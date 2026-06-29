Así está el cuadro de 8vos de final del Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 está en los 16avos de final, la primera instancia de eliminación directa de la que participan los 32 equipos que superaron la etapa de grupos. Se trata de la fase que se agregó en el nuevo formato con 48 participantes que instauró la Federación Internacionalde Fútbol (FIFA) desde la edición número 23 de la cita ecuménica.

Brasil es el último clasificado a octavos de final gracias a que superó a Japón 2 a 1 en el estadio de Houston. El combinado nipón empezó ganando por el tanto de Kaishu Sano y la Canarinha lo dio vuelta gracias a un cabezazo de Casemiro y otro gol de Gabriel Martinelli en tiempo adicionado.

El primer país que accedió entre los 16 mejores del certamen fue Canadá, uno de los anfitriones, que doblegó a Sudáfrica 1 a 0 en Los Angeles con festejo de Stephen Eustáquio.

Los 16avos de final de la Copa del Mundo seguirán este lunes con otros dos encuentros de los 14 que le restan a la instancia: Alemania vs. Paraguay y Países Bajos vs. Marruecos. La selección argentina, por su parte, se presentará el próximo viernes 3 de julio contra Cavo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

16avos de final del Mundial 2026

Octavos de final del Mundial 2026

Ganador 16avos de final 2 vs. Ganador 16avos de final 5 – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

Canadá vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.

vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston. Brasil vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Los campeones del mundo

El máximo campeón es Brasil con cinco vueltas olímpicas, la última en Corea-Japón 2002. Antes, celebró en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Estados Unidos 1994. Le siguen, con cuatro coronaciones, Alemania e Italia. Los germanos ganaron en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014 mientras que la Azzurra lo hizo en Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006.

Los brasileños e italianos, además, tienen el privilegio de que son los únicos países bicampeones del mundo porque pudieron conquistar el trofeo dos veces seguidas.

La selección argentina ganó el último Mundial que se jugó, el de Qatar 2022 Martin Meissner - AP

La selección argentina, con su festejo en Qatar 2022, llegó a tres títulos y quedó tercera en la tabla. Previamente conquistó las ediciones de Argentina 1978 y México 1986. La albiceleste superó a Francia y Uruguay, que quedaron con dos torneos cada una. El combinado galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950.

Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un duelo decisivo cuyo máximo protagonista es el combinado germano con ocho apariciones en esa instancia. El brasileño afrontó siete y la Argentina, seis con la de Qatar 2022. Para los franceses fue la cuarta definición.

Tabla de campeones del Mundial