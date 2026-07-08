España vs. Bélgica, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

España y Bélgica se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. La Furia Roja parte como favorita en los pronósticos ante un seleccionado que llega elevando su nivel. El encuentro está programado para las 16 (horario argentino) en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, con televisación de TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo ibérico avanzó de ronda tras derrotar a Portugal por la mínima diferencia con un gol agónico de Mikel Merino, que había ingresado seis minutos antes, a los 90′. Los Diablos Rojos, por su parte, dejaron en el camino al último anfitrión que quedaba en pie, Estados Unidos, al que golearon 4 a 1 con un doblete de Charles De Ketelaere y sendas anotaciones de Hans Vanaken y Romelu Lukaku (Malik Tillman, de tiro libre, empató transitoriamente para los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino).

Bélgica mostró su mejor versión ante Estados Unidos y se metió en los cuartos de final Lindsey Wasson - AP

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 1° de septiembre de 2016, en un amistoso internacional disputado en el King Baudouin Stadium de Bruselas, Bélgica. España se quedó con la victoria por 2 a 0 con dos goles de David Silva. En Mundiales se cruzaron dos veces. Primero, en los cuartos de final de México 1986, empataron 1 a 1 en cuartos de final y los belgas se impusieron por 5 a 4 en los penales. Luego, en la etapa de grupos de Italia 1990, los españoles ganaron 2 a 1.

España vs. Bélgica: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Mundial 2026.

Día : Viernes 10 de julio.

: Viernes 10 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.

: SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos. Árbitro: A confirmar.

España vs. Bélgica: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 16 (horario argentino) en Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.66 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Bélgica. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.03.