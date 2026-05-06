Real Madrid: Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde discutieron en la práctica y casi terminan a los golpes

Después de un martes conflictivo en Real Madrid, con discusiones internas, duros cuestionamientos y dudas físicas alrededor de Kylian Mbappé, este miércoles el equipo español sumó otro capítulo controvertido en su entrenamiento. Otro francés, Aurélien Tchouaméni, y el uruguayo Federico Valverde tuvieron una fuerte discusión, se empujaron y casi terminan a las piñas, según reveló el diario Marca.

El clima en la entidad merengue se volvió espeso en la antesala de un clásico que puede definir la Liga de España el domingo próximo para, nada menos, que Barcelona, que le lleva once puntos, lo visitará en el Santiago Bernabéu y le alcanza con un empate para llevarse el título. Y es alta la tensión en Real Madrid, que no ha logrado ningún título en la temporada y quedó en el camino en la Champions League.

Para la prensa española, lo acontecido entre Tchouaméni y Valverde refleja el deterioro interno que vive actualmente el plantel blanco. Cualquier chispa desemboca en una bronca brutal. Y en ese contexto, una pierna fuerte en la práctica derivó en un encontronazo mayor del que tuvieron que ser separados y la continuidad a puertas cerradas con una fuerte discusión que continuó en el vestuario. Fue un incidente muy desagradable que corrió como la pólvora por Valdebebas.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, los jugadores de Real Madrid que tuvieron un encontronazo en el entrenamiento del miércoles Angel Martinez - Getty Images Europe

El equipo atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada, con un clima cada vez más dividido dentro del grupo, subraya Marca. Las diferencias entre los futbolistas son evidentes y, se asegura, existen jugadores que prácticamente no tienen ningún tipo de relación entre ellos. Es más: la convivencia con el entrenador Álvaro Arbeloa no es sencilla en un contexto donde la presión y el desgaste crecieron al punto de que “no le dirigen la palabra al DT seis de sus futbolistas”.

En medio de ambos conflictos hubo otro que tuvo menos repercusión en la semana, entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, quien públicamente intentó quitarle importancia al hecho asegurando que se trató de un episodio “menor, sin relevancia”. En el último mes de competencia, el desgaste emocional es evidente para un equipo sin títulos, cargado de tensión y fracturas internas bajo el radar.

El uruguayo Federico Valverde es el capitán de un Real Madrid que quedó eliminado en todas las copas y puede ver a Barcelona dar la vuelta en su propia cancha el domingo que viene Manu Fernandez - AP

Tchouaméni y el capitán Valverde son pilares del equipo y se los reconoce por la entrega y el temperamento. Una falta fuerte los enfrentó en la práctica. Un reproche, un empujón, la réplica, algunos insultos y, ante la demanda de calma, el resurgir de la furia fue camino a las duchas. Justo cuando los aficionados desean que el conjunto merengue gane el clásico y que Barcelona no se consagre en el Bernabéu, el panorama interno en las vísperas genera más alarmas.

En rigor, Real Madrid va desnudando sus penurias a medida que se acerca del final del torneo doméstico, en un plantel de estrellas que podría ser desmembrado tras el Mundial. La tensión no se limita a los partidos, como cuando discutieron el inglés Jude Bellingham y el brasileño Vinícius Junior al perder la serie de cuartos de final de la Champions League con Bayern Múnich, con derrota en ambos partidos.

En los pasillos de la Casa Blanca española, el aire se corta con una navaja. Y ya no hay manera de ocultarlo.