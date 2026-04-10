Lucas Blondel y su paso por Boca: por qué Russo no lo tuvo en cuenta y el rumor de que filtraba información interna

Lucas Blondel ya había tenido oportunidades de hablar con periodistas siendo jugador de Huracán, pero la ocasión siempre se presentó dentro del campo de juego y con las conclusiones de un partido todavía en caliente. Por eso es que, desde que el préstamo se aceptó desde Boca, nunca había podido referirse al misterio de haber sido corrido a un costado en el club de la Ribera, de la noche a la mañana. Hasta ayer, cuando se sentó ante una cámara y dialogó cómodo para referirse brevemente a cada cuestión que resuena en el mundo azul y oro cada vez que lo recuerdan.

Con la primera pregunta, referida a volver a ser dirigido por Diego Martínez, como en Tigre y el Xeneize, ya lanzó la primera pista acerca de cuáles eran sus ganas en el pasado reciente: “En un primer momento no estaba en mi cabeza. Porque, con la salida de Luis Advíncula, yo tenía ganas de pelear un puesto en Boca. Son circunstancias del fútbol, es así. A veces te consideran y a veces, no. Cuando me sentí un poco apartado y vi que no iba a tener oportunidad, ahí sí hablé con Diego con mayores certezas: siempre tuvo intenciones de tenerme", dijo, en diálogo con La noche de TyC Sports.

Cuando Luis Advíncula partió del club, Blondel apuntaba a luchar por el puesto que el peruano había dejado vacante, pero Claudio Úbeda mantuvo la línea de Miguel Ángel Russo y no le dio posibilidades. JAVIER GARCIA MARTINO

Primero se refirió a la grave lesión que sufrió en 2024, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un Boca-San Lorenzo, a la que le restó dramatismo. “Me lo tomé bien a pesar de que estaba en un buen momento, con buenos rendimientos. Nunca es positivo, obvio, y más si es así de grave. Pero disfruté del resto de las cosas que el fútbol te quita un poco”, comenzó su relato profundo sobre las trabas que estancaron su estadía en Boca.

Enseguida, avanzó sobre el contraste: “Creo que fue bastante más difícil el ultimo año, en el que no me sentí considerado. Sentís que tenés algo para dar y no podés hacerlo. Cuando estás lesionado no te queda otra que aguantar hasta volver, pero cuando te sentís bien físicamente, se sufre más, por lo menos en lo personal".

El año al que se refiere es al 2025, cuando Fernando Gago ya era el técnico boquense desde antes de que Blondel recibiera el alta médica, en diciembre de 2024. Sin embargo, el problema no fue Gago: “Con él jugué varios partidos, más allá de que alternaba mucho el equipo. Incluso, jugué octavos y cuartos de final del Apertura con Mariano Herrón. Hasta mitad de año, cuando llegó Miguel (Russo) y me dijo que me consideraba volante, no me veía de lateral. Y después se inclinó por otros jugadores, algo normal en el fútbol".

Sin querer hablar de más ni polemizar de gran manera, decidió limitarse apenas a describir la secuencia y no exponer con quién o quiénes habría quedado decepcionado. Aunque la historia parece quedar clara: “Considero que cada persona, entrenador o jugador, quiere lo mejor para el equipo y para él. Si el técnico considera que hay uno mejor que vos, no podés hacer nada. Sí creo que hay algo, por lo menos en mi forma de manejarme: uno quiere que siempre le digan la verdad, por más cruel que sea. Que no va a ser considerado, por ejemplo. A partir de eso, ir a buscar continuidad a otro lado".

Blondel gritó un gol para Huracán en la Copa Argentina, en marzo; el último fin de semana volvió a anotar, en la goleada a Gimnasia X @CAHuracan

En cuanto al presidente Juan Román Riquelme no hizo demasiada mención, más allá de haberle agradecido a él y a la institución por la experiencia vivida desde 2023: “En el último tiempo no hablé mucho con él. Cuando llegué, algunas veces, sí”.

La realidad es que su registro oficial, como bien explicó, se frenó en los 90 minutos ante Independiente, de la mano de Herrón. No participó en el Mundial de Clubes, tampoco en los torneos locales que continuaron. Incluso, pidió jugar algunos encuentros del torneo de reserva 2025.

En primera no había lugar, incluso cuando Claudio Ubeda quedó a cargo tras el fallecimiento de Russo. La desaparición disparó múltiples rumores, entre ellos, el de no ser elegido por el simple hecho de estar en pareja con la conocida periodista Morena Beltrán: la filtración de información del vestuario y del club se vinculó siempre con ellos, algo que el jugador desmintió anoche.

Blondel junto a su pareja, Morena Beltrán, famosa periodista deportiva: muchos vinculan esa relación a las filtraciones y, en efecto, a que el lateral no fuera considerado en Boca. Instagram

“Lo mas doloroso para mí es cuando la hacen cargo a ella de algo que no es así. Hay pruebas suficientes: jugué con todos los entrenadores, salvo con Miguel y, después, con Claudio. Cuando era considerado y me iba bien, nadie decía nada de que yo filtraba cosas. Son las reglas del juego también", concluyó esa primera parte relacionada a su pareja.

Luego, reveló lo que hizo en el vestuario ante esta situación: “Yo estoy tranquilo porque mis compañeros en Boca sabían que no era así. No tuve que aclararlo con ellos, pero sí junté a varios referentes y hasta les juré que no entendía eso que se decía. Me dijeron ‘quedate tranquilo, sabemos la clase de persona que sos’ y quedó ahí. El ruido fue a partir de no ser considerado. Si hubiera sido por temor a un despecho porque no jugaba, me habrían apartado del plantel: sin tener la continuidad anterior, yo seguía entrenando con el grupo e iba al estadio, no es que pasé a no saber nada".

Ligado a esas ausencias prolongadas estaba el Mundial 2026 y la importancia de jugar, ya que se nacionalizó suizo por su padre y ya supo representar al seleccionado helvético. Sin embargo, las chances -lógicamente- disminuyeron. “Yo quería que, de no ir al Mundial, fuera con la posibilidad de haber jugado o que directamente no me diera por rendimiento. Me iba a doler mucho si seguía en inactividad y no terminaba yendo”, agregó.

Y cerró: “Ahora está a mi alcance, sé que es difícil porque pasó un año de las últimas citaciones, pero soñar no cuesta nada. No me quedaría con la espina si no me toca: hoy me siento muy bien, vuelvo a disfrutar de ponerme una camiseta y jugar al futbol con continuidad".