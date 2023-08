escuchar

La Conmebol publicó los audios de VAR del penal pateado por Pablo Solari en la definición de la serie de octavos de final entre River e Inter de Porto Alegre. En primera instancia, el futbolista cordobés convirtió su disparo desde los doce pasos. Pero Sergio Rochet, el arquero uruguayo del equipo gaúcho, reclamó un doble toque del ex jugador de Talleres y Colo Colo (Chile). La jugada fue revisada a con la ayuda de la tecnología por los asistentes Leodán González y Richard Trinidad. Se trataba de una “decisión factual”, es decir dilucidar la presencia o no de un doble impacto al balón, no hacía falta la revisión a pie de campo por parte del árbitro principal, Andrés Matonte. La definición, entonces, quedaba en manos del VAR.

“Se resbaló”, es lo primero que alcanza a decir González tras ver las imágenes en tiempo real. Su asistente, Trinidad, cuenta que los jugadores de Inter “le están reclamando (a Matonte) doble toque”. González, entonces, le pide al operador de video que frene las imágenes y haga un zoom para tener un mejor plano. “No reanudes. Chequeando posible doble toque. Esperá” , le ordena a Matonte. Y el árbitro principal, entonces, pone la serie de penales en pausa.

Solari ya se resbaló y tocó el balón con ambos pies; por su disparo fue anulado a instancias del VAR Imagen de TV

“La minicam. Zoom. Sí, toca. Dale un cuadro más. Cuadro a cuadro. Sí, toca. Hay doble toque. Dame de nuevo la minicam en zoom. Más”, son las indicaciones de González al operador de video. Busca la mejor imagen para dilucidar si hay o no infracción del futbolista argentino. En ese caso, y de acuerdo a las reglas 10 (infracción del ejecutante luego de que el árbitro diera la orden de patear) y 14 (”Si el ejecutor del penal volviera a tocar la pelota antes de que la toque otro jugador se registrará como fallado”), el gol de Solari quedaría anulado .

“¡Pará que tengo que esperar!”, les explica Matonte a los futbolistas en la cancha. Ambos equipos estaban pendientes de la resolución de la jugada. Si la conquista era invalidada, Inter de Porto Alegre quedaba match-point a favor en la serie. Y con un gol más podía sellar su pasaje a los cuartos de final de la Libertadores. “Ahí está: ahí se vuelve. Se mueve el balón, que tendría que haber salido para allá”, confirma González. Ese cambio de dirección, que según los asistentes de VAR se aprecia en las imágenes con zoom, es el que termina por decidirlos. Matonte sigue intentando ganar tiempo: “¡Cuando me digan, les digo!”, informa a los futbolistas, que para entonces ya estaban ansiosos.

Sergio Rochet, arquero de Inter, le reclama al árbitro Andrés Matonte por el supuesto doble toque de Pablo Solari durante la definición por penales NELSON ALMEIDA - AFP

González, entonces, le comunica el veredicto final a Matonte. “Hay doble toque, ¿ok? Pierde penal, ¿ok?”. El árbitro principal consulta entonces si se trata de una “decisión factual”. Le responden en forma afirmativa. Entonces, Matonte hace la seña del VAR y bate sus manos, en señal de gol anulado. La serie, entonces, se pone a favor de Inter. El uruguayo Carlos De Pena será el encargado de patear, pero la pelota dará en el palo. Luego, y por decisión del árbitro principal, cambiarán de arco y continuarán pateando. El paraguayo Robert Rojas estrellará su remate en el travesaño y el arquero uruguayo Sergio Rochet se vestirá de héroe al convertir su penal. El penal que depositará a Inter en los cuartos de final. Y sentenciará la prematura eliminación de River del principal certamen continental.

Los audios de VAR del penal de Solari

El antecedente de Martín Palermo contra Platense

El 24 de abril de 1999, Martín Palermo ejecutó uno de los penales más famosos de los últimos tiempos. En cancha de Vélez y ante Platense, el Titán se hizo cargo del disparo desde los doce pasos cuando estaba por terminar el primer tiempo. Fabián Madorrán, el árbitro, dio la orden y el máximo goleador de la historia de Boca se resbaló antes de convertir. Hubo un claro doble toque: su pierna derecha tocó el balón antes del impacto de su zurda, que salió mordido pero alcanzó para anotar el gol.

La regla del doble toque ya existía entonces. El ejecutante de un penal no puede volver a impactar el balón sin que antes la toque un compañero o un rival. Sin embargo, Madorrán interpretó el lance como fortuito y convalidó la acción. De hecho, ningún futbolista de Platense protestó. Y, por supuesto, no había VAR para comunicarle al árbitro principal que se trataba de una infracción al reglamento.

La historia de aquel penal recién empezaba. El revuelo generado por la decisión de Madorrán provocó que el entonces director de la Escuela de Árbitros, el mundialista Juan Carlos Loustau (padre de Patricio, recientemente retirado), le pidiera a la AFA una segunda opinión sobre la jugada. Para muchos, se trataba de una cuestión interpretativa: el doble toque de Palermo había sido fortuito y no buscaba sacar ventaja. Los reglamentaristas sostenían que había una infracción y el gol debió haberse invalidado.

Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA, mandó la jugada a los máximos arbitrajes de la FIFA para que tomaran una decisión final sobre el asunto. Desde Suiza respondieron que la determinación de Madorrán había sido la correcta porque el delantero de Boca no había querido sacar ventaja. Sin embargo, el protocolo de VAR considera a este tipo de jugadas como “factual”. Es decir que los asistentes tecnológicos deben dilucidar el hecho: si hay o no doble toque. Si lo encuentran, el disparo se anula. Sin interpretación posible. Por eso, además, tampoco hay revisión a pie de campo.

