Balón de Oro: Luis Enrique, el favorito entre los entrenadores, y Lamine Yamal, entre los Sub 21

La revista France Football entrega este jueves las nominaciones al Balón de Oro 2025, al igual que los candidatos al trofeo de mejor equipo del año, mejor entrenador, mejor arquero y mejor Sub 21. Los premios se otorgarán el próximo 22 de octubre en un teatro céntrico de París tanto en la rama masculina como en la femenina.

Entre los mejores Sub-21 del mundo, que participan por el Trofeo Kopa, se destaca el brasileño Estevao, de Palmeiras, recientemente presentado en Chelsea, de Inglaterra. El máximo candidato a quedarse con la estatuilla es el español Lamine Yamal (Barcelona).

They are the best U21 female footballers in the world... here are our 2025 Women’s Kopa Trophy nominees! #ballondor pic.twitter.com/34JODxTW0f — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

La nómina de candidatos a mejor DT del año está integrada exclusivamente por entrenadores europeos y todos ellos trabajan en clubes: Antonio Conte (Napoli, Italia), Luis Enrique (París Saint Germain, Francia), Hansi Flick (FC Barcelona, España), Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra) y Arne Slot (Liverpool, Inglaterra). Lionel Scaloni, que sólo tuvo competencia en las eliminatorias sudamericanas, quedó al margen del listado de un galardón que se entregará por segunda vez y cuyo primer ganador fue el italiano Carlo Ancelotti, ex DT de Real Madrid y actual entrenador de la seleección brasileña.

En casi todas las nominaciones hay presencia sudamericana: Botafogo, de Brasil, opta al premio al mejor equipo del año como campeón de la Copa Libertadores. El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez también está entre los diez nominados al trofeo Lev Yashin, premio al mejor arquero del año. Comparte la lista con otro sudamericano como el brasileño Allison Becker (Liverpool, de Inglaterra).

El Balón de Oro 2025 se entregará el 22 de septiembre en París, Francia France Football

En la rama femenina, Arthur Elias está nominado al mejor DT por su actuación al frente de la selección de Brasil. La colombiana Linda Caicedo (Real Madrid) es candidata al trofeo Kopa como mejor Sub 21 del año, al igual que la paraguaya Claudia Martínez, de apenas 17 años y jugadora de Olimpia de Paraguay.

A continuación, el detalle de todos los nominados:

Equipo del año

FC Barcelona (España), Botafogo (Brasil), Liverpool (Inglaterra), París Saint Germain (Francia) y Chelsea (Inglaterra).

Campeón de la Copa Libertadores 2024, Botafogo está nominado al premio al mejor equipo del año de la revista France Football LUIS ROBAYO - AFP

Mejor entrenador del año (trofeo Johan Cruyff)

Antonio Conte (Napoli, Italia), Luis Enrique (París Saint Germain, Francia), Hansi Flick (FC Barcelona, España), Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra) y Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).

Ganador de la Champions League con PSG, el asturiano Luis Enrique es el máximo favorito a quedarse con el premio Johan Cruyff al mejor entrenador del año que entrega la revista France Football Matthias Schrader - AP

Mejor arquero del año (trofeo Lev Yashin)

Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra), Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita), Lucas Chevalier (Lille, Francia), Thibaut Courtois (Real Madrid, España), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain, Francia), Jan Oblak (Atlético Madrid, España), David Raya (Arsenal, Inglaterra), Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra) y Yann Sommer (Inter Milan, Italia).

Mejor Sub 21 (trofeo Raymond Kopa)

Lamine Yamal (FC Barcelona, España), Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia), Pau Cubarsi (FC Barcelona, España), Désire Doué (PSG, Francia), Estevao (Palmeiras, Brasil), Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España), Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC, Inglaterra), Rodrigo Mora (FC Porto, Portugal), Joao Neves (PSG, Francia) y Kenan Yildiz (Juventus FC, Italia).

Equipo femenino del año

Arsenal (Inglaterra), FC Barcelona (España), Chelsea (Inglaterra), Olympique Lyon (Francia) y Orlando Pride (Estados Unidos).

Mejor DT femenina del año

Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra), Arthur Elias (selección de Brasil), Justine Madugu (selección de Nigeria), Reneé Slegers (Arsenal, Inglaterra) y Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).

Mejor arquera del año

Chiamaka Nnadozie (París FC de Francia y Brighton de Inglaterra), Daphne Van Domselaar (Arsenal, Inglaterra), Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra), Cata Coll (FC Barcelona, España) y Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos).

Mejor Sub 21 femenina del año

Michelle Agyemang (Arsenal y Brighton, Inglaterra), Linda Caicedo (Real Madrid, España), Wieke Kaptein (Chelsea, Inglaterra), Vicky Lopez (FC Barcelona, España) y Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia, Paraguay).