Los interrogantes de River: qué esquema y qué titulares piensa Marcelo Gallardo para la Copa Libertadores

Líder en su grupo. Al tope en la tabla anual. Invicto en el torneo, como el equipo con mayor cantidad de puntos y goles a favor. Y con 20 victorias, 19 empates y solo dos derrotas en 41 partidos del año calendario. River llega a los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de una importante victoria 2-1 sobre Estudiantes en La Plata que potenció su presente prometedor, con números en alza y los tres frentes abiertos. Pero con la pregunta instalada que seguramente se resolverá tan solo horas antes del partido de ida contra Palmeiras del miércoles: ¿qué esquema y qué equipo utilizará Marcelo Gallardo? Hoy hay, al menos, tres interrogantes a resolver.

Para jugar el sábado contra el Pincha, el Muñeco sorprendió con la utilización de un sistema 3-5-2 en su último banco de pruebas previo al inicio de la serie copera. Tras la fecha FIFA, Paulo Díaz, Gonzalo Montiel y Kevin Castaño no estuvieron en el once titular y el DT planteó una inédita línea de tres marcadores centrales con Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo y Lautaro Rivero. Así, logró soltar más a los laterales, liberó a Nacho Fernández y Giuliano Galoppo para jugar, y el equipo fue vertiginoso y agresivo durante 40 minutos más que positivos. La evitable y temprana expulsión de Martínez Quarta complicó la tarea, pero River mostró temple para superar ese obstáculo y llevarse no solo los tres puntos, sino una interesante carta para analizar a la hora de preparar el choque de Libertadores.

Marcelo Gallardo quedó conforme con lo que hizo el equipo en la victoria ante Estudiantes Ignacio Amiconi

¿Sigue la línea de tres o vuelven los cuatro en el fondo? ¿Quiénes serán los centrales? ¿Y quién reemplaza al suspendido Galoppo? Esas son las preguntas a responder de cara al miércoles, ya que el Millonario ha sumado buenas alternativas a la consideración con el rendimiento que mostraron Portillo y Rivero, y el entrenador quedó muy conforme con la actuación de su equipo tanto con 11 como con 10 jugadores.

“Me gustaron las dos versiones, me quedo tranquilo. Me gustó cómo nos plantamos en una cancha siempre difícil para nosotros, a días de jugar un partido importante de Copa. La cabeza estaba acá, eso nos dispuso a poder empezar a tener una frecuencia diferente, que necesitábamos. El equipo también marcó presencia, más allá de que no pudimos seguir con la dinámica y el rol de juego que teníamos hasta la expulsión. Me voy representado por el equipo, era lo que necesitábamos para encarar esta semana”, señaló Gallardo.

Por ahora parece haber dos cambios para jugar el miércoles: Gonzalo Montiel por Fabricio Bustos y Kevin Castaño por Galoppo. ¿Cómo será el once? Franco Armani estará en el arco; Montiel y Marcos Acuña jugarán en los laterales; Enzo Pérez, Nacho Fernández y Castaño se perfilan para el mediocampo; y en el ataque estarán Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Así, si sostiene el esquema 3-5-2 como piensa el DT, hay cuatro apellidos para tres puestos: Martínez Quarta, Portillo y Rivero, más Paulo Díaz. En cambio, si regresa a la línea de cuatro en el fondo, deberá elegir a dos marcadores centrales y adelantar a Portillo, o sumar un volante más a la línea del medio.

“Vamos a ver. Hemos trabajado mucho en estos días para probar variantes. De acuerdo a cómo creamos que se puede dar la serie, tenemos variantes y está bueno. Después veremos cuál elegiremos para plantear ese partido”, señaló el Muñeco. “No será un partido fácil, será una serie cerrada. No se definirá en el primer partido. Hay que jugarlo con muchísima inteligencia y con una presencia de equipo como la que se vio hoy. Si estamos en esa sintonía, estaremos bien en la serie. Palmeiras se defiende muy bien, también tiene presencia defensiva. Es fuerte físicamente y no necesita atacar mucho para convertir. Es un equipo directo. Necesitamos estar atentos a eso”, analizó el DT.

Gonzalo Montiel volvería a la titularidad en ligar de Fabricio Bustos Prensa River

Gallardo aprovechó la fecha FIFA al máximo para trabajar con su plantel, pese a las seis bajas afectadas a los seleccionados. Fueron entrenamientos intensos y exigentes, con mucha carga física y diversas tareas y ejercicios técnico-tácticos para preparar escenarios posibles. Durante los doce días de distancia que hubo entre San Martín de San Juan y Estudiantes, se recuperaron físicamente Driussi, Colidio y Pity Martínez, y el DT preparó la línea de tres marcadores centrales para evaluarla en La Plata. El resultado fue positivo y la sensación interna marca que podría repetir en el Monumental contra Palmeiras para afrontar el desafío más fuerte del semestre hasta ahora.

“Es mentira que si no ganás la Copa Libertadores nada sirve. Todo depende de cómo compitas. El año pasado llegamos a las semifinales. Es muy difícil eso. Escuché decir que no competimos con Mineiro, eso es mentira. No hubo tal diferencia. Pero si cometés errores lo pagás caro. Hay que aprender de eso”, dijo el Muñeco, que ahora tendrá la revancha que estaba esperando tras la desilusión del año pasado con aquella dolorosa caída por 3-0 en Brasil. Será la tercera serie mata-mata frente al Verdão, tras las eliminaciones en las semifinales de 1999 y 2020. River buscará que sea la vencida.