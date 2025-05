Los días y horarios de los octavos de final del Torneo Apertura 2025

Este último domingo concluyó la etapa de grupos del Torneo Apertura 2025, y con ello quedaron confirmados los 16 equipos que avanzaron a los octavos de final del certamen. River y Boca, protagonistas del Superclásico disputado en la fecha 15 con triunfo del conjunto de Núñez por 2 a 1, quedaron ubicados en lados opuestos del cuadro y solo podrían enfrentarse en una eventual final.

En la misma situación se encuentran otros clásicos de alto voltaje como Racing vs. Independiente y San Lorenzo vs. Huracán, que solo podrían darse en una hipotética definición por el título. En cambio, no se descarta que haya cruces calientes en instancias previas. Por ejemplo, si River e Independiente avanzan, podrían verse las caras en semifinales. Lo mismo ocurriría con Boca y Racing. En tanto, un posible enfrentamiento entre Argentinos Juniors y Platense quedó reservado para una eventual semifinal.

La Zona A fue liderada por Argentinos Juniors, que sumó los mismos puntos que Boca (33), pero terminó primero por diferencia de gol, Racing (28), Huracán (27), Tigre (27), Independiente Rivadavia (27), Barracas Central (26) y Estudiantes de La Plata (21), que se aseguró el último boleto a la siguiente ronda.

En la Zona B, Rosario Central se quedó con la cima gracias a sus 35 unidades. Detrás finalizaron River (31), Independiente (29), San Lorenzo (27), Deportivo Riestra (24), Platense (23), Lanús (20) e Instituto de Córdoba (18).

Tal como lo estipula el reglamento, los mejores ubicados en la primera ronda tendrán la ventaja de jugar como locales en los octavos de final. Esta condición se mantendrá hasta la semifinal. La final, en cambio, será en estadio neutral: está programada para el domingo 1° de junio a las 15.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los emparejamientos de octavos se definieron con el siguiente criterio: 1°A vs. 8°B, 4°B vs. 5°A, 2°B vs. 7°A, 3°A vs. 6°B, 1°B vs. 8°A, 4°A vs. 5°B, 2°A vs. 7°B y 3°B vs. 6°A.

Así se jugarán los octavos de final

Así quedó conformado la agenda para la próxima instancia:

Sábado 10 de mayo

14.00 San Lorenzo (4°B) – Tigre (5°A)

Estadio Pedro Bidegain

16.30 Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes de La Plata (8°A)

Estadio Gigante de Arroyito

18.45 Racing Club (3°A) vs. Platense (6°B)

Estadio Presidente Perón

21.00 Boca Juniors (2°A) vs. Lanús (7°B)

Estadio Alberto J. Armando

Domingo 11 de mayo

15.30 Independiente (3°B) vs. Independiente Rivadavia (6°A)

Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini

18.00 Argentinos (1°A) – Instituto (8°B)

Estadio Diego Armando Maradona

20.30 Huracán (4°A) vs. Deportivo Riestra (5°B)

Estadio Tomás Adolfo Ducó

Lunes 12 de mayo

20.30 River Plate (2°B) vs. Barracas Central (7°A)

Estadio Monumental

– Fecha y horario a confirmar.

La fase eliminatoria se disputará a partido único y, en caso de empate al término del tiempo reglamentario, se definirá directamente por penales. De esta manera, el margen de error se reduce al mínimo en cada cruce.

Estudiantes se proclamó campeón de la Copa de la Liga 2024, que tenía un formato idéntico al actual Apertura EDUARDO RAPETTI - AFP

Lo que viene

El Torneo Apertura 2025 es la primera parte de la temporada. Luego de la consagración del campeón, se abrirá un receso breve antes del comienzo del Torneo Clausura, que mantendrá el mismo formato, fixture y zonas, pero con las localías invertidas.

Los puntos obtenidos en las etapas regulares de ambos torneos se computarán en la tabla Anual, que servirá para determinar los clasificados a las copas internacionales de 2026: los primeros tres accederán a la Copa Libertadores y los ubicados del cuarto al noveno lugar lo harán a la Sudamericana, siempre que no clasifiquen por otros méritos deportivos.

A la vez, el descenso también se definirá a través de esa tabla, ya que el equipo que termine en la última posición perderá la categoría. Sin embargo, habrá un segundo descenso, que se resolverá a través de la tabla de promedios, que considera los puntos obtenidos en las fases regulares de las temporadas 2023, 2024 y 2025.