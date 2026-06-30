Los mejores videos de los festejos en Asunción tras la victoria ante Alemania

La selección de Paraguay hizo historia este lunes al eliminar a Alemania en 16avos de final y asegurarse su pase a los octavos del Mundial 2026. La clasificación desató una celebración multitudinaria en Asunción, con miles de personas en las calles, caravanas de autos y cánticos en apoyo a la Albirroja.

Uno de sus principales epicentros de reunión fue la calle Palma, frente al Panteón de los Héroes, donde miles de personas se congregaron para festejar. Las imágenes que enseguida circularon en las redes sociales mostraron a una multitud ocupando varias cuadras con banderas paraguayas, mientras otros videos registraron a los hinchas reunidos en los alrededores del monumento celebrando al unísono la clasificación a los octavos de final.

Miles de pesonas salieron a las calles para celebrar la clasificación de la selección de Paraguay

Otras imágenes difundidas en las redes sociales muestran largas filas de vehículos avanzando lentamente por las calles de Asunción, con las balizas encendidas y las bocinas sonando de manera constante, en medio de un tránsito prácticamente detenido por la cantidad de personas que salió a celebrar.

En otro de los registros se observa una autopista colmada de autos y simpatizantes que se dirigían hacia los principales puntos de encuentro de la capital para sumarse a los festejos. Banderas paraguayas, camisetas de la selección y cantos acompañaron una alegría colectiva que se extendió durante varias horas.

Uno de los principales puntos de encuentro fue el Panteón de los Héroes

La clasificación tuvo un condimento adicional que agigantó su carácter histórico: Paraguay se convirtió en la primera selección en derrotar a Alemania en una definición por penales en los mundiales. Tras igualar sin goles en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario, la Albirroja se impuso desde los 12 pasos y rompió una racha que los alemanes mantenían intacta en la historia de las citas mundialistas.

El resultado también cobró mayor dimensión por el desarrollo del encuentro: Alemania dominó ampliamente las estadísticas, con el 75% de la posesión de la pelota, 21 remates al arco y 16 tiros de esquina. Sin embargo, Paraguay resistió durante todo el partido y terminó sellando la clasificación en la tanda de penales.

En diferentes puntos se registraron embotellamientos de autos y numerosos bocinazos en señal de celebración

El impacto de la victoria fue tal que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado nacional tras la clasificación. El mandatario anunció la medida a través de su cuenta de X: “Paraguay nunca se rinde. Feriado carajo”.

¡Gigante Paraguay! 🇵🇾



Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

Previamente, Peña había publicado otro mensaje dedicado al seleccionado. “¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde”, escribió el mandatario.

A las felicitaciones también se sumó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien publicó un video para festejar la victoria. “¡Arriba Paraguay, vamos por más!”, escribió. En la grabación sostuvo que sentía “una felicidad enorme” y destacó que el seleccionado paraguayo “mandó a la casa, y con méritos, a uno de los favoritos de la gente”.