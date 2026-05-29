Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras el sorteo

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El segundo certamen más importante de los clubes de la Conmebol tiene a los argentinos River, Boca y Tigre; se juega inmediatamente pos Mundial
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Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay. En ese contexto, se definió contra el ganador de qué repechaje de 16vos de final jugará cada líder de la etapa de grupos y, también, el cuadro hasta la final, programada para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
Las series de 16vos de final se llevarán entre el 21 -dos días después de la final del Mundial 2026- y el 30 de julio. La ida será en la cancha del equipo que haya finalizado tercero en la Libertadores y la vuelta en el estadio del que haya quedado segundo en la Sudamericana. Los escoltas de la Sudamericana fueron Botafogo, River, Montevideo City Torque, Olimpia, San Pablo, Macará, Atlético Mineiro y Recoleta. Los terceros de la Libertadores, en tanto, fueron Bolívar, Sporting Cristal, Independiente Medellín, Boca, Nacional de Uruguay, Independiente Santa Fe, Lanús y Universidad César Vallejo.
Cruces de los playoffs
- Bolívar vs. Gremio
- Sporting Cristal vs. Bragantino
- Independiente Medellín vs. Vasco da Gama
- Boca vs. O’Higgins
- Nacional de Uruguay vs. Tigre
- Independiente Santa Fe vs. Caracas
- Lanús vs. Cienciano
- Universidad César Vallejo vs. Santos
Cruces de los octavos de final
- Boca/O’Higgins vs. Recoleta
- Sporting Cristal/Bragantino vs. Atlético Mineiro
- Lanús/Cienciano vs. Botafogo
- Independiente Medellín/Vasco Da Gama vs. Olimpia
- Santa Fe/Caracas vs. River Plate
- Nacional/Tigre vs. City Torque
- Universidad Central/Santos vs. Macará
- Bolívar/Gremio vs. San Pablo
Calendario de la Copa Sudamericana 2026
- Playoffs de 16avos de final: Entre el 21 y el 30 de julio
- Octavos de final: Entre el 11 y el 20 de agosto
- Cuartos de final: Entre el 8 y el 17 de septiembre
- Semifinal: Entre el 13 y el 21 de octubre
- Final: 21 de noviembre.
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador), Boca (Argentina), Independiente (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador) y Lanús (Argentina) - Dos títulos
- River (Argentina), San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina), Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing (Argentina) - Uno
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