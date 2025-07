Los juveniles de Argentina vencieron a Valencia y pasaron a las semifinales del torneo L’Alcúdia

La selección Sub 17 de Argentina dio otro paso exitoso y se aseguró el pasaje a las semifinales del tradicional torneo de L’Alcúdia, que recibe a varios equipos juveniles. Con una producción de menor a mayor, el equipo albiceleste se impuso por 2-1 al U20 de Valencia, en uno de los partidos por la segunda fecha del grupo B. Con 6 puntos en el bolsillo, quedó por delante de Valencia (3), Chile y Academia de Brasil (1). Alin abrió la cuenta para el equipo español; Tulián y Ojeda anotaron para la remontada.

Para este encuentro, el DT Placente dispuso relevar casi todo el equipo: diez variantes, incluido el arquero, con Tomás Parmo como el único que conservó su lugar respecto del once inicial en el 2-0 del lunes sobre Chile. Las razones, más que en el rendimiento, hay que buscarlas en la necesidad de rotar ante el calendario apretado: hubo apenas 48 horas de descanso, y algo menos quedará para el cotejo del viernes contra ADH Brasil, más allá de un par de curiosidades reglamentarias que tiene este torneo: se permiten hasta 11 cambios por equipo y cada tiempo dura 40 minutos.

Vale recordar que, para esta ocasión, la AFA dispuso enviar una selección Sub 17, con la mira puesta en el Mundial de esa categoría de Qatar. “El torneo es para jugadores Sub 20, pero decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre, y jugar con chicos más grande los va a ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores. Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien, pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales”, explicó el DT Diego Placente sobre la decisión.

En el duelo contra los juveniles valencianos, el desarrollo en los primeros minutos tuvo un ligero dominio del conjunto español, aunque casi sin generar riesgos sobre el arco que defendió Alain Gómez Santillán, que precisamente juega en Valencia y nació en Tenerife, de padre venezolano y madre argentina. Pero a partir de los 30 minutos, ese dominio se hizo más acentuado, y antes del final del primer tiempo, un error de Gómez en la salida fue aprovechado por Gabriel Alin, que se anticipó a Yáñez, robó y definió con un tiro raso.

Jainikoski corre, pero su ataque no prosperará AFA

En desventaja, el Sub 17 intentó recuperar el protagonismo, pero le costaba frente a un adversario de juego intenso, que no cedió terreno ni presión. Ante este panorama, Placente hizo entrar a Espíndola, De Martis, Tulián y Tello, cuatro cambios para tratar de cambiar el desarrollo.

Esas variantes le dieron otro aire a la albiceleste, que pronto se arrimó al empate. Uriel Ojeda tuvo la más clara con un tiro libre sorpresivo que se cerró y dio en el travesaño; enseguida, Espíndola remató desviado dentro del área chica. El palo largo volvió a salvar al Valencia, tras un derechazo bombeado de Tulián. El empate se veía venir, y lo anotó Tulián, el delantero de Belgrano, de Córdoba, que empujó la pelota con una pirueta tras un buen centro de Escobar desde la izquierda.

El Sub 17 argentino volvió a festejar en Valencia AFA

El partido se abrió. Espíndola tuvo el triunfo con un zurdazo que contuvo el arquero, y respondió Valencia con una escapada de Jerry Martínez, pero Alain Gómez le negó el gol. Quedaba algo de tiempo, y lo aprovechó Argentina, que lo dio vuelta a dos del final: tras un envío desde la derecha, el arquero Romero dio un rebote largo, y Ojeda, el delantero de San Lorenzo, empujó a la red para el 2-1 definitivo.

El calendario del grupo B se completará el viernes con el cruce frente a ADH de Brasil, a partir de las 15.45. Los dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales, previstas para el lunes próximo.

Argentina formó con: Alain Gómez; Santiago Silveira, Ramiro Scandolo, Mateo Martínez y Joaquín Salas; Jerónimo Gómez Mattar, Thiago Yáñez y Tomás Parmo; Can Armando Güner, Uriel Ojeda y Facundo Jainikoski. DT: Diego Placente. En la segunda mitad entraron Alejandro Tello, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián, Thomas de Martis, Simón Escobar, Felipe Pujol y Misael Zalazar. Quedaron en el banco José Castelau, Fernando Closter, Matías Satas y Tomás Nosei.

