Boca ya está inmerso en su realidad continental de este 2024. Luego de perder la final de la Libertadores 2023 ante Fluminense y no lograr clasificarse a través de la tabla anual ni como campeón de la Copa Argentina, el Xeneize sabe desde mediados de noviembre pasado que en esta temporada volverá a jugar la Copa Sudamericana, torneo que ya ganó en dos ediciones consecutivas: en 2004, con Jorge Benítez al frente del equipo, y en 2005, con Alfio Basile como DT.

Desde anoche, cuando se realizó el sorteo, el club ya planifica toda la logística que rodea los viajes, las fechas y las localidades en donde deberá presentarse. El azar no tuvo piedad con el Xeneize, que en la etapa de grupos deberá trasladarse casi 17.000 kilómetros por Sudamérica, aunque ese número puede ser aún más alto. El hecho de enfrentar a Fortaleza le demandará una travesía de 4.927 km (y lo mismo para regresar) hasta el norte de Brasil. Para jugar contra Nacional Potosí en Bolivia antes y después debe volar 2.121 km y para visitar a Sportivo Trinidense en Asunción, Paraguay, se trasladará 1.332 km. de ida y otros tantos de vuelta (el viaje más corto). Con un agregado, que vale más que el recorrido: el estadio de Nacional Potosí está emplazado a 3.900 metros sobre el nivel del mar.

Aquí, un repaso de los tres rivales.

Fortaleza

Fortaleza es, sin dudas, el rival más difícil para Boca en la lucha por terminar en lo más alto del Grupo D. Subcampeón vigente, cayó por penales en la final 2023 ante Liga de Quito. Ese foco en la competencia internacional lo obligó a descuidar el torneo local, donde finalizó décimo. Su plantel cuenta con futbolistas experimentados, entre los que se destaca un viejo conocido del Xeneize. Se trata del delantero Marinho, quien en 2020 jugaba para Santos y participó de la goleada 3 a 0 con la que el conjunto paulista eliminó a los dirigidos por Miguel Ángel Russo en las semifinales de la Libertadores de aquel año.

Una postal de Marinho con la camiseta de Santos, cuando en enero de 2021 enfrentó a Boca por las semifinales de la Libertadores 2020 Reuters

También se destaca Thiago Galhardo y varios argentinos: Juan Martín Lucero, Tomás Pochettino (surgido en el semillero azul y oro), Imanol Machuca, Emanuel Brítez y Tomás Cardona. El técnico es Juan Pablo Vovodja, que está causando una revolución en el nordeste brasileño. “No podemos confundir lo que sale en los medios de comunicación con la verdadera esencia del fútbol. Me gusta sentir a los hinchas en el campo. Cuando no había redes sociales ni tantos programas de televisión, íbamos a la cancha a manifestarnos. Ahora los hinchas van a la cancha, y yo quiero eso, lo encuentro en Fortaleza. La verdadera esencia del fútbol está en la cancha, cuando la pelota rueda y los hinchas se manifiestan. Ese es el verdadero amor que la gente siente por los colores de su camiseta, por su club... Y eso es lo que encontré en Fortaleza. Conocí a hinchas que sufrieron mucho, pero que en los últimos años disfrutaron. Eso me emociona”, contó el DT cordobés en una reciente entrevista con la revista brasileña Placar.

En la actualidad, el equipo se ubica segundo en el Grupo B de la Copa do Nordeste con 8 puntos (dos triunfos, dos empates y una derrota), a cuatro del líder Bahía.

Nacional Potosí

Cuarto en el campeonato boliviano de 2023, el mayor poderío de Nacional Potosí es la atmósfera en donde recibirá a Boca el 3 de abril, cuando debuten en el Grupo D. Su estadio está a 3900 metros sobre el nivel del mar.

Con la curiosidad de que su escudo y su camiseta son muy similares a los de River, en la actualidad lidera el grupo C de la Liga boliviana (ganó tres partidos, empató dos y perdió uno). Su técnico también es bien conocido por Boca: Claudio Pampa Biaggio, exgoleador y entrenador de San Lorenzo. También hay sangre argentina en la ofensiva: Facundo Callejo y Martín Prost.

Claudio Biaggio, DT de Potosí

“¡¡¡Vamos!!!! ¡Vamos a la Bombonera! ¡Yo sabía que Dios no me iba a fallar!”, expresó Martín Prost, en un video donde se ve su reacción al enterarse de que enfrentará a Boca.

"YO SABÍA QUE DIOS NO ME IBA A FALLAR, VAMOS" la locura total de Martín Prost al conocer que Nacional Potosí (su equipo) será rival de BOCA en la CONMEBOL #Sudamericana. ¡Espectacular! pic.twitter.com/LAWL1JrAVV — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2024

Sportivo Trinidense

“El Riestra paraguayo”, podría resumirse a Sportivo Trinidense, fundado en 1935 y habituado a jugar en el ascenso. Con una coincidencia más con el Malevo: en su estadio caben 3.000 personas.

Después de una muy destacada actuación en 2023 (finalizó tercero en la tabla acumulada de Primera división y accedió a la fase 1 de la Libertadores, cayó en la Fase 3 con Colo Colo y eso lo condujo al Bombo 4 del sorteo de la Sudamericana. A nivel local, su nivel cayó: en la tabla del torneo Apertura aparece penúltimo con apenas 7 puntos sobre 30 posibles. En su plantel se destacan varios futbolistas que formaron parte del fútbol argentino: Diego Mercado, exvolante central de Huracán e Independiente, Julián Bonetto, exdelantero de Quilmes, Alexander Sosa, que se consagró campeón de la Copa Argentina con Patronato en 2022, y Marcos Riveros, exmediocampista de Newell’s.

El estadio de Sportivo Trinidense tiene una capacidad para 3000 personas

Así las cosas, lo único concreto es que Boca debutará en la Copa Sudamericana después de 10 años de ausencia (en 2014 cayó en semifinales ante River) el día de su cumpleaños. El miércoles 3 de abril visitará a Nacional Potosí en la altura, en el inicio del Grupo D. En esta etapa el primero de cada zona se clasifica directamente a los octavos de final, mientras que los que terminen en el segundo puesto buscarán la clasificación a la siguiente instancia en un playoff contra los que terminen terceros en la etapa de grupos de la Copa Libertadores.

El fixture de Boca (los días son tentativos, pero será en esa semana)

vs Nacional Potosí (V) – Miércoles 3 de abril

(V) – Miércoles 3 de abril vs Sportivo Trinidense (L) – Miércoles 10 de abril

(L) – Miércoles 10 de abril vs Fortaleza (V) – Miércoles 24 de abril

(V) – Miércoles 24 de abril vs Sportivo Trinidense (L) – Miércoles 8 de mayo

(L) – Miércoles 8 de mayo vs Fortaleza (L) – Miércoles 15 de mayo

(L) – Miércoles 15 de mayo vs Nacional Potosí (L) – Miércoles 29 de mayo

Quién televisa la Copa Sudamericana

Si bien los derechos televisivos de la Copa Sudamericana 2024 están en poder de DSports, los mismos están sublicenciados a ESPN. A los efectos de los televidentes, esto significa que los partidos de los equipos de esta competencia podrían verse por tres señales posibles: ESPN, Fox Sports y DSports. Todos los encuentros también estarán disponibles en las plataformas Star+ y DGO.

