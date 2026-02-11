Lolo Miranda, exfutbolista de Independiente y Racing, fue filmado mientras vendía un anillo de oro en una calle de Avellaneda

El exjugador de Independiente y Racing Leonel Lolo Miranda, quien actualmente se encuentra sin club, se volvió protagonista en las últimas horas de un hecho que generó preocupación en el mundo del fútbol argentino. El mediocampista de 32 años fue filmado mientras vendía un anillo de oro en Villa Tranquila, uno de los barrios más humildes del municipio bonaerense de Avellaneda. El video no tardó en volverse viral.

Miranda, que el semestre pasado jugó en San Telmo, fue grabado comercializando la joya por la que recibió 1170 dólares. “[El anillo] me lo mandé a hacer cuando jugaba en Racing. Está terrible”, le comentó el deportista nacido en Dock Sud al comprador. Antes de concretar la operación, el futbolista le explicó a su interlocutor que había sufrido un choque con su rodado y que estaba “renegando mal” mientras aguardaba una nueva oportunidad profesional.

“Ahora estamos renegando mal. Estamos esperando que me dejen jugar seis meses en algún lado”, expresó el volante, reflejando la incertidumbre en la que se encuentra en la actualidad. El comprador del anillo le contestó casi como un mensaje de aliento futbolero: “Vos sos la máquina, vas a volver”.

Miranda jugó por última vez el 27 de septiembre de 2025. Fue en el encuentro entre San Telmo y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la Primera Nacional. En la primera mitad de 2025 había integrado el plantel de Banfield, donde apenas había sumado minutos en cinco partidos.

Miranda fue una pieza importante en distintos esquemas tácticos de los principales clubes de Avellaneda y también jugó en el exterior. Sin embargo, el mediocampista quedó libre en el último mercado de pases y no recibió ofertas firmes para continuar su carrera en esta temporada de 2026.

Su paso por los clubes de Avellaneda

El volante llegó a Independiente luego de una prueba realizada con Ricardo Bochini en el club Albión de Avellaneda. En la pretemporada de invierno de 2012, viajó junto a la reserva a Brasil y su actuación destacada derivó en firmar su primer contrato profesional con “el Rojo”. Formó parte del plantel que descendió a la B Nacional en 2013 y también del que logró el ascenso una temporada después.

Siguió su carrera en Houston Dynamo (Estados Unidos), Defensa y Justicia y Tijuana (México), hasta que llegó lo mejor de su carrera, con la camiseta de Racing. El 6 de noviembre de 2022 se consagró campeón por primera vez en su carrera con la Academia al ganar el Trofeo de Campeones. Posteriormente, formó parte del plantel campeón de la Supercopa Internacional 2022. Se fue a mediados de 2024, luego de lesiones y problemas personales.​