No resulta muy difícil imaginar una comida en la casa de la familia Mac Allister en estos días. Sobresale un tema en la previa del duelo de punteros de la Superliga, nada menos que Boca y Argentinos. En el hogar no se habla de otra cosa entre papá Carlos, exjugador de ambos equipos, Francis, actual volante del Bicho, y Alexis, mediocampista del club xeneize que proviene de. La Paternal, claro. Aunque solo una persona se siente vencedora: mamá Silvina. "De cualquier manera, yo voy a ganar" explica con una sonrisa.

Ambos con 28 unidades, Boca y Argentinos vivirán un cruce clave pasado mañana, en la Bombonera. "Esta semana la vivimos con mucha alegría y simpatía. Es algo raro enfrentarnos y a la vez es un gran condimento para el partido. Mamá se está divirtiendo mucho, se ríe, hace chistes. Son días especiales y en casa estamos contentos", detalla Francis a LA NACION. "El escenario que vamos a vivir con mi hermano el sábado no me lo imaginé nunca y queremos disfrutarlo. Son momentos únicos que nos pueden tocar una sola vez", aporta Alexis, de 20 años.

Sonríen los Mac Allister cuando recuerdan que en Argentinos cumplieron una parte de sus sueños: jugar los tres hermanos juntos en primera. Al grupo se suma Kevin (22), que también se desempeña en Boca. Por ahora, este último es el único que ya dejó la casa familiar. "Cuando falta mamá, que es la que siempre les cocina, voy a darles una mano", bromea el lateral. En este camino que también los vio correr detrás de la pelota en la escuela "J. J. Batista" y Club Social y deportivo Parque, todos hicieron sacrificios. Kevin se rompió dos veces los ligamentos y Francis fue a Boca Unidos para lograr continuidad. "Kevin es un ejemplo en todo aspecto. Mis hermanos siempre me apoyaron cuando las cosas no fueron bien. Los tres somos muy unidos y estamos siempre juntos. Creo que eso fue muy importante para que los tres lleguemos a jugar al máximo nivel en el fútbol argentino", resalta Francis.

¿Cómo se describen futbolísticamente los hermanos? "Soy un enganche al que le gusta estar siempre cerca de la pelota. Con llegada al gol y remate desde afuera del área", comienza Alexis. En efecto, en un debut soñado con la camiseta xeneize, marcó un gol desde larga distancia frente a Atlético Paranaense, en Curitiba. "Me considero un jugador técnico e inteligente", explica Francis, de 24 años. El de Boca elogia al del Bicho: "¡Es el mejor de la familia! Tácticamente entiende todo a la perfección".

Alexis confiesa algunas de las enseñanzas de su padre. Momentos que lo marcaron a fuego. "Cuando era chiquito fuimos a ver un partido y yo empecé a insultar y decir a un jugador que era malo. En ese momento mi papá me dijo que esas cosas no debían hacerse y que tenía que respetar más, porque algún día me podía tocar a mí estar en ese lugar. Y allí me iba a dar cuenta de que no todo es tan fácil como se ve desde afuera", dice. Francis, por su parte, remarca que nunca sintió el peso del apellido. "No, nunca pensé en eso. Siempre le busqué el lado positivo e intenté aprovechar toda la experiencia de mi papá en este deporte".

Hace un tiempo, en una charla con LA NACION, Alexis habló de sus sueños. "Jugar en la selección argentina. El de ascender a primera con Argentinos ya lo cumplí". Unos meses después ya tachó ambos casilleros y va por más. "Queremos pelear hasta el final en esta Superliga y ser campeones con Boca", asegura. Además, expresó que su deseo es quedarse en la institución de la Ribera. "Tengo contrato hasta junio de 2020. Dependerá de la gente que maneje el club si me quiere o no. Estoy muy feliz en Boca". A Francis, entre tantos anhelos de juventud, le gustaría jugar en Europa. "Particularmente el Arsenal, de Inglaterra. Me encanta", revela.

Desde chicos son comprometidos con el deporte. Estoy muy contento con sus presentes. Nadie les puede discutir el profesionalismo. Carlos Mac Allister

Otra de las particularidades que envuelve a este Boca-Argentinos tiene como protagonista nada menos que a Juan Román Riquelme, quien se formó en el Bicho, es uno de los grandes ídolos xeneizes y ahora será candidato a vicepresidente segundo en la lista de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini. Y el próximo sábado el ex Nº 10 volverá a un estadio que ante su presencia estará en ebullición. "En la cuestión política no debo involucrarme. Pero siempre es lindo que mire el fútbol gente que sabe de esto, que lo vivió y que lo ha hecho muy bien. Román como jugador fue un fenómeno. Lo dije siempre: fue mi gran ídolo", dice Alexis. "Román es alguien de la casa en Argentinos, ha hecho las inferiores y ha vuelto para dar el punto final de su carrera con un ascenso", se suma el hermano mayor.

Alexis y Francis Mac Allister se enfrentarán por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino. "Por ahora no apostamos nada. Un asado no, quizás verduras a la parrilla porque nos estamos cuidando", sonríen ambos. Juntos palpitaron el encuentro que podría definir quién se queda con la cima de la Superliga. "Va a ser muy intenso. Sé cómo juega Diego Dabove, y Boca querrá ser protagonista", analiza Alexis. La devuelve su hermano: "Enfrente estamos nosotros, a Ale lo conocemos, y si le tenemos que dar le vamos a dar, así que... que se ataje".

Historia de familia

La vida otra vez le hizo un guiño a la familia Mac Allister, que hace 26 años también vivió un enfrentamiento entre hermanos en... Boca y Argentinos. Fue el 8 de abril de 1993. Carlos, padre de Alexis, Francis y Kevin, por entonces lateral izquierdo de Boca, debió marcar a Patricio, atacante del conjunto de la Paternal, por el torneo Clausura. ¿Qué pasó? El Bichito ganó en la Bombonera por 1-0. ¿Quién hizo el gol? Sí, Patricio Mac Allister.