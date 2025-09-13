Independiente pierde con Banfield en Avellaneda y los hinchas cantan contra todos

Independiente juega este sábado como local y pierde 1 a 0 ante Banfield por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con la presión de salir del fondo de la tabla en la Zona B. El Rojo está último.

Independiente, que sufrió el gol de cabeza de Martín Río, está en una crisis existencial. Suspendido en el plano internacional, agobiado por la economía y con un equipo que no reacciona, al mando de Julio Vaccari, el cuestionado entrenador. Según se supo, podría irse en las próximos días.

El cántico de los hinchas de Independiente para recibir a los jugadores 🔴💥



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/CZmOavcp62 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 13, 2025

El Rojo llega a este partido en un muy flojo momento, ya que todavía no pudo ganar en el Torneo Clausura. Para peor, en los últimos días la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) resolvió su eliminación de la Copa Sudamericana por los incidentes entre sus hinchas y los de la Universidad de Chile, por los octavos de final, en una noche vandálica, ocurrida en Avellaneda, en donde este sábado volvieron sus hinchas.

Antes del encuentro y durante el desarrollo, los hinchas mostraron su descontento. Primero, se manifestaron en contra del organismo internacional. “La Conmebol, la Conmebol, se va a la p...”, se gritó. Más tarde, el ataque fue interno: “Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”. Los cánticos también viraron hacia la AFA, que no tomó partido por el gigante argentino, todo lo contrario a lo ocurrido en Chile. Hasta el Gobierno Nacional plantó bandera por la U.

🔴🗣️ Insultos hacia la CD, AFA y CONMEBOL en la previa. #Independiente pic.twitter.com/omqSDIYDJi — Rojos de Pasión (@rojosdepasionok) September 13, 2025

En las últimas horas, se conoció que un grupo de hinchas colgó pasacalles en las cercanías de la sede de la Conmebol en Paraguay, con referencias claras. “Respeten al club más ganador de América”, decía una bandera.

Para peor, Banfield se puso en ventaja. A los 37 minutos del primer tiempo, tras un corner, Martín Río ganó de cabeza y metió el balón al palo más alejado de Rodrigo Rey.

A Independiente no le sale una Fotobaires

Después de varias semanas de turbulencia, Independiente recibió una buena noticia el miércoles pasado: la Justicia ordenó el levantamiento de la clausura de su estadio, medida que había sido tomada tras los graves incidentes que llevaron a la cancelación del partido ante la U de Chile, correspondiente al desquite de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el 20 de agosto.

Por eso, el conjunto dirigido por Julio Vaccari puede jugar en el Libertadores de América con público el encuentro ante Banfield, luego de la pausa por la fecha FIFA. Sin embargo, la alegría no fue completa para los socios del Rojo. Luego de la decisión, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ordenó la inhabilitación por dos partidos de las tribunas Pavoni (Alta y Baja), donde se produjeron los incidentes aquella noche.

El fin de la clausura fue pedido por el fiscal de la causa, Mariano Zitto, a partir de la presentación de un Plan Operativo de Seguridad presentado por el club, en conjunto con los órganos de seguridad (Aprevide y policía bonaerense), además de un representante de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La inhabilitación de las tribunas Pavoni Alta y Pavoni Baja para los dos partidos que actúe como local (este sábado con Banfield y el domingo 21 ante San Lorenzo), es debido a los incidentes registrados en esos sectores en el encuentro ante la U de Chile. Además, está prohibido de manera indefinida el ingreso de “instrumentos musicales, tirantes, telones, banderas, y cualquier otro elemento que requiera autorización, permitiéndose solamente banderas de 2 metros por 1″.

Los silbidos y reproches continuaron en todo momento, sobre todo, cuando salieron dos de las incorporaciones de este mercado de pases, que habían generado una genuina ilusión. En realidad, los únicos aplaudidos fueron Rodrigo Rey, Kevin Lomónaco y Santiago Montiel.