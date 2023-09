escuchar

En un martes que tuvo en Europa partidos de copas locales y fechas de ligas nacionales, Alejandro Garnacho abrió el camino de la victoria de Manchester United sobre Crystal Palace por 3-0 por los dieciseisavos de final de la Carabao Cup. La clasificación de los Diablos Rojos para la siguiente etapa del torneo inglés se encaminó a los 21 minutos con el gol del juvenil que forma parte del seleccionado argentino. Garnacho, que había tomado protagonismo en la jugada por la derecha, empalmó un centro atrás casi arrojándose al piso cuando la pelota llegó al área desde la izquierda y quebró la resistencia del visitante en Old Trafford.

En su festejo a lo Cristiano Ronaldo el delantero corrió hacia un banderín del córner, señalando su pecho y el piso, a la manera de “acá estoy yo”. Tras el salto, también con el estilo de su ex compañero portugués, se sumaron sus compañeros al abrazo. Alejandro sumó su sexto tanto en el equipo, con la particularidad que siempre que marcó él ganó el United. La celebración fue como un homenaje a su ídolo, a quien reconoció públicamente como tal en más de una ocasión.

Garnacho abrió el marcador para Manchester United en el 3-0 sobre Crystal Palace. OLI SCARFF - AFP

La victoria de Manchester se selló con los tantos del brasileño Casemiro, seis minutos después, y el francés Anthony Martial, a los 10 de la segunda etapa. Luego, el entrenador Erik ten Hag apostó a cambios para mantener el control del juego y preservar a algunos titulares.

El gol de Garnacho

Manchester United es el defensor del tercer trofeo en importancia en las islas británicas, que es disputado por los 92 clubes de las cuatro primeras categorías del fútbol inglés, incluidos los galeses.

Compacto de Manchester United vs. Crystal Palace

Otros resultados de esta jornada fueron Exeter 1 vs. Luton Town 0, Bradford 0 vs. Middlesbrough 2, Ipswich Town 3 vs. Wolverhampton 2, Port Vale 2 vs. Sutton United 1, Mansfield 3 vs. Peterborough 2 y Salford City 0 vs. Burnley 4.

La liga de España

En el inicio de la séptima fecha de la Liga de España, como local Sevilla venció por 5-1 a Almería, con un gol del argentino Erik Lamela. El ex atacante de River marcó el cuarto del equipo que navega en la mitad de la tabla de ese certamen, que a su vez inició la participación en la etapa de grupos de la Champions League.

Abrazo de Erik Lamela con Youssef En-Nesyri, otro de los que convirtieron en la goleada de Sevilla a Almería por la liga de España. Sevilla FC

Lamela anotó de zurda al buscar la pelota en el primer palo y anticiparse a su marcador para poner el 4-0. El argentino jugó todo el encuentro, mientras que Lucas Ocampos se quedó en el banco de suplentes.

El tanto de Lamela

¡COCO LLEGÓ CON EL CUARTO! Erik Lamela entró por el centro y con un toque, la empujó para sentenciar el 4-0 de Sevilla sobre Almería en #LaLigaxESPN.



📺 Mirá #LaLiga en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/oOc6nKsDp1 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2023

En tanto, mantuvo su invicto y sigue al frente de las posiciones Barcelona, pero el 2-2 en su visita a Mallorca dejó abierta una puerta a sus dos más cercanos perseguidores para trepar a la cima. A 15 minutos del final, el juvenil Fermín López Marín le hizo rescatar un punto al cuadro blaugrana, que había quedado abajo en el marcador antes de cumplirse 10 minutos. Igualó a los 41 el brasileño Raphinha y Mallorca se puso 2-1 en el tiempo adicional del primer período.

Resumen de Mallorca 2 vs. Barcelona 2

Este miércoles, Girona, que está segundo a un punto, visitará a Villarreal con la posibilidad de escalar a lo más alto y sostener su perfil de sorpresivo protagonista del certamen, y Real Madrid, que cedió el liderazgo el fin de semana y está a dos puntos, recibirá a Las Palmas.

En tanto, Almería, que apenas cuenta con dos puntos en siete encuentros, es el único equipo de la liga que no consiguió triunfos y se mantiene en el fondo de la tabla.

