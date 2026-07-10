Si Argentina le gana a Suiza, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?

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De imponerse ante el conjunto helvético, la albiceleste se asegurará ocho partidos; va contra el ganador del cruce que protagonizarán Noruega vs. Inglaterra
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El anhelo de la selección argentina es disputar ocho partidos en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, porque eso le asegurará pelear por el título o el tercer puesto. Por eso, tras superar cinco, llegó a los cuartos de final y está a un paso de lograr ese primer objetivo para tener chances de defender la corona que logró en Qatar 2022. Su próximo rival será Suiza, este sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) en el estadio de Kansas City.
Más allá de la dificultad que le presenta su oponente de turno y de que no puede confiarse porque ya pasó demasiadas zozobras contra Cabo Verde y estuvo al borde de la eliminación ante Egipto, la albiceleste mira de reojo el horizonte.
De lograrlo un resultado positivo contra los helvéticos, en semifinales jugaría ante Noruega o Inglaterra, que se jugará este sábado a las 18, es decir, en la antesala de su presentación. Ese partido correspondiente a la llave de los cuatro mejores está programado para disputarse el miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
De disputar las semifinales, la Argentina tendrá un encuentro más. Si pierde, competirá por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si se impone afrontará la definición el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ante cualquiera de los resultados, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro. Las variables son cada vez menos a medida que avanza el certamen porque se van eliminando entre sí: Francia, España o Bélgica.
Los cruces de eliminación directa que debe jugar (y ganar) la Argentina para ganar el Mundial
16avos de final
- Argentina 3-2 Cabo Verde.
Octavos de final
- Argentina 3-2 Egipto
Cuartos de final
- Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
Semifinales
- Argentina vs. Inglaterra o Noruega – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
Partido por el tercer puesto
- Francia, España o Bélgica vs. Argentina – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
Final
- Francia, España o Bélgica vs. Argentina – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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