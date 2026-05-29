Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras el sorteo

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay. En ese contexto, se definió contra el ganador de qué repechaje de 16vos de final jugará cada líder de la etapa de grupos y, también, el cuadro hasta la final, programada para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Las series de 16vos de final se llevarán entre el 21 -dos días después de la final del Mundial 2026- y el 30 de julio. La ida será en la cancha del equipo que haya finalizado tercero en la Libertadores y la vuelta en el estadio del que haya quedado segundo en la Sudamericana. Los escoltas de la Sudamericana fueron Botafogo, River, Montevideo City Torque, Olimpia, San Pablo, Macará, Atlético Mineiro y Recoleta. Los terceros de la Libertadores, en tanto, fueron Bolívar, Sporting Cristal, Independiente Medellín, Boca, Nacional de Uruguay, Independiente Santa Fe, Lanús y Universidad César Vallejo.

River fue uno de los mejores de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana y espera a un ganador de los playoffs LUIS ROBAYO - AFP

Cruces de los playoffs

Bolívar vs. Gremio

vs. Gremio Sporting Cristal vs. Bragantino

vs. Bragantino Independiente Medellín vs. Vasco da Gama

vs. Vasco da Gama Boca vs. O’Higgins

vs. O’Higgins Nacional de Uruguay vs. Tigre

vs. Tigre Independiente Santa Fe vs. Caracas

vs. Caracas Lanús vs. Cienciano

vs. Cienciano Universidad César Vallejo vs. Santos

Tras la desazón en la Copa Libertadores, Boca debe levantar cabeza para hacer un buen papel en la Sudamericana Gustavo Garello - AP

Cruces de los octavos de final

Boca/O’Higgins vs. Recoleta

Sporting Cristal/Bragantino vs. Atlético Mineiro

Lanús/Cienciano vs. Botafogo

Independiente Medellín/Vasco Da Gama vs. Olimpia

Santa Fe/Caracas vs. River Plate

Nacional/Tigre vs. City Torque

Universidad Central/Santos vs. Macará

Bolívar/Gremio vs. San Pablo

Calendario de la Copa Sudamericana 2026

Playoffs de 16avos de final : Entre el 21 y el 30 de julio

: Entre el 21 y el 30 de julio Octavos de final : Entre el 11 y el 20 de agosto

: Entre el 11 y el 20 de agosto Cuartos de final : Entre el 8 y el 17 de septiembre

: Entre el 8 y el 17 de septiembre Semifinal : Entre el 13 y el 21 de octubre

: Entre el 13 y el 21 de octubre Final: 21 de noviembre.

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana