posición 12° sobre 20 equipos, por la novena fecha de La Liga. Si bien el torneo es largo en España, los últimos tres puestos son los que descienden de categoría (no se resuelve por promedios) y no siempre tienen más paciencia con los entrenadores que en la Argentina.

Aquél golpe a Barcelona

Uno de los partidos por los que más reconocimiento ganó Pellegrino en la temporada 2018/19 fue el triunfo ante Barcelona por 2-1. Y luego de empezar perdiendo. En un video que armó con "Clase Magistral", el entrenador explicó detalles de aquel triunfo: "Veníamos jugando con línea de 4 en defensa, pero como yo fui jugador de Barcelona, sabía que cuando uno juega con un equipo así, por más que ponga 4 defensores igual tiene que defender 5 pasillos. Y Barcelona es un equipo peligroso porque, parado en ataque, solía quedar 2-1-4-3, y así te buscaba dominar el partido con el control del balón".

De todas formas, Pellegrino dejó en claro que para festejar en esta clase de compromisos es también clave el componente emocional: "Más que el condimento táctico, lo que más nos costaba en la semana era transmitirles a los jugadores que el triunfo era posible. Ese convencimiento que se pueda generar tiene mucho más peso que la manera que uno elija para jugar o la estrategia. Empezamos perdiendo y nosotros necesitábamos esa capacidad de resiliencia. El equipo se sobrepuso y pudimos dar vuelta el marcador. Está claro que para ganar un partido así te tiene que salir todo a la perfección".

Ya con la pelota en movimiento, Pellegrino explicó cómo fue aquél plan de juego: "A pesar de jugar con 3 centrales, pudimos estar bastante lejos del arco y esto nos permitía al menos cuando recuperábamos el balón tener a tres jugadores para contraatacar, que eran Nabil El Zhar, En-Nesyri y Oscar Rodríguez. Son partidos que te salen uno de cada tanto, pero ya con el Alavés (el 10 de septiembre de 2016, también en un triunfo 2-1) un plan similar nos había dado resultado".

Y siguió: "Sabíamos que la defensa de Barcelona jugaba adelantada y si nosotros teníamos la chance de sumar 4 o 5 pases, que ya era mucho, podíamos hacerles daño. Teníamos a Juanfran y Jonathan Silva como carrileros, bien abiertos. Un pelotazo largo que llegó para el ataque de Silva fue respaldado por 4 jugadores y un centro preciso y trabajado de Silva para El Zhar terminó en el empate. Nosotros íbamos con transiciones rápidas, pero con la premisa de llegar con cuatro o cinco jugadores al área de Barcelona".

Leganés jugó esa tarde con un esquema 3-4-2-1. "Oscar y El Zhar eran dos mediaspuntas que jugaban a la espalda de Busquets. Un balón largo de Ruben a En-Nesyri terminó con el respaldo de Oscar y el 2-1. Todo con un patrón parecido, jugando a las espaldas de los defensores y con transiciones rápidas", explicó en aquel momento Pellegrino.

Ahora el DT argentino (muy reconocido por sus conocimientos y comportamiento profesional en Sudamérica y en Europa también) necesitará de otro partido perfecto ante Getafe para encontrar algo de paz en esta nueva temporada. Porque el rendimiento del equipo no es malo, pero los resultados no lo están acompañando. Y así como el récord de puntos conseguido en la temporada 2018/19 le valió el reconocimiento otorgado el viernes por la Federación Española, ahora los resultados lo ponen en jaque. Lo bueno es que Pellegrino tiene la personalidad y la capacidad para sacar adelante al equipo.