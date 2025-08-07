Los Simeone: la drástica decisión de Giuliano y el cambio de rumbo de Giovanni

Uno se retira, otro cambia de camiseta. La vida de los hijos suelen tener cambios de planes que toman por sorpresa a los padres. En el caso del fútbol profesional, cuando un entrenador es reconocido, y sus hijos juegan en el mismo deporte, mucho más. La repercusión es abrumadora.

Diego Simeone es una figura mundial. Lo fue como jugador, lo es como entrenador de Atlético de Madrid, más allá de que en la próxima temporada estará contra las cuerdas: debería ganar un título. Sus hijos mayores, se dedican al mismo rubro. Giuliano se destaca en el mismo equipo y es parte de la selección en los últimos dos, tres años. Hasta puede llegar a jugar el próximo Mundial. Gianluca tomó una drástica decisión y Giovanni, campeón en Napoli, aunque sin continuidad, jugará en Torino. Del Sur al Norte.

Gianluca decidió colgar los botines a los 27 años. El segundo hijo del Cholo estaba libre, tras un último paso en Rayo Majadahonda, de la cuarta división de España. Según se supo, se mantendrá cerca de las canchas, ya que ahora se dedicará a la representación de futbolistas en la empresa Impacto Deportivo Agency, junto con Leonardo Rodríguez, representante de su padre y con más de 20 años en el rubro.

Gianluca Simeone, recientemente, en plan familiar Tadeo Jones

El retiro, más allá de que no tuvo el impacto de sus hermanos en las principales ligas, respondería a la necesidad de estar más cerca de su pareja, la modelo Eva Bargiela, con quien tendrá un hijo durante el próximo mes. La mujer reside en la Argentina mientras que Gianluca se encontraba viviendo en España.

Al igual que sus hermanos Giovanni y Giuliano, realizó las inferiores en River; incluso actuó en la reserva, en donde compartió equipo con Exequiel Palacios, un campeón del mundo, pero no dio el salto a primera y se fue a Gimnasia. Con el transcurrir de los años, actuó en varios equipos de divisiones menores españolas hasta llegar a Rayo Majadahonda en julio del año pasado y quedar libre recientemente.

El festejo de Gianluca Simeone, todo un símbolo de su actualidad

Al mismo tiempo, Giovanni Simeone ya es oficialmente jugador del Torino, con el que “firmó contrato hasta el 30 de junio de 2028 con opción a una temporada más”, informó el club granate con un comunicado.

El “Cholito” arribó a préstamo del Napoli, con el que celebró el “scudetto” en 2022/23 y 2024/25, a cambio de un millón de euros y con una obligación de compra cercana a los ocho millones (incluidas bonificaciones).

El futbolista, de 30 años, estampó su firma en el contrato tras haber superado a primera hora los controles médicos de rigor en el Instituto de Medicina del Deporte, ubicado en el interior del Estadio Olímpico Gran Torino, tras lo cual se dirigió al Filadelfia, “cuartel general” del plantel que suele vivir a la sombra de Juventus.

Allí fue recibido por el director deportivo, Davide Vagnati, pero no pudo conocer todavía a sus nuevos compañeros de equipo debido a que el entrenador Marco Baroni realizó este jueves sólo un entrenamiento matutino.

La primera práctica de Simeone con Torino será el viernes, en la previa del último amistoso de pretemporada que se jugará el sábado ante Valencia en el Estadio Mestalla, en el marco del torneo denominado “Trofeo Naranja”.

Simeone, con pasado en River, Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari y Hellas Verona es una de las grandes esperanzas para la próxima temporada. El delantero compartirá plantel en Torino con el goleador colombiano Duván Zapata, recuperado de una grave lesión, con el atacante paraguayo Antonio Sanabria, con el zaguero chileno Guillermo Maripán y con el arquero uruguayo Franco Israel.

Giovanni Simeone se consagró con el Napoli

Mientras tanto, el padre de ambos sigue la puesta a punto con Atlético de Madrid, que empató (1-1) este miércoles un partido de entrenamiento ante el Rayo Vallecano, disputado sin público en el Centro Deportivo Majadahonda. Antoine Griezmann convirtió para el conjunto rojiblanco.

Tras un pase en profundidad, De Frutos no falló en su mano a mano con el argentino Juan Musso y adelantó al Rayo en el minuto 8. Sin embargo, ‘El Principito’ Griezmann hizo el 1-1 definitivo con un fuerte zurdazo desde fuera del área al cuarto de hora, después de un robo de Koke en un mal pase de otro argentino, Augusto Batalla.

⚽️ Min. 15, Atleti 1-1 Rayo.

Griezmann empata el partido con un golazo, tras presión alta del Atlético y error de Batalla. pic.twitter.com/UeBxWUewMn — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) August 6, 2025

Este duelo al equipo que conduce Diego Pablo Simeone le sirve para entrar en ritmo. “Para seguir tomando minutos de juego tras el partido amistoso que disputó el pasado domingo en Oporto y el que disputará este sábado en St. James’ Park ante el Newcastle, último test de pretemporada antes del estreno liguero ante el RCD Espanyol”, según indicó el club colchonero en su página web. Simeone ahora cuenta con Tiago Almada, el campeón del mundo que más creció en los últimos meses.